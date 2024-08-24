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    Yeni Kia Sorento Türkiye'de! Chery Tiggo 7 Sport'a ilk bakış - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye fiyatıyla şaşırtan yeni Kia Sorento, Land Rover'a benzeyen Chery Tiggo 7 Sport ve üretimi sonlandırılacak olan Peugeot 508'i konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye fiyatıyla şaşırtan yeni Kia Sorento, Land Rover'a benzeyen Chery Tiggo 7 Sport ve üretimi sonlandırılacak olan Peugeot 508'i konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    05:26 - Yenilenen Kia Sorento Türkiye'de

    15:23 - Yeni nesil Hyundai Santa Fe, Türkiye için gün sayıyor

    22:51 - İkinci nesil MG ZS'den ilk ipuçları geldi

    27:30 - Peugeot, sedan modeli 508'in üretimini sonlandıracak

    33:02 - Yeni Audi RS3 tanıtıldı

    39:17 - AB, Çin menşeli elektrikli otomobillere uyguladığı ek vergi oranlarını düşürdü

    43:22 - Yeni Chery Tiggo 7 Sport, Land Rover'ı anımsatan tasarımıyla dikkat çekiyor

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