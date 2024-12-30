2025'te Türkiye'de satışa sunulacak elektrikli otomobiller

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2025'te Türkiye'deki elektrikli otomobil rekabeti artacak. Togg T10F, yeni Tesla Model Y, Hyundai Intster, Skoda Elroq ve çok daha fazlasıyla ilgili beklentileri bu videoda konuştuk.

Bu videoda siz değerli izleyicilerimize 2025 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanan elektrikli otomobiller hakkında satışa sunulacağı tarih aralığı ve teknik özellikleri gibi detaylara da dokunarak bilgi aktarmaya çalıştık.

2025 yılında Togg T10F, yeni Tesla Model Y, makyajlı Hyundai Ioniq 6, Hyundai Inster, Volkswagen ID.3, Mercedes CLA, Ford Puma Gen-E ve Skoda Elroq dahil birçok modelin satışa sunulması hedefleniyor. Bize destek olmak ve bu tarz içerikleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.

İyi seyirler!

00:00 - Giriş

02:04 - Togg T10F

06:28 - Yeni Tesla Model Y

10:22 - Hyundai Inster

13:49 - Hyundai Ioniq 6

15:30 - Hyundai Ioniq 9

16:47 - Skoda Elroq

20:15 - Renault 5

22:41 - Opel Grandland

24:51 - Opel Frontera

27:33 - Ford Puma Gen-E

29:35 - Ford Explorer ve Ford Capri

33:07 - Volkswagen ID.3

34:43 - Fiat Grande Panda

37:35 - Mercedes CLA

42:40 - Kapanış