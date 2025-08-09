Çinlilerden 820 km menzilli Xpeng P7! Yeni T-Roc'un tasarımı sızdı - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken yeni Xpeng P7, Chery'nin SUV modeli Jetour Shanhai L7 Plus, yeni T-Roc ve temmuzda en çok satan elektriklileri gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

02:51 - Xpeng P7

12:15 - Chery Jetour Shanhai L7 Plus

21:17 - Yeni Volkswagen T-Roc görüntüleri

28:03 - Ticaret Bakanlığı'ndan haksız yere ÖTV farkı isteyenlere uyarı

37:28 - Temmuzda en çok satan elektrikli otomobiller

45:53 - Kapanış

