Xigmatek, 400 Watt'lık yeni güç kaynağını duyurdu

Thor'un Kılıcı isimli yüksek performanslı işlemci soğutucusunu geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Xigmatek, yüksek verimlilik seviyesiyle (80PLUS Bronz sertifikasına sahip) dikkat çeken yeni bir güç kaynağı hazırladı. Firmanın NRP-PC402 kod adını taşıyan 400 Watt'lık yeni güç kaynağı, ATX12V 2.3 standardını destekliyor ve Aktif PFC özelliği ile geliyor.
Her birinden 20A olmak üzere çift 12v rail tasarımına sahip olan güç kaynağının verimlilik seviyesi %85+ olarak belirlenmiş. 750 - 1600 devir dakika hızlarında çalışan 140mm'lik fan ile gelen güç kaynağı, yeni nesil ekran kartları için 6pin/6+2pin PCIe güç konnektörlerini desteklemekte. 100.000 saatlik kullanım ömrüne sahip olan güç kaynağı için şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Çift rail üzerindeki amper değerlerinin toplamı, toplam amper değerini yansıtmaz Yani 20+20=40A hesabı doğru değildir.
Normalde kaliteli 400w lık psu lar çift rail üzerinden 14A-14A, 500w psu lar 18A-18A değerlerini sağlarken böyle bir psunun 20A sağlaması, maşallah dedirtiyor.
Sen alma zaten 600W aşşa. Sana yapmamışlar bunu zaten.
100.000 saat kullanım ömrü
12V çift rail 20A
%85+
14cm fan.
Fiyat da uygun olursa çok tercih edilesi olur kanaatimce.