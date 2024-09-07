Yeni Passat Pro Sedan tanıtıldı! Tesla'dan gelişmiş araç çağırma özelliği - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde Çin'de tanıtımı yapılan yeni Passat Pro Sedan, Chery'nin yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05 ve yeni Peugeot 3008'in Türkiye fiyatı gibi konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde Çin'de tanıtımı yapılan yeni Passat Pro Sedan, Chery'nin yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05 ve yeni Peugeot 3008'in Türkiye fiyatı gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:30 - Yeni Passat Pro Sedan

10:54 - Chery'nin yeni elektrikli sedanı Fulwin E05

18:11 - Yeni Peugeot 3008 ve E-3008'in Türkiye fiyatı

31:19 - Cupra'nın yeni modeli Terramar tanıtıldı

37:13 - Tesla, gelişmiş araç çağırma özelliğini kullanıma sundu

42:03- Türkiye'deki elektrikli araç satışları ağustosta frenledi

49:34 - Çinliler 2 bin dolarlık minik Rolls-Royce yaptı

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