Yeni Fiat 500 3+1, ailenin en pratik üyesi olmaya geldi

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Fiat, elektrikli otomobil pazarındaki minik modeli Fiat 500'ün yeni bir versiyonunu tanıttı: Fiat 500 3+1. Dün gerçekleştirilen dünya prömiyerinde 500 3+1'in en pratik versiyon olduğu vurgulandı.

Yeni Fiat 500 3+1'in alametifarikası sağ tarafta küçük bir üçüncü kapıya sahip olması. Daha önce tanıtılan Cabrio ve Hatchback versiyonlarla aynı boyutlara sahip olan 500 3+1, geriye doğru açılan küçük kapısıyla arkadaki koltuklara daha kolay erişim sunuyor. İkin kapı arasında bir B sütunu olmadığı için, arka kapı yalnızca ön kapı açıldıktan sonra açılabiliyor.

Yeni Fiat 500 3+1'in standart hatchback versiyona göre yalnızca 30 kilogram daha ağır olduğunu belirten Fiat, bunun yol tutuş veya yakıt tüketimi üzerinde etkili olmadığını ifade ediyor. Diğer versiyonlarda olduğu gibi yeni 500 3+1 de ilk etapta 'La Prima' isimli özel donanım seviyesiyle satılacak. Üç farklı gövde rengiyle alınabilen La Prima'da full LED farlar, çift tonlu 17 inç alaşım jantlar ve krom detaylar dikkat çekiyor.

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İç mekanda ise koltuklarda, konsolda ve çift tonlu direksiyon simidinde eko-deri kullanımı göze çarpıyor. Bunun yanı sıra 6 yönlü ayarlanabilir ön koltuklar, elektrokrom dikiz aynası, otomatik klima, 360 derece park sensörü ve geri görüş kamerası gibi standart özellikler mevcut. Güvenlik tarafındaysa adaptif hız sabitleme sistemi, şerit ortalama, trafik işareti algılama sistemi, otonom acil durum freni ve akıllı hız asistanı gibi özellikler görmekteyiz.

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Yeni 500 3+1'in Action adı verilen baz donanım seviyesinde 23.8 kWh lityum iyon batarya ve 95 beygirlik bir elektrik motoru bulunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı 135 km/s olarak açıklandı. WLTP'ye göre 180 kilometre sürüş menzili sunan model, 50 kW hızlı şarj desteğiyle birlikte 10 dakika şarjla 50 kilometre civarında menzil kazanıyor.

Passion ve Icon isimli orta ve üst donanım seviyelerinde ise 42 kWh batarya paketi ile 118 beygir ve 220 Nm tork üreten elektrik motoru mevcut. 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlayan modellerin maksimum hızı 150 km/s ile sınırlandırılmış. Daha büyük batarya sayesinde WLTP'ye göre 320 kilometre sürüş menzili sunan Fiat 500 3+1 Passion ve Icon, standart olarak sunulan 85 kW hızlı şarj özelliği sayesinde 35 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

2021 Fiat 500'ün İtalya'daki başlangıç fiyatı, 6 bin euro'luk devlet teşviki dahil edildiğinde 19.900 euro'dan başlıyor.

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