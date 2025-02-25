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    Chery'nin Türkiye'de fabrika hazırlıkları tamam!

    Chery, Türkiye'de BYD'nin 2 katı yatırımla dev bir fabrika kuruyor! Fabrikanın nerede kurulacağı, yatırım miktarı ve gelecek hedefleri arasında yer alanlar videomuzda

    Türkiye, otomotiv sektöründe yeni bir döneme giriyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’da Chery tarafından kurulacak fabrikanın hazırlıklarının tamamlandığını duyurmasıyla birlikte bu yatırım, Türkiye’nin küresel otomotiv pazarındaki konumunu güçlendirecek bir adım olarak öne çıkıyor. Chery’nin dev yatırımı, ülke için önemli bir ekonomik ve teknolojik aşama anlamına gelebilir.

    Bu yeni fabrika, elektrikli ve hibrit araçların üretim merkezi olacak ve binlerce kişiye istihdam sağlayacak. Üstelik, Türkiye’de üretim yapılmasıyla birlikte Chery otomobillerine uygulanan gümrük vergileri kalkacak ve bu durum hem iç pazarda rekabeti artıracak hem de tüketicilere uygun fiyatlı araç seçenekleri sunacak.

    Chery’nin Avrupa’da yaşadığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle Türkiye’ye yönelmesi, ülkemizin stratejik konumunun ve yatırım olanaklarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu fabrika, Chery’nin Avrupa pazarına ihracat planlarında önemli bir üs olacak. Aynı zamanda, teknoloji transferiyle Türkiye’deki otomotiv sektörü için önemli bir gelişme sağlanacak.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da belirttiği gibi, bu yatırım yalnızca bir üretim hamlesi değil, aynı zamanda Türkiye’den dünyaya ihracatın kapılarını aralayan bir fırsat. Ancak bu gelişme, Togg gibi yerli üreticiler için yeni bir rekabet ortamı oluşturabilir.

    Türkiye’nin otomotiv sektörü için bir dönüm noktası niteliği taşıyan bu yatırım, yerel üretim ve küresel pazar hedeflerini birleştirerek Türkiye’yi otomotiv teknolojileri merkezi haline getirebilir. Chery’nin bu dev yatırımı ve Samsun’daki yeni fabrika hakkında daha fazla bilgi edinmek için videomuzu izleyin. Geleceğin otomotiv dünyasına birlikte göz atalım!

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