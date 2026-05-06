LG Tandem OLED üçüncü nesilde daha sağlam daha verimli

LG Tandem OLED üçüncü nesil
LG Tandem OLED teknolojisi tek bir panel içinde iki adet ışık yayan katmanın (RGB) üst üste yerleştirilmesi esasına dayanıyor. Geleneksel tek katmanlı OLED panellere kıyasla daha parlak görüntüler, daha uzun kullanım ömrü ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.
LG Tandem OLED üçüncü nesil paneller önceki nesillere göre %18 daha az enerji tüketirken, kullanım ömrünü de iki katına çıkarıyor. İlk ürün olan otomotiv sektörüne yönelik ekran paneli 1200 nit parlaklığa ulaşıyor ve oda sıcaklığında 15000 saatten fazla kullanım ömrü sunuyor.
İnce dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan 16 inçlik LG Tandem OLED panel ise enerji verimliliği sayesinde pil ömrüne 2-3 saatlik katkı yapabiliyor. Firma bu yıl ilk ürünlerin seri üretimine başlayacak. Sonraki dönemde ise diğer kurumsal ve tüketici ürünlerine yönelik panel üretimine geçilecek.