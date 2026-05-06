Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG Tandem OLED üçüncü nesilde daha sağlam daha verimli

    OLED ekranlarda parlaklığı ve verimliliği arttıran LG Tandem OLED teknolojisi yeni nesilde taşınabilir ve otomotiv ekranlarda çok daha uzun kullanım süreleri vadediyor.

    LG Tandem OLED Tam Boyutta Gör
    LG markasının OLED ekranlarda verimliliği ve dayanıklılığı arttıran Tandem OLED teknolojisi üçüncü nesle terfi etti. SID Display Week 2026 etkinliğinde tanıtılan yeni LG Tandem OLED ekranlar verimlilik konusunda iddialı.

    LG Tandem OLED üçüncü nesil

    LG Tandem OLED teknolojisi tek bir panel içinde iki adet ışık yayan katmanın (RGB) üst üste yerleştirilmesi esasına dayanıyor. Geleneksel tek katmanlı OLED panellere kıyasla daha parlak görüntüler, daha uzun kullanım ömrü ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.

    LG Tandem OLED üçüncü nesil paneller önceki nesillere göre %18 daha az enerji tüketirken, kullanım ömrünü de iki katına çıkarıyor. İlk ürün olan otomotiv sektörüne yönelik ekran paneli 1200 nit parlaklığa ulaşıyor ve oda sıcaklığında 15000 saatten fazla kullanım ömrü sunuyor.

    İnce dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan 16 inçlik LG Tandem OLED panel ise enerji verimliliği sayesinde pil ömrüne 2-3 saatlik katkı yapabiliyor. Firma bu yıl ilk ürünlerin seri üretimine başlayacak. Sonraki dönemde ise diğer kurumsal ve tüketici ürünlerine yönelik panel üretimine geçilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    titreme için dideral kullananlar ##002# nedir ankara ppf kaplama kpss pdf arşiv akülü araba tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum