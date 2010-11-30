Yeni Macbook Pro 15" hakkında bütün detaylar

Apple'ın profesyoneller ve her zaman en iyisini isteyenler için hazırladığı Macbook Pro serisinin 15" ekranlı üyesi mercek altında.
Gibson Les Paul DVD-R yok
talat_g5 Steve Jobs ve Bilkom müridlerine laf yetiştiremem.. Yediği kazığın acısını unutamayan İphone 3gs alıpta 2 ay sonra aynı fiyata İphone 4 çıkmasından sonra şizofren olan Apple müridlerine söz geçiremeyiz... Biz anlatmak istediğimizi anlattık..Kazığı yemek isteyen Bilkomdan rahat rahat yemeye devam edebilir..Kimseyi zorlamıyoruz... Dolarla çıkan makineyi Euroyla yurdum insanına kaktıran Bilkomdan kazık yemek isteyenleri tutamam..Ben zamanında yedim..Çünkü araştırma şansım yoktu...Neyse sonuçta Snow Leopard PC lere kurulabiliyor... Anlayan anlar..Anlamayan binlerce lirasını alır Bilkoma kaymak olarak hediye edebilir..Yada Apple ürününü Türkiyede kaktırarak satmaya çalışan kim varsa...
bu hic olmadl
Evet bu soruyu sormak için formu yukarıdan aşağıya indim sanırım biribenden önce davranmış evet bende tam olarak bunu soracaktım tüm sorun türk vatandaşı olup türkiyede yaşıyor olmamız mı onların verdiği dolar dolarda bizim verdiğimiz türk dolarımı farklı bir dolarmı aradaşın ediği gibi &18 kdv ile vergiyle oluşabilcek bir farklılık değil bu
Yani Windows pc'de nasıl çalışıyorsa mactede aynen çalışır.
Evet o enayiliği bir kere yaptım 2. kez asla..
Yapanlara yapmayın demem..Sonuçta onların bileceği şey beni ilgilendirmez... Eğer herkes sizin gibi düşünseydi wiki.osx86project.org/... böyle bir site açılmazdı..Demek ki bazı insanlara yediği kazık dokunmuş...Yabancı olsun türk insanı olsun farketmez..Kimisi kazığı yer zevk alır kimisi yer acı duyar..Yaşasın Steve Job Yaşasın Bilkom Yaşasın Hackintosh ...:) anlayan anlar...
Sonuçta Apple bu çıkardığı ürünü % sıfır karla satmıyor.. .Bunun dışında kaymak kar koyarsan Müridlerine acı verirsin..
Onlarda daha ucuza almak varken neden pahalı alıyorsun diyenlere sataşır durur.. Yediği kazığın acısını başka türlü unutamaz çünkü:)) Neyse Yaşasın Bilkom Yaşasın Apple müridleri...
Yediği kazığın acısını unutamayan İphone 3gs alıpta 2 ay sonra aynı fiyata İphone 4 çıkmasından sonra şizofren olan Apple müridlerine söz geçiremeyiz...
Biz anlatmak istediğimizi anlattık..Kazığı yemek isteyen Bilkomdan rahat rahat yemeye devam edebilir..Kimseyi zorlamıyoruz...
Dolarla çıkan makineyi Euroyla yurdum insanına kaktıran Bilkomdan kazık yemek isteyenleri tutamam..Ben zamanında yedim..Çünkü araştırma şansım yoktu...Neyse sonuçta Snow Leopard PC lere kurulabiliyor...
Anlayan anlar..Anlamayan binlerce lirasını alır Bilkoma kaymak olarak hediye edebilir..Yada Apple ürününü Türkiyede kaktırarak satmaya çalışan kim varsa...
iphone serisi her yıl haziran ayında tanıtılıyor .yani durduk yere yeni bir telefon çıkması gibi bir durum yok .ayrıca apple her yeni iphone de bir öncekinin aynısı fiyat belirliyor .
ayrıca iphone leri bilkom satmıyor.
bilin dedim .