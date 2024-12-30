2025'te Türkiye'de satışa sunulacak elektrikli otomobiller

Bu videoda siz değerli izleyicilerimize 2025 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanan elektrikli otomobiller hakkında satışa sunulacağı tarih aralığı ve teknik özellikleri gibi detaylara da dokunarak bilgi aktarmaya çalıştık.
2025 yılında Togg T10F, yeni Tesla Model Y, makyajlı Hyundai Ioniq 6, Hyundai Inster, Volkswagen ID.3, Mercedes CLA, Ford Puma Gen-E ve Skoda Elroq dahil birçok modelin satışa sunulması hedefleniyor. Bize destek olmak ve bu tarz içerikleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.
İyi seyirler!
00:00 - Giriş
02:04 - Togg T10F
06:28 - Yeni Tesla Model Y
10:22 - Hyundai Inster
13:49 - Hyundai Ioniq 6
15:30 - Hyundai Ioniq 9
16:47 - Skoda Elroq
20:15 - Renault 5
22:41 - Opel Grandland
24:51 - Opel Frontera
27:33 - Ford Puma Gen-E
29:35 - Ford Explorer ve Ford Capri
33:07 - Volkswagen ID.3
34:43 - Fiat Grande Panda
37:35 - Mercedes CLA
42:40 - Kapanış