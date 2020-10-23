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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Fiat 500 3+1, ailenin en pratik üyesi olmaya geldi

    Fiat'ın mini elektriklisi, yeni 500 3+1 versiyonuyla artık daha pratik bir kullanım sunuyor. Yeni 500 3+1'de arka koltuklara geçişi kolaylaştıran küçük bir üçüncü kapı mevcut. İşte detaylar:
    21 sa.
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    25
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2

    Yeni Fiat 500 3+1, ailenin en pratik üyesi olmaya geldi
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    Fiat, elektrikli otomobil pazarındaki minik modeli Fiat 500'ün yeni bir versiyonunu tanıttı: Fiat 500 3+1. Dün gerçekleştirilen dünya prömiyerinde 500 3+1'in en pratik versiyon olduğu vurgulandı.

    Yeni Fiat 500 3+1'in alametifarikası sağ tarafta küçük bir üçüncü kapıya sahip olması. Daha önce tanıtılan Cabrio ve Hatchback versiyonlarla aynı boyutlara sahip olan 500 3+1, geriye doğru açılan küçük kapısıyla arkadaki koltuklara daha kolay erişim sunuyor. İkin kapı arasında bir B sütunu olmadığı için, arka kapı yalnızca ön kapı açıldıktan sonra açılabiliyor.

    Yeni Fiat 500 3+1'in standart hatchback versiyona göre yalnızca 30 kilogram daha ağır olduğunu belirten Fiat, bunun yol tutuş veya yakıt tüketimi üzerinde etkili olmadığını ifade ediyor. Diğer versiyonlarda olduğu gibi yeni 500 3+1 de ilk etapta 'La Prima' isimli özel donanım seviyesiyle satılacak. Üç farklı gövde rengiyle alınabilen La Prima'da full LED farlar, çift tonlu 17 inç alaşım jantlar ve krom detaylar dikkat çekiyor.

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    İç mekanda ise koltuklarda, konsolda ve çift tonlu direksiyon simidinde eko-deri kullanımı göze çarpıyor. Bunun yanı sıra 6 yönlü ayarlanabilir ön koltuklar, elektrokrom dikiz aynası, otomatik klima, 360 derece park sensörü ve geri görüş kamerası gibi standart özellikler mevcut. Güvenlik tarafındaysa adaptif hız sabitleme sistemi, şerit ortalama, trafik işareti algılama sistemi, otonom acil durum freni ve akıllı hız asistanı gibi özellikler görmekteyiz.

    Yeni Fiat 500 3+1, ailenin en pratik üyesi olmaya geldi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni 500 3+1'in Action adı verilen baz donanım seviyesinde 23.8 kWh lityum iyon batarya ve 95 beygirlik bir elektrik motoru bulunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı 135 km/s olarak açıklandı. WLTP'ye göre 180 kilometre sürüş menzili sunan model, 50 kW hızlı şarj desteğiyle birlikte 10 dakika şarjla 50 kilometre civarında menzil kazanıyor.

    Passion ve Icon isimli orta ve üst donanım seviyelerinde ise 42 kWh batarya paketi ile 118 beygir ve 220 Nm tork üreten elektrik motoru mevcut. 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlayan modellerin maksimum hızı 150 km/s ile sınırlandırılmış. Daha büyük batarya sayesinde WLTP'ye göre 320 kilometre sürüş menzili sunan Fiat 500 3+1 Passion ve Icon, standart olarak sunulan 85 kW hızlı şarj özelliği sayesinde 35 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

    2021 Fiat 500'ün İtalya'daki başlangıç fiyatı, 6 bin euro'luk devlet teşviki dahil edildiğinde 19.900 euro'dan başlıyor. 



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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    JoeyBane (Æ ) 20 sa. en beğenilen
    Ben çok beğendim bu aracı. Eminim eşim de çok beğenecektir. Bilin bakalım ne yok
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Evil Clown (furkan saygaç) 20 sa.
    Euro 10 lira olmasaydı bir şansımız olurdu seninle..
    Yanıtla +8
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    Zvjezdan 19 sa.
    Çok güzel olmuş. 500 serisi nedenini bilmem çok hoşuma gidiyor.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 22 dk.
    Yavaş şarj olan bir elektrikli araç istemiyorum 20 dk’da 300 km şarj etmeli en az.
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    canlee89 (Can Can) 15 sa.
    32.000 Euro İtalya fiyatı elektrikli 38.000 cabrio çok pahalı olacak sanırım Türkiye de
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    WmGMD (.. ..) 15 sa.
    Çok şık gözüküyor araç
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    amadeus99 16 sa.
    Öff şu üst donanımı 500x'e koy. Menzili 50 km arttır satılır. Bu kadar küçük araç gitmiyor artık piyasada.



    Elektrikli diye abidik gubidik iş yapmaya gerek yok.
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    lojistisyen 17 sa. (düzenlendi)
    Mükemmel oldu bu kasa 500, fiat iyi ekmek yiyecek Avrupada bu araç ile.
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    hayabusaaa 17 sa.
    bu arabaya binen var mı bilmiyorum ama benim gibi 182 boy 100kg iseniz kapısını kapadığınızda bacağınıza oynayacak yer kalmıyor.arka koltuğa oturmayı denedim başaramadım. rx8 gibi kapı güzel duruyor ama bu arabada anca çoluk çocuğa faydası olur

    bu arada ben fiat 500L kullanıcısıyım
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    DH Misafiri 17 sa.
    Türkiye de fiyat uygun olsa kesin alırım.Tam bir şehir aracı
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    brkprlk35 (Burak Parlak) 17 sa.
    Farklı ne yapsak diye oturmuş düşünmüşler. Bir tarafa kapı koyalım diğer tarafı boşverelim olmuş.. Sol kapıdan darbe yiyen ile sağ kapıdan darbe yiyen araçlar da aynı mukavemeti sağlamak da bence zor.. Hayatta kalmak isteyen aracı sürmesi mi gerekiyor yani...
    2 Yanıt Yanıtla
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    Profes124 17 sa. brkprlk35
    Bu araçlarda kapılar kapalıyken kapı direk görevi görüyor hocam. Rx-8'de falan öyleydi. Bu da öyledir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    FurkanEmir411 16 sa. brkprlk35
    Hyundai Velosterde böyleydi, solda tek sağda 2 kapı.
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    zeytinkoy (Barış Özyurt) 18 sa.
    Arka kapı RR gibi .
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    basartenk (basar tenk) 18 sa.
    Tiksenç. B...k böceği gibi
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    3610 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    Galeri, fiat 500 3+1 ve
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