    Çinlilerden 820 km menzilli Xpeng P7! Yeni T-Roc'un tasarımı sızdı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken yeni Xpeng P7, Chery'nin SUV modeli Jetour Shanhai L7 Plus, yeni T-Roc ve temmuzda en çok satan elektriklileri gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:51 - Xpeng P7

    12:15 - Chery Jetour Shanhai L7 Plus

    21:17 - Yeni Volkswagen T-Roc görüntüleri

    28:03 - Ticaret Bakanlığı'ndan haksız yere ÖTV farkı isteyenlere uyarı

    37:28 - Temmuzda en çok satan elektrikli otomobiller

    45:53 - Kapanış

