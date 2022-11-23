Yetkili İsim 3. Bölüm: Sinan Akkol ve Faruk Akıncı

Geçtiğimiz haftalarda başladığımız bu yeni video serisinde farklı sektörlerden işinde başarılı isimleri konuk ediyoruz. Üçüncü konuğumuz da Sinan Akkol ve Faruk Akıncı.

Geçtiğimiz haftalarda DonanımHaber olarak yeni bir video serisine başlamıştık. Farklı sektörlerden farklı isimleri konuk ettiğimiz bu seride meslekleri üzerine ve genel olarak bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Bu haftaki konuğumuz da yeni nesil komedyenlerden Sinan Akkol ve Faruk Akıncı.

Oyun basınında önemli iki isim olan Sinan Akkol ve Faruk Akıncı ile bu videomuzda hem oyun sektörünü hem de Hyper Casual türündeki oyunları konuştuk. Sinan Akkol ve Faruk Akıncı'yı şu anda hem Disket Kutusu YouTube kanalından hem de Fiber Games isimli oyun stüdyosundan tanıyoruz.

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