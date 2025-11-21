Google Gemini artık Android Auto'da erişilebilir

Gemini artık araçlarda
Şu anda Gemini, Apple CarPlay kullanıcıları için erişilebilir değil ve yakın zamanda erişime açılması planlanmıyor. Google, Gemini’yi uzun süredir Chrome, Google Maps, Nest ve Google Home gibi kendi platformlarına entegre ediyor. Android Auto ise bu yapay zeka destekli sohbet asistanının sürüş deneyimine entegre edildiği ilk uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Android işletim sistemine sahip araçların da kısa süre içinde Gemini desteği alacağını açıkladı.
Kullanıcılar Gemini'ye restoran arama, arkadaşlarına mesajı gönderme ve emoji ekleme, takvim kontrolü, yapılacaklar listesi oluşturma veya e-postalardaki adresleri bulma gibi görevleri elleri direksiyonda, gözleri yolda tutarak gerçekleştirebilecek. Ayrıca Gemini, istenirse sohbet ederek öğrenme, fikir üretme veya önemli anlara hazırlanma gibi görevlerde de kullanılabiliyor.