Yeni Kia Sorento Türkiye'de! Chery Tiggo 7 Sport'a ilk bakış - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye fiyatıyla şaşırtan yeni Kia Sorento, Land Rover'a benzeyen Chery Tiggo 7 Sport ve üretimi sonlandırılacak olan Peugeot 508'i konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
05:26 - Yenilenen Kia Sorento Türkiye'de
15:23 - Yeni nesil Hyundai Santa Fe, Türkiye için gün sayıyor
22:51 - İkinci nesil MG ZS'den ilk ipuçları geldi
27:30 - Peugeot, sedan modeli 508'in üretimini sonlandıracak
33:02 - Yeni Audi RS3 tanıtıldı
39:17 - AB, Çin menşeli elektrikli otomobillere uyguladığı ek vergi oranlarını düşürdü
43:22 - Yeni Chery Tiggo 7 Sport, Land Rover'ı anımsatan tasarımıyla dikkat çekiyor