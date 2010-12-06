Yeni Foxconn Distr. Çizgi Elektronik

Dünyanın en önemli lider markalarına üretim yapan ve açık ara dünyanın en büyük elektronik üretim servisi sağlayıcısı olan Foxconn, Türkiye'deki hizmet kalitesini ve satışlarını yine Türkiye'nin en başarılı dist.lerinden Çizgi Elektronik ile dağıtım anlaşmasına giderek yeniden yapılandırdı.

Ülkemizde de yakın zamanda HP için masaüstü bilgisayar üretecek olan Foxconn, ilk üretimini Aralık ayında yapacak. Aylık 300.000 adet üretim öngören Foxconn, Türkiye'de uluslararası markalı masaüstü bilgisayar üretimde bir ilki gerçekleştirecek. Üretilecek bilgisayarlar tüm bölge ülkelerine satılacak.

Dünya'nın ve Türkiye'nin en önemli sistem entegratörlerine üretim yapan ve masaüstü bilgisayar bileşenleri sağlayan Foxconn, Türkiye anakart piyasasında toplam satış adetlerinde sahip olduğu 3ncülük pozisyonunu, son kullanıcılara 3 sene garantili ürünlerini Çizgi Elektronik satış ve servis güvencesi ile sağlayarak kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Antlaşma kapsamında Foxconn'un tüm anakartları ve kasaları Çizgi Elektronik'in iş ortakları üzerinden pazara sunulurken, garanti kapsamındaki ürünlerin teknik servis hizmeti son kullanıcılara ve bayilere direk ve ücretsiz –çift yönlü kargo dahil- olarak verilecek. Son birkaç aydır altyapısı karşılıklı olarak tamamlanan ve son kullanıcıların yanı sıra hali hazırda bilişim sektörünün en önemli iş ortaklarına hizmet veren servis antlaşması ile %100 müşteri memnuniyeti hedefleniyor.

Foxconn ürünleri şu anda Çizgi Elektronik iş ortakları olan seçkin bilgisayar bayilerinden ve online mağazalardan tedarik edilebilir durumda. Ürünler hakkında daha ayrıntılı bilgi www.cizgi.com.tr veya www.foxconnchannel.com dan edinilebilir.

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