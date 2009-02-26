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Xigmatek, 400 Watt'lık yeni güç kaynağını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xigmatek, 400 Watt'lık yeni güç kaynağını duyurdu
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Thor'un Kılıcı isimli yüksek performanslı işlemci soğutucusunu geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Xigmatek, yüksek verimlilik seviyesiyle (80PLUS Bronz sertifikasına sahip) dikkat çeken yeni bir güç kaynağı hazırladı. Firmanın NRP-PC402 kod adını taşıyan 400 Watt'lık yeni güç kaynağı, ATX12V 2.3 standardını destekliyor ve Aktif PFC özelliği ile geliyor.

Her birinden 20A olmak üzere çift 12v rail tasarımına sahip olan güç kaynağının verimlilik seviyesi %85+ olarak belirlenmiş. 750 - 1600 devir dakika hızlarında çalışan 140mm'lik fan ile gelen güç kaynağı, yeni nesil ekran kartları için 6pin/6+2pin PCIe güç konnektörlerini desteklemekte. 100.000 saatlik kullanım ömrüne sahip olan güç kaynağı için şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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toonjai 10 yıl
ben hala pc&power cooling 'in güç kaynaklarını rakipsiz görüyorum. aslında şimdi OcZ bünyesinde ama yine de üretimini kendi ismiyle devam ettiriyor...
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muratti 10 yıl
Hakkaten 480 watt ediyor daha bunun 5 v'u var ...
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YnsTz 10 yıl
Normal bir 400W'lık psu haberi olacak hali yok ya...

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erman374 10 yıl
20A*2kanal*12V = 480W
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Helldancer 10 yıl

Orjinalden alıntı: erman374

20A*2kanal*12V = 480W


Çift rail üzerindeki amper değerlerinin toplamı, toplam amper değerini yansıtmaz
Yani 20+20=40A hesabı doğru değildir.
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Helldancer 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Her birinden 20A olmak üzere çift 12v rail tasarımına sahip


Normalde kaliteli 400w lık psu lar çift rail üzerinden 14A-14A, 500w psu lar 18A-18A değerlerini sağlarken böyle bir psunun 20A sağlaması, maşallah dedirtiyor.
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maviay1980 10 yıl
Ekran kartları 55,işlemciler 45nm yi gördü.Güç tüketimi %40 azaldı.Ama yinede siz bilirsiniz 4 tane ekran kartına verecek paranız varsa yorum yapmayın zaten.400'ü bilmiyom ama 450 watt 85+ oldukça iyi bir kart.Söylermisiniz hangi işlemci 125watt'ın üzerinde şu an.Sevgiler Saygılar...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
artık 500 600 W aşşa powersupply alınmaz ya bi yeni ekran kartı alsan sorun çıkartır
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli
artık 500 600 W aşşa powersupply alınmaz ya bi yeni ekran kartı alsan sorun çıkartır

Sen alma zaten 600W aşşa. Sana yapmamışlar bunu zaten.

100.000 saat kullanım ömrü
12V çift rail 20A
%85+
14cm fan.

Fiyat da uygun olursa çok tercih edilesi olur kanaatimce.
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