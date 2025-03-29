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    Kalabalık ailelere sıfır otomobil desteği! Chery Türkiye yatırımı - DH Oto gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde, ilk sıfır otomobilini alacak dar gelirli kalabalık aileler için sunulacak destek paketini ve Chery'nin Türkiye yatırımındaki son durum gibi konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde, ilk sıfır otomobilini alacak dar gelirli kalabalık aileler için sunulacak destek paketini ve Chery'nin Türkiye yatırımındaki son durum gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:32 - Sıfır otomobil desteği

    12:57 - Chery yatırımında son durum

    19:04 - BYD Sealion 05

    28:19 - Yeni nesil Nissan Leaf ve Micra göründü

    39:41 - Togg'a dijital anahtar özelliği geldi

    43:31 - Togg Adaptif Sürüş Paketi fiyatı belli oldu

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