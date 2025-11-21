Giriş
    Tesla’nın yeni otonom sürüş çipi AI5, 2027 yılı ortasına ertelendi

    Tesla, AI5 çipinin seri üretimini 2027 ortasına erteledi. 2026’da çıkacak Cybercab, AI4 donanımıyla yollara çıkacak ve açıklandığı gibi tam otonom sürüş sunamayacak.

    Tesla’nın yeni otonom sürüş çipi AI5 2027 yılı ortasına ertelendi Tam Boyutta Gör
    Tesla, otonom sürüşte devrim yaratması beklenen AI5 çipinin seri üretimini ertelediğini açıkladı. Şirketin CEO’su Elon Musk, yeni nesil yapay zeka tabanlı bilgisayarın ancak 2027 ortasında yeterli üretim kapasitesine ulaşabileceğini belirtti. Bu gelişme, 2026’da piyasaya çıkması planlanan Cybercab modelinin, AI5 yerine mevcut AI4 donanımıyla yollara çıkacağı anlamına geliyor. AI4, Tesla araçlarında 2024’ten beri kullanılan ve tam otonom sürüş seviyesini desteklemeyen mevcut bilgisayar sistemi.

    AI5 çipinden kötü haber

    Musk, 2024’te AI5’i (eskiden Hardware 5 veya HW5 olarak biliniyordu) duyurduğunda AI4’ten 10 kat daha güçlü olacağını ve araçlara uygulanmasının 2025’in ikinci yarısında başlayacağını duyurmuştu. Bu açıklama, Tesla’nın uzun süredir vaat ettiği denetimsiz tam otonom sürüş hedefi için AI5’in kritik bir adım olacağını işaret ediyordu. Ancak Musk, son açıklamasıyla bu takvimi yaklaşık iki yıl geriye çekti, AI5’in seri üretime geçebilmesi için “yüzbinlerce tamamlanmış AI5 kartına ihtiyaç duyulduğunu” söyledi.

    Bu gecikme, Tesla’nın ürün yol haritasında da çarpıcı bir etki yaratıyor. 2026’da üretime girmesi planlanan Cybercab, AI5 hazır olmadığı için AI4 donanımıyla piyasaya sürülecek. Bu durum, özel olarak tasarlanan robotaksinin tam otonom sürüş yeteneklerinden yoksun olacağı anlamına geliyor. Cybercab için bir ertelemenin söz konusu olup olmayacağı ise belirsiz.

    Musk, AI5’in erken örneklerinin mevcut olabileceğini ancak üretim hacminin bir araç lansmanı için yeterli olmayacağını belirtti. Musk, “AI5, Tesla üretim hatlarına geçiş yapmak için yeterli miktarda seri üretimde olmayacak. Yüzbinlerce tamamlanmış AI5 kartına ihtiyaç duyuyoruz ve bunların üretim hattında hazır olması gerekiyor” dedi.

