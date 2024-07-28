Rusya YouTube’a bant daraltması uygulayacak

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Tam Boyutta Gör Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı pek çok teknoloji şirketi Rusya’da faaliyetlerini durdurdu ya da en aza indirdi. YouTube da ülkede bugüne kadar reklam ağını ve gelir ortaklığını durdurmuş, ilişkili iştiraklerini de durdurmuştu. Ülkede erişilebilen tek Batılı sosyal medya platformu YouTube yakında yasaklanabilir.

YouTube yavaşlıyor

Rusya düzenleyici kurumu Roskomnadzor, YouTube masa üstü uygulamasının bant genişliğinin yüzde 70 olarak daraltılacağını duyurdu. Sebep olarak ise Rus düzenleyici kanunlarına uymamak, ekipmanlarını güncellememek ve yerel veri merkezlerinden hizmet satın alan iştirakin iflas etmesi gösterildi.

YouTube Premium kullanıcıları dikkat 1 ay önce eklendi

Savaşın başladığı dönemlerden bu yana Rusya devleti ile ilişkili olan medya kuruluşlarının kanalları kapatılmış ve yayınları durdurulmuştu. Raskomnadzor özellikle YouTube’un bu kararını hedef tahtasına koyuyor. Yine de Rus kullanıcıların VPN ile engelli içeriklere eriştiği belirtiliyor.

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