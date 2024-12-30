Kim Nerede? 259 Epic Games'in 12. ve yeni ücretsiz oyunu belli oldu 214 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte 2025 MTV tutarları 195 Yine RDR 2 değil: Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    2025'te Türkiye'de satışa sunulacak elektrikli otomobiller

    2025'te Türkiye'deki elektrikli otomobil rekabeti artacak. Togg T10F, yeni Tesla Model Y, Hyundai Intster, Skoda Elroq ve çok daha fazlasıyla ilgili beklentileri bu videoda konuştuk.

    Bu videoda siz değerli izleyicilerimize 2025 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanan elektrikli otomobiller hakkında satışa sunulacağı tarih aralığı ve teknik özellikleri gibi detaylara da dokunarak bilgi aktarmaya çalıştık.

    2025 yılında Togg T10F, yeni Tesla Model Y, makyajlı Hyundai Ioniq 6, Hyundai Inster, Volkswagen ID.3, Mercedes CLA, Ford Puma Gen-E ve Skoda Elroq dahil birçok modelin satışa sunulması hedefleniyor. Bize destek olmak ve bu tarz içerikleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.

    İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    02:04 - Togg T10F

    06:28 - Yeni Tesla Model Y

    10:22 - Hyundai Inster

    13:49 - Hyundai Ioniq 6

    15:30 - Hyundai Ioniq 9

    16:47 - Skoda Elroq

    20:15 - Renault 5

    22:41 - Opel Grandland

    24:51 - Opel Frontera

    27:33 - Ford Puma Gen-E

    29:35 - Ford Explorer ve Ford Capri

    33:07 - Volkswagen ID.3

    34:43 - Fiat Grande Panda

    37:35 - Mercedes CLA

    42:40 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız