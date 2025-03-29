Kalabalık ailelere sıfır otomobil desteği! Chery Türkiye yatırımı - DH Oto gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde, ilk sıfır otomobilini alacak dar gelirli kalabalık aileler için sunulacak destek paketini ve Chery'nin Türkiye yatırımındaki son durum gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:32 - Sıfır otomobil desteği
12:57 - Chery yatırımında son durum
19:04 - BYD Sealion 05
28:19 - Yeni nesil Nissan Leaf ve Micra göründü
39:41 - Togg'a dijital anahtar özelliği geldi
43:31 - Togg Adaptif Sürüş Paketi fiyatı belli oldu