Audi, yeni E SUV konseptiyle Çin'deki elektrikli araç atağını hızlandırıyor

AUDI E SUV konsepti, özellikleriyle neler sunuyor❓
Konsept model, E5 Sportback’teki tasarım yaklaşımını daha dikey ve güçlü SUV formuna taşıyor. Her iki uçta uzanan ışık imzası, temiz yüzeyler ve kaslı çamurluk hatları dikkat çekiyor. Kısa tampon çıkıntıları, gizli kapı kolları, kamera bazlı aynalar ve yüzgeç benzeri C sütunları araca karakteristik bir profil kazandırıyor. Audi logosu ise büyük bir vurgu ile ön bölümde konumlandırılmış.
Konsept; 5057 mm uzunluğa ve 3060 mm aks mesafesine sahip. Boyutları bakımından neredeyse içten yanmalı Q7’nin izlerini takip ediyor. İç mekan henüz gösterilmedi ancak modelin E5 Sportback’teki gibi gösterge panelinin büyük bölümünü kaplayan 27 inçlik 4K ekranlı düzeni benimsemesi bekleniyor.
800V elektrik mimarisine sahip sistemde 109 kWh batarya, CLTC normunda 700 km’nin üzerinde menzil sağlıyor. Yalnızca 10 dakikalık hızlı şarjla yaklaşık 320 km menzil eklenebiliyor. Bu değer, daha aerodinamik olan E5 Sportback’in 770 km’lik menziline kıyasla biraz geride kalsa da sınıf için oldukça rekabetçi.
