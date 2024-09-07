Yeni Passat Pro Sedan tanıtıldı! Tesla'dan gelişmiş araç çağırma özelliği - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Çin'de tanıtımı yapılan yeni Passat Pro Sedan, Chery'nin yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05 ve yeni Peugeot 3008'in Türkiye fiyatı gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:30 - Yeni Passat Pro Sedan
10:54 - Chery'nin yeni elektrikli sedanı Fulwin E05
18:11 - Yeni Peugeot 3008 ve E-3008'in Türkiye fiyatı
31:19 - Cupra'nın yeni modeli Terramar tanıtıldı
37:13 - Tesla, gelişmiş araç çağırma özelliğini kullanıma sundu
42:03- Türkiye'deki elektrikli araç satışları ağustosta frenledi
49:34 - Çinliler 2 bin dolarlık minik Rolls-Royce yaptı