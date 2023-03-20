YouTube video indirme nasıl yapılır? YT video indirici site ve programlar

- En iyi 5 YouTube video indirici site ⬇️
- 1️⃣ ClipConvert
- 2️⃣ SaveFrom.net
- 3️⃣ Y2mate
- 4️⃣ Online Video Converter
- 5️⃣ YouTubemp4.to
- Ücretsiz YouTube video indirme programları (Windows & Mac) 💻
- 1️⃣ 4K Video Downloader
- 2️⃣ Any Video Converter Free
- 3️⃣ Free YouTube Download
- 4️⃣ aTube Catcher
- YouTube video indirme uygulamaları (Android ve iOS) 📱
- En iyi 9 Android YouTube video indirme uygulaması 🔽
- En iyi 5 iPhone (iOS) video indirme uygulaması 🔽
- YouTube video indirme Chrome eklentileri ⬇️
- YouTube video indirme nasıl yapılır? (iPhone) 📲
- YouTube video indirme nasıl yapılır? (Android) 📲
- Youtube MP4 video indirme nasıl yapılır? (Windows PC) 🖥️
- YouTube video indirme nasıl yapılır? (Mac) 💻
- Yorumlar
YouTube, başlangıçtan günümüze en kaliteli videoları barındıran popüler bir platform. YouTube’da çocuklardan gençlere yaşlılara kadar her yaşa uygun videolar var. Çoğu kişinin varsayılan video izleme platformu olan YouTube, birçok kaynaktan milyarlarca video barındırıyor. Peki, YouTube’dan video nasıl indirilir? Bu rehber yazıda en iyi YouTube video indirme siteleri ve programlarını bulacaksınız. Ayrıca telefona ve bilgisayara YouTube video indirme işleminin nasıl yapıldığını da anlattık.
En iyi 5 YouTube video indirici site ⬇️
1️⃣ ClipConvert
ClipConverter.CC, en iyi online video indirme siteleri arasında. YouTube 1080p, 4K ve hatta 8K videoları indirmek dışında videoları farklı formatlara dönüştürmeye olanak tanıyan yerleşik bir dönüştürücüye sahip. YouTube videolarından sesi almak başka bir deyişle YouTube video ses indirme için de bu siteyi kullanabilirsiniz. ClipConverter.CC, YouTube’dan video indirme hızlı ve güvenli şekilde nasıl yapılır? sorusunun yanıtı diyebiliriz.
2️⃣ SaveFrom.net
SaveFrom.net mp4 video indirici, YouTube videoları hızlı ve ücretsiz olarak indirmenize yardımcı olan harika bir servis. SaveFrom, video indirmenin en kolay yolu da diyebiliriz. Örneğin; bir YouTube videosunu indirmek istiyorsunuz. Tek yapmanız gereken; YouTube videosunun linkini kopyalayıp siteye yapıştırmak ve Download butonuna tıklamak. Video mp4 formatında inecektir. Dilerseniz, YouTube sitesinin başına savefrom.net, sfrom.net veya ss ekleyerek de ilgili YouTube videosunu indirebilirsiniz.
3️⃣ Y2mate
Y2mate, popüler YouTube video indirme siteleriarasında. Y2mate, aslında her siteden video indirme işlemine izin veriyor. YouTube için HD videoları mp4 olarak indirip dilediğiniz formata dönüştürebiliyorsunuz. Videoları iki farklı yolla indirmenize izin veriliyor. Birincisi; videonun linkini ilgili alana kopyalayıp yapıştırmak ve çözünürlüğü seçmek; video hemen inmeye başlayacak. Diğer yol; YouTube videosu açıkken, adres çubuğunda youtube’dan sonra pp eklemek.
4️⃣ Online Video Converter
Online Video Converter, YouTube HD videoları kalite kaybı olmadan indirme özelliğine sahip başka bir online video indirme sitesi. YouTube videolarını MP4, AVI, MOV, MKV, FLV, gibi farklı formatlarda indirebilen profesyonel bir video indirici ve YouTube dönüştürücü sitesi. Yüksek hızlı indirme ve dönüştürme işleviyle öne çıkan Online Video Converter, modern tarayıcılarla tamamen uyumlu.
5️⃣ YouTubemp4.to
Kolay, hızlı ve güvenli YouTube’dan video indirme sitesi arayanlar için bir başka alternatif. YouTubemp4 to, başka platformlarda paylaşmak üzere beğendiğiniz YouTube videolarını kolay ve tamamen ücretsiz olarak indirmenizi sağlayan etkili bir site. YouTube MP4 indirmek için tek yapmanız gereken; YouTube linkini kutucuğa yapıştırıp Convert butonuna tıklamak. Dilediğiniz çözünürlüğü seçip videoyu en yüksek kalitede cihazınıza indirebilirsiniz.
Ücretsiz YouTube video indirme programları (Windows & Mac) 💻
1️⃣ 4K Video Downloader
4K Video Downloader, hızlı, sorunsuz video indirmeleri için en iyi ücretsiz YouTube video indirici. Kullanımı basit, son derece özelleştirilebilir, reklamsız ve herhangi bir ekstra yazılım paketi içermiyor. Tek bir videoyu veya oynatma listesini indirebiliyorsunuz. Web tarayıcınızdan YouTube video URL'sini kopyalayıp programda uygun alana yapıştırıyorsunuz. YouTube videosu MP4 olarak dilediğiniz konuma indiriliyor.
2️⃣ Any Video Converter Free
Any Video Converter Free, piyasadaki en iyi ücretsiz YouTube video indirme programlarından biri. Ücretsiz sürümde tek seferde tek video indirmen sınırlaması var. Program, çok sayıda video formatını destekliyor. İndirdiğiniz videoyu kırpmak, renk ayarı gibi basit efektler eklemek ve metni eklemek için kullanabileceğiniz basit bir video düzenleyiciye de sahip. Bu programla YouTube’dan video indirmek inanılmaz basit.
3️⃣ Free YouTube Download
Free YouTube Download, sadece kullanıcı arayüzüne sahip ücretsiz YouTube indiricisi. Otomatik indirme, çoklu indirme gibi güzel özelliklere sahip olan YouTube video indirme programı, kendi içinde dönüştürücüye de sahip. Bu sayede mp4 başta olmak üzere videoyu dilediğiniz kalitede indirebiliyorsunuz. YouTube videosunun sesini indirmek için de harika bir program.
4️⃣ aTube Catcher
aTube Catcher, YouTube dahil olmak üzere birçok video izleme sitesinden indirme yapabileceğiniz bir video indirici. İndirilen videolar otomatik olarak popüler formatlara dönüştürülebiliyor, böylece videoları hangi cihazda izlemeyi düşünüyorsanız, ona göre iniyor, ayrıca YouTube video dönüştürme programı kullanmanız gerekmiyor. Programla aynı anda birkaç YouTube videosu indirebiliyorsunuz, Bu ücretsiz YouTube indirici, izlenen herhangi bir videoyu kaydetme, video birleştirme ve yazdırma gibi ekstra özellikler sunuyor.
YouTube video indirme uygulamaları (Android ve iOS) 📱
En iyi 9 Android YouTube video indirme uygulaması 🔽
- Video Downloader (Android)
- All Video Downloader (Android)
- Snaptube (Android)
- Videoder (Android)
- Video Saver PRO+ Cloud Drive (Android)
- iDownloader (Android)
- Downloader Pro (Android)
- Cloud Video Player (Android)
- DownloadMate (Android)
En iyi 5 iPhone (iOS) video indirme uygulaması 🔽
- FoxFm (iOS)
- Documents (iOS)
- Total Files (iOS)
- Cloud Video Player Pro (iOS)
- Easy Downloader (iOS)
YouTube video indirme Chrome eklentileri ⬇️
- Video Downloader Professional
- Video Downloader PLUS
- Video indirici profesyonel
- Foxified
- Video DownloadHelper
- Tampermonkey
YouTube video indirme nasıl yapılır? (iPhone) 📲
- Documents by Readdle uygulamasını indirin.
- Pusula simgesine dokunarak web tarayıcıyı açın.
- Online video indirme sitesine girin.
- YouTube video linkini yapıştırın ve Download’a dokunun.
- Video formatını, kalitesini seçin ve tekrar Download’a dokunun.
- İsim verin ve video indirme yerini belirleyin.
- Downloads bölümüne dokunun.
- Başlangıç ekranına dönün ve Downloads klasörünü açın.
- Videonun yanında üç noktaya dokunun ve Videoyu kaydedin.
- iPhone YouTube video indirme bu kadar kolay!
YouTube video indirme nasıl yapılır? (Android) 📲
- TubeMate uygulamasını indirin.
- İndirmek istediğiniz YouTube videosunu açın.
- Download butonuna dokunun.
- Kalite ve format seçin.
- Aşağıda Download List simgesine dokunun.
- Videonun yanındaki üç noktaya dokunun ve kaydedin.
- Android YouTube video indirme tamamdır!
Youtube MP4 video indirme nasıl yapılır? (Windows PC) 🖥️
- VLC Media Player’ı açın.
- Medya menüsüne tıklayın.
- Ağ Akışını Aç’ı seçin.
- YouTube videosunun linkini yapıştırın.
- Oynat butonuna tıklayın.
- Araçlar - Codec Bilgisine girin.
- Konum kutucuğundaki uzun linki kopyalayın.
- Tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın.
- Sağ tıklayıp “Videoyu farklı kaydet”i seçin.
YouTube video indirme nasıl yapılır? (Mac) 💻
- 4K video downloader programını açın.
- YouTube videosunun bağlantısını kopyalayın.
- Menüde “Paste link”e tıklayın.
- Kalite ve format seçenekleri arasından seçim yapın.
- Download’e tıklayın.
- Video indirildikten sonra üç noktaya tıklayın.
Windows PC, Mac bilgisayar, iPhone, Android telefon, hangi cihazı kullanıyor olursanız olun YouTube videolarını indirmek çok kolay iştir. YouTube Premium üyelik ücreti vermeden YouTube MP4 video indirmenin yollarını arıyorsanız, doğru yerdesiniz. En iyi ve ücretsiz YouTube video indirme programları ve YouTube video indirici uygulamaları da listeledik.
YouTube Video İndirme Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 33185Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)