Google Gemini artık Android Auto'da erişilebilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli Gemini asistanını Android Auto kullanıcılarının hizmetine sundu. Artık sürücüler navigasyon, mesajlaşma ve günlük görevlerde yardımcı olabilecek gerçekten konuşmaya dayalı sesli asistan ile yolculuk yapabilecek. Android for Cars ürün ve kullanıcı deneyimi kıdemli direktörü Guemmy Kim, yaptığı açıklamada Gemini ile kullanıcıların doğal bir şekilde konuşarak karmaşık görevleri gerçekleştirebileceğini vurguladı.

Gemini artık araçlarda

Tam Boyutta Gör Gemini’yi kullanmak isteyen Android kullanıcılarının telefonlarına Gemini uygulamasını indirmesi gerekiyor. Uygulama yüklendikten sonra Android Auto aracılığıyla aracın bilgi-eğlence ekranında görünmeye başlıyor. Asistan, “Hey Google” diyerek, ekran üzerindeki mikrofon butonuna basarak veya direksiyon üzerindeki ses kontrol tuşunu uzun basarak aktif hale getirilebiliyor.

Şu anda Gemini, Apple CarPlay kullanıcıları için erişilebilir değil ve yakın zamanda erişime açılması planlanmıyor. Google, Gemini’yi uzun süredir Chrome, Google Maps, Nest ve Google Home gibi kendi platformlarına entegre ediyor. Android Auto ise bu yapay zeka destekli sohbet asistanının sürüş deneyimine entegre edildiği ilk uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Android işletim sistemine sahip araçların da kısa süre içinde Gemini desteği alacağını açıkladı.

BMW iX3, tek şarjla 1.000 km yol gitmeyi başardı 11 sa. önce eklendi

Kullanıcılar Gemini’ye restoran arama, arkadaşlarına mesajı gönderme ve emoji ekleme, takvim kontrolü, yapılacaklar listesi oluşturma veya e-postalardaki adresleri bulma gibi görevleri elleri direksiyonda, gözleri yolda tutarak gerçekleştirebilecek. Ayrıca Gemini, istenirse sohbet ederek öğrenme, fikir üretme veya önemli anlara hazırlanma gibi görevlerde de kullanılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Google Gemini artık Android Auto'da erişilebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: