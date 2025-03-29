Kalabalık ailelere sıfır otomobil desteği! Chery Türkiye yatırımı - DH Oto gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde, ilk sıfır otomobilini alacak dar gelirli kalabalık aileler için sunulacak destek paketini ve Chery'nin Türkiye yatırımındaki son durum gibi konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde, ilk sıfır otomobilini alacak dar gelirli kalabalık aileler için sunulacak destek paketini ve Chery'nin Türkiye yatırımındaki son durum gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:32 - Sıfır otomobil desteği

12:57 - Chery yatırımında son durum

19:04 - BYD Sealion 05

28:19 - Yeni nesil Nissan Leaf ve Micra göründü

39:41 - Togg'a dijital anahtar özelliği geldi

43:31 - Togg Adaptif Sürüş Paketi fiyatı belli oldu

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