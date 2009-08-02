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Yeni nesil öncesinde son perde; Asus Matrix GTX 285

Asus DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları öncesinde yüksek performans tutkunları için özel tasarımlı Matrix GTX 285 modelini duyuruyor.
9 yıl
7,2b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için geri sayım başlıyor. Önümüzdeki ay ile birlikte yeni modellerin pazara giriş yapması beklenirken, üreticilerin mevcut çözümlere özellikle de yüksek performans segmentindeki modellere yönelik çalışmalarının yavaş yavaş sonlanması bekleniyor. Ekran kartı üreticilerinin önemli bir kısmı yeni jenerasyon çözümleri beklemeye koyulurken, bir diğer kısmı ise en azından stoklarını eritebilmek ve pazardaki konumunu koruyabilmek adına proestijli ürünler hazırlamaya devam edecek gibi görünüyorlar. Sektörün iddialı isimlerinden Tayvan merkezli Asus özel tasarım ekran kartı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. MARS GTX 295 modeliyle dünyanın en hızlı ekran kartına imza atan firma, şimdi de Matrix GTX 285 modelini pazara sürüyor.

Yeni nesil öncesinde son perde; Asus Matrix GTX 285
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Yeni nesil öncesinde son perde; Asus Matrix GTX 285
Tam Boyutta Gör

Yeni nesil öncesinde son perde; Asus Matrix GTX 285
Tam Boyutta Gör
Yeni nesil öncesinde son perde; Asus Matrix GTX 285
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Computex 2009 fuarında özel tasarım ekran kartlarını da tanıtan Asus işte bu modelleri arka arkaya pazara sunuyor. Sadece 1000 adet üretilen çift grafik işlemcili MARS GTX 295 modelini kısa bir süre önce duyuran firma yine ilk defa fuar dahilinde tanıttığı MATRIX GTX 285 modelini de resmi olarak lans etmeye hazırlanıyor. R.O.G (Republic of Gamers) çatısı altında hazırlanan yeni ekran kartı, Asus'un Hybrid soğutmalı Matrix 9600GT, 9800GT, GTX 260, Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 modellerinden sonra lanse edeceği en yeni ve serisinin en güçlü modeli olarak öne çıkıyor. İlk bakışta özel tasarım soğutucusu ile rakiplerinden ayrılan Matrix GTX 285'in satır aralarına gizlenen ve özellikle oyuncuların ilgisini çekeceği düşünülen bazı önemli ayrıntıları da yok değil. Peki nedir özellikler?

Yeni nesil öncesinde son perde; Asus Matrix GTX 285
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Matrix GTX 285 için üzerinde durulan ilk detay Super ML Cap isimli özel kapasitörlere yer verilmesi. Daha önce Radeon HD 4890 Top gibi bazı diğer modellerinde de kullandığı Fujitsu üretimi özel kapasitörler ile Asus yüksek stabilite ve hız aşırtma başarımı sunacağını belirtiyor. Çok katmanlı polimer kapasitör olarak tanımlanan yeni kapasitörlerin GPU hız aşırtma başarımını 3.3 kata varan oranda arttırdığı belirtiliyor. Standart kapasitörlere göre yapısal anlamda daha kısa olması sayesinde soğutucu tasarımlarına engel olmadığı ve bu sayede grafik işlem birimine daha yakın konumlandırılabildiği belirtilen Super ML kapasitörler ile veri voltaj kirliliğinin en az indirgendiği ve bu sayede yanıt süresinin kısaltıldığı belirtiliyor. Matrix GTX 285'in öne çıkan özellikleri Super ML Caps'ler ile sınılır değil.

Yeni nesil öncesinde son perde; Asus Matrix GTX 285
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Asus yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni modelinde Super Hybrid Engine adını verdiği özel bir yongaya da yer veriyor. Yazılım (iTracker 2) ile desteklenen bu özellik sayesinde kartın yük durumuna göre ilgili parametrelerde otomatik olarak değişiklikler yapılabiliyor ve bu sayede %14'e varan oranda ekstra performans artışı elde edilebiliyor. Tabii kullanıcılar yine iTracker 2 yazılımı üzerinden kartın saat hızları ve GPU gerilimiyle birlikte bellek zamanlamalarını dahi değiştirebiliyor ayrıca kendi ayarlarını içeren vBIOS'u kullanabiliyorlar. Peki hazırladığınız BIOS stabilite sorunlarına neden olursa ne yapacaksınız ? Asus mühendisleri bu durumu da dikkate alarak kartın arka kısmına, DVI konnektörlerinin olduğu I/O bölümüne Safe Mode isimli bir sistem kurtarma butonu eklemeyi de unutmamışlar.

Yeni nesil öncesinde son perde; Asus Matrix GTX 285
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Yeni nesil öncesinde son perde; Asus Matrix GTX 285
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Kullanıcılar sadece Safe Mode butonuna basarak ekran kartını ilk ayarlarına döndürebilecekler. Asus'dan yapılan açıklamaya göre kart üzerindeki performans arttırımına yönelik detaylar geliştirilmiş özel bir soğutucu ile desteklenmiş durumda. 8mm'lik ısı borularıyla ısı borusu kaplamı alanı %46.5 arttırılan ve bu sayede %12 oranında daha iyi ısı dağıtım kapasitesine sahip olan Matrix GTX 285'in hem sessiz hem de serin çalıştığı belirtiliyor. Bu arada haber içerisindeki görsellerden de fark edebileceğiniz üzere soğutucunun hemen üst kısmında Matrix yazılı ek bir çıkıntı bulunuyor. İşte o kısmın da özel bir amacı bulunuyor zira Matrix yazısı farklı renkte arka aydınlatmalara sahip örneği Matrix yazısının Kırmızı olması kartın ağır yük altında, Yeşil olması ise kartın güvenli modda olduğu anlamına geliyor.

Yeni nesil öncesinde son perde; Asus Matrix GTX 285
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Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 662MHz'de görev yapan yeni modelin paralel işlemcileri 1476MHz'de, bellekleri ise 2484MHz'de çalışıyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla uyumlu olan Asus Matrix GTX 285, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veriyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen (PureVideo HD teknolojisi ile) yeni modelde çift DVI ve HDTV konnektörlerine de yer veriliyor. Yakın zamanda lanse edilmesi beklenen ancak fiyatı hakkında herhangi bir bilgi olmayan Matrix GTX 285'in kendi segmentindeki özel tasarımlı son modellerden birisi olması bekleniyor.

Kaynak; http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=230825


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SnCrhn 9 yıl
kartın adı:matrix kutudaki resim:iron-man
işte asus bu kadar kolpa bi firma:P:D:P
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ser_ka_n 9 yıl
Asus Matrix GTX285 Review

Antony Leather
4th September 2009

bit-tech.net/...

resimler

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Overclocking
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Performance Analysis
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XivA 9 yıl
500 tl civarı kartlarda bu özellikler standart olmalı.
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artenis 9 yıl
HIZ asırtma seceneklerı cok ullanıslı, H.A ile ugrasan kullanıcılar ıcın hatta bı deneyeyeım deyıpde deneyımı olmadıgı ıcın gerı donememekten korkan kulanıcılar ıcın cok ulalnıslı bır ıkı secenek eklenmıs bunların GT300 ve HD5000 (yada 7)
serılerınde standart olması cok kulanıslı bır durum olurdu, kı ekran kartlarına Islemcının bıle yerını alabılecek dıyenler warken onların daha ele yatkın olmaları babında .
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Tanarri 9 yıl
şu yük durumuna göre işıkların renk değiştirmesi çok hoş herşeyi geçtim yeni kart arifesinde oldumuz şu dönemde gereksiz veya fiyatı pahlı olur felan vs vs. ama kartın resimlerinde dikatimi çeken bişi oldu kartda bi 6 pin birde 8 pin güç girişi var normalde gtx285 lerde ikitane 6pin var biliyorum... ellerinde kalan gtx280 leri süsleyip püsleyip satıyo olmasın bunlar :D
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bur@ku 9 yıl
karizma kart yapmışlar ama bakalım fiyatı kaç para.
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BlackBeasT 9 yıl
Kartın şekil 10 nımara olmuş. ASUS bu kartın fiyata DX11 öncesi abanır gibi,DX11 sonrası bu ve benzeri kartlarda ciddi fiyat indirimleri olucakdır.Yeni kart alıcaklar az sabır
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Chris Brown 9 yıl
GTX 275 var iken GTX 285 e para verilmez.

Asus şekil kartlar çıkarıyor ama en pahalılardan birisi,gereksiz.

Haber için teşekkürler.

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V1CT0RY 9 yıl
Görüntü sağlam...
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kaansen32 9 yıl
bu kart daaaaa ne zaman tanıtıldıydı şimdi mi çıkıyor anlamadım valla directx 11 öncesi gereksiz masraf olur bence daha önce tanıtılsaydı belki
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fss1403 9 yıl
Stok eritme çabaları. Dx 11 arefesinde kartlara çok para bağlamak yanlış.
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letibit 9 yıl
kart sadece dx 11 ciktiginda alinir bir dahaki kartda dx 12 tecrube konusuyor fark görmek isterseniz
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Source 9 yıl
Şunu ilk çıktığında yapsaydınızya
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abdullahors84 9 yıl
@ master_evil ve waltran.

Kart ilk çıktığındada ve yeni teknoloji yaklaşırkende alımamalı. Zira yeni çıktığında daha başlangıçtır ve max performans bekleyemessiniz ayrıca gerçekten farklılığını hissetiriyormu. yeni bir yazılım türüne veya teknolojiye geçerkende eskiler alınmamalı. yeni teknoloji ile beraber daha az güç harcayarak işlevselliği arttırılabiliyor ayrıca daha ucuza daha iyi işler çıkartılabiliyor. Tamam GTX 285 dx 11 lerin çoğundan daha iyi iş çıkartabilir. Ancak zaman geçtikçe nsan verdiği paraya acıyor.
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Evren 9 yıl
Allayıp pullayıp soguk tabak hep son musterının onune verılır :D
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Eşref_37 9 yıl
Çok güzel ve akılıca bir yorum.
Evren

Allayıp pullayıp soguk tabak hep son musterının onune verılır :D


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waltran 9 yıl
--bu kartı alacak parası olan adam bunu alır dx11 çıkınca en kralı ne ise onuda alır-- yani
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abdullahors84 9 yıl
Bence dx 11 arefesinde gerek bile yoktu. Zira bu teknolıjiden yararlanamadıktan sonra ne gerek var bu karta para yatırmaya. Ayrıca çokta pahalıdır bence bu kart. arkadaşların bazılarının dediği gibi göz boyama. tabi alıcı çıkar oda bir gerçek.
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KanKoKan 9 yıl
Overclock için yapılmış iyileştirmelerden bahsediyor ama butip kart tanıtımlarında .... mhz de sorunsuz çalıştı gibi rakkam verilmiyor, okadar detaya kanıp birde evde diğer kartların overclock miktarlarını geçemediğini görürse yıkılır insan.
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