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Yeni Macbook Pro 15" hakkında bütün detaylar

8 yıl
115,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Apple'ın profesyoneller ve her zaman en iyisini isteyenler için hazırladığı Macbook Pro serisinin 15" ekranlı üyesi mercek altında.


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Gibson Les Paul 6 yıl
DVD-R yok
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owin 6 yıl Gibson Les Paul
Gibson Les Paul

DVD-R yok


bu hic olmadl
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octawa 6 yıl
Eskiye gore cok fazla degisen birsey goremedim
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DH Misafiri 7 yıl
İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet Amerikadaki Applelarda incelemsi yapılan model $2,199.00 (bugünkü 1.50'lik kura göre 3.298 lira) . Aradaki bu ciddi fiyat farkını (2.202 lira) oluşturan vergi midir yoksa başka bir şey midir bilmiyorum ama böyle vergi olmaz, olmamalı
Evet bu soruyu sormak için formu yukarıdan aşağıya indim sanırım biribenden önce davranmış evet bende tam olarak bunu soracaktım tüm sorun türk vatandaşı olup türkiyede yaşıyor olmamız mı onların verdiği dolar dolarda bizim verdiğimiz türk dolarımı farklı bir dolarmı aradaşın ediği gibi &18 kdv ile vergiyle oluşabilcek bir farklılık değil bu
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tunlab 7 yıl
siz halen olayin i7 i10 bilmem ne islemcidemi olsugunu saniyorsunuz olay orda degilki mac os x de, intel islemcili bir pc alacagima eski kasa G4 powerbook alırım emin olun daha stabil calisir. Apple susluymus bilmem neymis 15'' lerde bile 10 saat sarj suresi var eski satdigim macbook 6 saat sarjı gidiodu istanbul-antalya otobusunde windowslar 20 dakikada kapanirken ben nerdeyse yolu bitirdim otobusdeki wi-fi ile, program kurma yok virus yok format yok hayat mac kullanana güzel:))
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Ridianod 8 yıl
yapmayin artik sunu arkadaslar lutfen apple ve digerleri,intel ve amd,ati ve nvdia neyi tartisyosunz ki herkes ayni fikirde olsaydi kim para kazancakti bu dunyada a kisisi apple i b kisisi sonyi asusu zengin etsin paran varsa alirsin yani hem para bizden cikmiyo siz uyarirsiniz ya da eksilerini karsidakini ignelemedn soyler cekilirsiniz bu is boyledir zevkler ve renkler tartisilmaz.bende macbook seviyorum nedense hdmi i olmasin vs vs o kadar para hayatta vermem ama bi albenisi var bence bilemiyorum benide cekiyo acikcasi almayacak olsam bile :)
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mertgraph1979 8 yıl
Onboardx, senin gibi mac konusunda bilgisiz birinin yorum yapması hatta bu konuda hırslı olması enteresan bir durum, teşhis konulamayan bir rahatsızlığın var galiba. Bootcamp bir emulator değildir. Sadece mac os x kurulu iken 2.bir işletim sistemi için hard diski sizin istediğiniz büyüklükte 2ye böler. Sonra herhangi bir pc gibi o bölüme windowsunu kurarsın ve en az senin pc'in kadar performanslı çalışır.

Yani Windows pc'de nasıl çalışıyorsa mactede aynen çalışır.
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talat_g5 8 yıl
Cihaz HP gerçekten kaliteli bir cihaz ve sonuçta değişime girmiş bir ürün ve daha iyisi geliyor..Ben kazık yemedim, yiyenlere de laf yetiştiremiyoruz..Bunu da böylece çözmüş olduk.. Ayrıca HP nin DV7 4100st görüntü olarakta gayet güzel..Özellik olarakta.. Konumuz Macbook Pro nun kazığını yemek..Benim HP Laptopumla alakası yok ki? Alaka kurmaya çalışmak ahmaklıktan öteye iddadan başka bişey değildir..
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talat_g5 8 yıl
Bi ürün yada hizmetin satış fiyatı dışında daha çok hakediyor demek bir ürün yada hizmeti daha pahalıya alacak kadar enayiyim demek..
Evet o enayiliği bir kere yaptım 2. kez asla..
Yapanlara yapmayın demem..Sonuçta onların bileceği şey beni ilgilendirmez... Eğer herkes sizin gibi düşünseydi wiki.osx86project.org/... böyle bir site açılmazdı..Demek ki bazı insanlara yediği kazık dokunmuş...Yabancı olsun türk insanı olsun farketmez..Kimisi kazığı yer zevk alır kimisi yer acı duyar..Yaşasın Steve Job Yaşasın Bilkom Yaşasın Hackintosh ...:) anlayan anlar...
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talat_g5 8 yıl

2299 dolarlık makineyi Amerikadan çıktıktan sonra gemiyle yada uçakla herhangi bir kargo şirketine verildiğinde kaç paraya getirirse yasal olarak o kadar üzerine kar koyabilirsin..

Sonuçta Apple bu çıkardığı ürünü % sıfır karla satmıyor..
.Bunun dışında kaymak kar koyarsan Müridlerine acı verirsin..
Onlarda daha ucuza almak varken neden pahalı alıyorsun diyenlere sataşır durur..
Yediği kazığın acısını başka türlü unutamaz çünkü:))
Neyse Yaşasın Bilkom Yaşasın Apple müridleri...
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talat_g5 8 yıl
Steve Jobs ve Bilkom müridlerine laf yetiştiremem..

Yediği kazığın acısını unutamayan İphone 3gs alıpta 2 ay sonra aynı fiyata İphone 4 çıkmasından sonra şizofren olan Apple müridlerine söz geçiremeyiz...

Biz anlatmak istediğimizi anlattık..Kazığı yemek isteyen Bilkomdan rahat rahat yemeye devam edebilir..Kimseyi zorlamıyoruz...

Dolarla çıkan makineyi Euroyla yurdum insanına kaktıran Bilkomdan kazık yemek isteyenleri tutamam..Ben zamanında yedim..Çünkü araştırma şansım yoktu...Neyse sonuçta Snow Leopard PC lere kurulabiliyor...
Anlayan anlar..Anlamayan binlerce lirasını alır Bilkoma kaymak olarak hediye edebilir..Yada Apple ürününü Türkiyede kaktırarak satmaya çalışan kim varsa...
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jvcjvc 8 yıl

talat_g5

Steve Jobs ve Bilkom müridlerine laf yetiştiremem..


Yediği kazığın acısını unutamayan İphone 3gs alıpta 2 ay sonra aynı fiyata İphone 4 çıkmasından sonra şizofren olan Apple müridlerine söz geçiremeyiz...


Biz anlatmak istediğimizi anlattık..Kazığı yemek isteyen Bilkomdan rahat rahat yemeye devam edebilir..Kimseyi zorlamıyoruz...


Dolarla çıkan makineyi Euroyla yurdum insanına kaktıran Bilkomdan kazık yemek isteyenleri tutamam..Ben zamanında yedim..Çünkü araştırma şansım yoktu...Neyse sonuçta Snow Leopard PC lere kurulabiliyor...

Anlayan anlar..Anlamayan binlerce lirasını alır Bilkoma kaymak olarak hediye edebilir..Yada Apple ürününü Türkiyede kaktırarak satmaya çalışan kim varsa...


iphone serisi her yıl haziran ayında tanıtılıyor .yani durduk yere yeni bir telefon çıkması gibi bir durum yok .ayrıca apple her yeni iphone de bir öncekinin aynısı fiyat belirliyor .
ayrıca iphone leri bilkom satmıyor.

bilin dedim .
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