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    Yeni Passat Pro Sedan tanıtıldı! Tesla'dan gelişmiş araç çağırma özelliği - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Çin'de tanıtımı yapılan yeni Passat Pro Sedan, Chery'nin yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05 ve yeni Peugeot 3008'in Türkiye fiyatı gibi konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Çin'de tanıtımı yapılan yeni Passat Pro Sedan, Chery'nin yeni elektrikli sedan modeli Fulwin E05 ve yeni Peugeot 3008'in Türkiye fiyatı gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:30 - Yeni Passat Pro Sedan

    10:54 - Chery'nin yeni elektrikli sedanı Fulwin E05

    18:11 - Yeni Peugeot 3008 ve E-3008'in Türkiye fiyatı

    31:19 - Cupra'nın yeni modeli Terramar tanıtıldı

    37:13 - Tesla, gelişmiş araç çağırma özelliğini kullanıma sundu

    42:03- Türkiye'deki elektrikli araç satışları ağustosta frenledi

    49:34 - Çinliler 2 bin dolarlık minik Rolls-Royce yaptı

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