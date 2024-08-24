Yeni Kia Sorento Türkiye'de! Chery Tiggo 7 Sport'a ilk bakış - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye fiyatıyla şaşırtan yeni Kia Sorento, Land Rover'a benzeyen Chery Tiggo 7 Sport ve üretimi sonlandırılacak olan Peugeot 508'i konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye fiyatıyla şaşırtan yeni Kia Sorento, Land Rover'a benzeyen Chery Tiggo 7 Sport ve üretimi sonlandırılacak olan Peugeot 508'i konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

05:26 - Yenilenen Kia Sorento Türkiye'de

15:23 - Yeni nesil Hyundai Santa Fe, Türkiye için gün sayıyor

22:51 - İkinci nesil MG ZS'den ilk ipuçları geldi

27:30 - Peugeot, sedan modeli 508'in üretimini sonlandıracak

33:02 - Yeni Audi RS3 tanıtıldı

39:17 - AB, Çin menşeli elektrikli otomobillere uyguladığı ek vergi oranlarını düşürdü

43:22 - Yeni Chery Tiggo 7 Sport, Land Rover'ı anımsatan tasarımıyla dikkat çekiyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.