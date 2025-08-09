Çinlilerden 820 km menzilli Xpeng P7! Yeni T-Roc'un tasarımı sızdı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken yeni Xpeng P7, Chery'nin SUV modeli Jetour Shanhai L7 Plus, yeni T-Roc ve temmuzda en çok satan elektriklileri gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
02:51 - Xpeng P7
12:15 - Chery Jetour Shanhai L7 Plus
21:17 - Yeni Volkswagen T-Roc görüntüleri
28:03 - Ticaret Bakanlığı'ndan haksız yere ÖTV farkı isteyenlere uyarı
37:28 - Temmuzda en çok satan elektrikli otomobiller
45:53 - Kapanış