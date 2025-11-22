Giriş
    Audi, yeni E SUV konseptiyle Çin'deki elektrikli araç atağını hızlandırıyor

    Audi, Çin pazarındaki elektrikli model atağını Guangzhou Fuarı’nda tanıttığı 671 beygirlik AUDI E SUV konseptiyle büyütüyor. Yeni model 2026’da Çin’de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

    Audi, yeni E SUV Çin'de elektrikli araç atağını hızlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Audi, Çin pazarı için oluşturduğu AUDI alt markasını duyurmasının üzerinden sadece bir yıl geçmesine rağmen ikinci model hamlesi için düğmeye bastı. Eylül ayında E5 Sportback’i satışa çıkaran marka bu kez yeni AUDI E SUV konseptiyle karşımızda. Konsept, 2026’da Çin’de satışa sunulması planlanan tamamen elektrikli bir SUV’un ön gösterimi niteliği taşıyor.

    AUDI E SUV konsepti, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Konsept model, E5 Sportback’teki tasarım yaklaşımını daha dikey ve güçlü SUV formuna taşıyor. Her iki uçta uzanan ışık imzası, temiz yüzeyler ve kaslı çamurluk hatları dikkat çekiyor. Kısa tampon çıkıntıları, gizli kapı kolları, kamera bazlı aynalar ve yüzgeç benzeri C sütunları araca karakteristik bir profil kazandırıyor. Audi logosu ise büyük bir vurgu ile ön bölümde konumlandırılmış.

    Konsept; 5057 mm uzunluğa ve 3060 mm aks mesafesine sahip. Boyutları bakımından neredeyse içten yanmalı Q7’nin izlerini takip ediyor. İç mekan henüz gösterilmedi ancak modelin E5 Sportback’teki gibi gösterge panelinin büyük bölümünü kaplayan 27 inçlik 4K ekranlı düzeni benimsemesi bekleniyor.

    Audi, yeni E SUV Çin'de elektrikli araç atağını hızlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Audi, konseptte Çin trafiğine göre optimize edilen AUDI 360 Sürüş Asistanı'nı kullanıyor. Model, SAIC ortaklığıyla geliştirilen Advanced Digitized Platform (ADP) mimarisine dayanıyor. Çift motorlu elektrikli güç aktarma sistemi 671 HP (500 kW) güç üretiyor ve quattro dört tekerlekten çekiş sunuyor. 0-100 km/s süresi ise yaklaşık 5 saniye olarak açıklanıyor.

    800V elektrik mimarisine sahip sistemde 109 kWh batarya, CLTC normunda 700 km’nin üzerinde menzil sağlıyor. Yalnızca 10 dakikalık hızlı şarjla yaklaşık 320 km menzil eklenebiliyor. Bu değer, daha aerodinamik olan E5 Sportback’in 770 km’lik menziline kıyasla biraz geride kalsa da sınıf için oldukça rekabetçi.

