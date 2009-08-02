Yeni nesil öncesinde son perde; Asus Matrix GTX 285

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için geri sayım başlıyor. Önümüzdeki ay ile birlikte yeni modellerin pazara giriş yapması beklenirken, üreticilerin mevcut çözümlere özellikle de yüksek performans segmentindeki modellere yönelik çalışmalarının yavaş yavaş sonlanması bekleniyor. Ekran kartı üreticilerinin önemli bir kısmı yeni jenerasyon çözümleri beklemeye koyulurken, bir diğer kısmı ise en azından stoklarını eritebilmek ve pazardaki konumunu koruyabilmek adına proestijli ürünler hazırlamaya devam edecek gibi görünüyorlar. Sektörün iddialı isimlerinden Tayvan merkezli Asus özel tasarım ekran kartı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. MARS GTX 295 modeliyle dünyanın en hızlı ekran kartına imza atan firma, şimdi de Matrix GTX 285 modelini pazara sürüyor.

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Computex 2009 fuarında özel tasarım ekran kartlarını da tanıtan Asus işte bu modelleri arka arkaya pazara sunuyor. Sadece 1000 adet üretilen çift grafik işlemcili MARS GTX 295 modelini kısa bir süre önce duyuran firma yine ilk defa fuar dahilinde tanıttığı MATRIX GTX 285 modelini de resmi olarak lans etmeye hazırlanıyor. R.O.G (Republic of Gamers) çatısı altında hazırlanan yeni ekran kartı, Asus'un Hybrid soğutmalı Matrix 9600GT, 9800GT, GTX 260, Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 modellerinden sonra lanse edeceği en yeni ve serisinin en güçlü modeli olarak öne çıkıyor. İlk bakışta özel tasarım soğutucusu ile rakiplerinden ayrılan Matrix GTX 285'in satır aralarına gizlenen ve özellikle oyuncuların ilgisini çekeceği düşünülen bazı önemli ayrıntıları da yok değil. Peki nedir özellikler?

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Matrix GTX 285 için üzerinde durulan ilk detay Super ML Cap isimli özel kapasitörlere yer verilmesi. Daha önce Radeon HD 4890 Top gibi bazı diğer modellerinde de kullandığı Fujitsu üretimi özel kapasitörler ile Asus yüksek stabilite ve hız aşırtma başarımı sunacağını belirtiyor. Çok katmanlı polimer kapasitör olarak tanımlanan yeni kapasitörlerin GPU hız aşırtma başarımını 3.3 kata varan oranda arttırdığı belirtiliyor. Standart kapasitörlere göre yapısal anlamda daha kısa olması sayesinde soğutucu tasarımlarına engel olmadığı ve bu sayede grafik işlem birimine daha yakın konumlandırılabildiği belirtilen Super ML kapasitörler ile veri voltaj kirliliğinin en az indirgendiği ve bu sayede yanıt süresinin kısaltıldığı belirtiliyor. Matrix GTX 285'in öne çıkan özellikleri Super ML Caps'ler ile sınılır değil.

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Asus yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni modelinde Super Hybrid Engine adını verdiği özel bir yongaya da yer veriyor. Yazılım (iTracker 2) ile desteklenen bu özellik sayesinde kartın yük durumuna göre ilgili parametrelerde otomatik olarak değişiklikler yapılabiliyor ve bu sayede %14'e varan oranda ekstra performans artışı elde edilebiliyor. Tabii kullanıcılar yine iTracker 2 yazılımı üzerinden kartın saat hızları ve GPU gerilimiyle birlikte bellek zamanlamalarını dahi değiştirebiliyor ayrıca kendi ayarlarını içeren vBIOS'u kullanabiliyorlar. Peki hazırladığınız BIOS stabilite sorunlarına neden olursa ne yapacaksınız ? Asus mühendisleri bu durumu da dikkate alarak kartın arka kısmına, DVI konnektörlerinin olduğu I/O bölümüne Safe Mode isimli bir sistem kurtarma butonu eklemeyi de unutmamışlar.

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Kullanıcılar sadece Safe Mode butonuna basarak ekran kartını ilk ayarlarına döndürebilecekler. Asus'dan yapılan açıklamaya göre kart üzerindeki performans arttırımına yönelik detaylar geliştirilmiş özel bir soğutucu ile desteklenmiş durumda. 8mm'lik ısı borularıyla ısı borusu kaplamı alanı %46.5 arttırılan ve bu sayede %12 oranında daha iyi ısı dağıtım kapasitesine sahip olan Matrix GTX 285'in hem sessiz hem de serin çalıştığı belirtiliyor. Bu arada haber içerisindeki görsellerden de fark edebileceğiniz üzere soğutucunun hemen üst kısmında Matrix yazılı ek bir çıkıntı bulunuyor. İşte o kısmın da özel bir amacı bulunuyor zira Matrix yazısı farklı renkte arka aydınlatmalara sahip örneği Matrix yazısının Kırmızı olması kartın ağır yük altında, Yeşil olması ise kartın güvenli modda olduğu anlamına geliyor.

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Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 662MHz'de görev yapan yeni modelin paralel işlemcileri 1476MHz'de, bellekleri ise 2484MHz'de çalışıyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla uyumlu olan Asus Matrix GTX 285, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veriyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen (PureVideo HD teknolojisi ile) yeni modelde çift DVI ve HDTV konnektörlerine de yer veriliyor. Yakın zamanda lanse edilmesi beklenen ancak fiyatı hakkında herhangi bir bilgi olmayan Matrix GTX 285'in kendi segmentindeki özel tasarımlı son modellerden birisi olması bekleniyor.

Kaynak; http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=230825