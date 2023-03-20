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    YouTube video indirme nasıl yapılır? YT video indirici site ve programlar

    Ücretsiz YouTube video indirme yöntemleri burada! En iyi online YT video indirici site ve MP4 indirme programları ile HD, Full HD ve 4K kalitede YouTube videolarını indirin.
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    YouTube, başlangıçtan günümüze en kaliteli videoları barındıran popüler bir platform. YouTube’da çocuklardan gençlere yaşlılara kadar her yaşa uygun videolar var. Çoğu kişinin varsayılan video izleme platformu olan  YouTube, birçok kaynaktan milyarlarca video barındırıyor. Peki, YouTube’dan video nasıl indirilir? Bu rehber yazıda en iyi YouTube video indirme siteleri ve programlarını bulacaksınız. Ayrıca telefona ve bilgisayara YouTube video indirme işleminin nasıl yapıldığını da anlattık.

    En iyi 5 YouTube video indirici site ⬇️

    en iyi youtube video indirme siteleri Tam Boyutta Gör
    YouTube HD ve 4K videoları indirme için en kolay yöntemlerden biri; YouTube video indirme siteleri kullanmaktır. YT video indirme programsız yolunu istiyorsanız, bu listedeki en iyi online HD video indirme sitelerini kullanabilirsiniz. İşte en iyi 5 YouTube video indirme sitesi:

    1️⃣ ClipConvert

    ClipConverter.CC, en iyi online video indirme siteleri arasında. YouTube 1080p, 4K ve hatta 8K videoları indirmek dışında videoları farklı formatlara dönüştürmeye olanak tanıyan yerleşik bir dönüştürücüye sahip. YouTube videolarından sesi almak başka bir deyişle YouTube video ses indirme için de bu siteyi kullanabilirsiniz. ClipConverter.CC, YouTube’dan video indirme hızlı ve güvenli şekilde nasıl yapılır? sorusunun yanıtı diyebiliriz.

    2️⃣ SaveFrom.net

    SaveFrom.net mp4 video indirici, YouTube videoları hızlı ve ücretsiz olarak indirmenize yardımcı olan harika bir servis. SaveFrom, video indirmenin en kolay yolu da diyebiliriz. Örneğin; bir YouTube videosunu indirmek istiyorsunuz. Tek yapmanız gereken; YouTube videosunun linkini kopyalayıp siteye yapıştırmak ve Download butonuna tıklamak. Video mp4 formatında inecektir. Dilerseniz, YouTube sitesinin başına savefrom.net, sfrom.net veya ss ekleyerek de ilgili YouTube videosunu indirebilirsiniz.

    3️⃣ Y2mate

    Y2mate, popüler YouTube video indirme siteleriarasında. Y2mate, aslında her siteden video indirme işlemine izin veriyor. YouTube için HD videoları mp4 olarak indirip dilediğiniz formata dönüştürebiliyorsunuz. Videoları iki farklı yolla indirmenize izin veriliyor. Birincisi; videonun linkini ilgili alana kopyalayıp yapıştırmak ve çözünürlüğü seçmek; video hemen inmeye başlayacak. Diğer yol; YouTube videosu açıkken, adres çubuğunda youtube’dan sonra pp eklemek.

    4️⃣ Online Video Converter

    Online Video Converter, YouTube HD videoları kalite kaybı olmadan indirme özelliğine sahip başka bir online video indirme sitesi. YouTube videolarını MP4, AVI, MOV, MKV, FLV, gibi farklı formatlarda indirebilen profesyonel bir video indirici ve YouTube dönüştürücü sitesi. Yüksek hızlı indirme ve dönüştürme işleviyle öne çıkan Online Video Converter, modern tarayıcılarla tamamen uyumlu.

    5️⃣ YouTubemp4.to

    Kolay, hızlı ve güvenli YouTube’dan video indirme sitesi arayanlar için bir başka alternatif. YouTubemp4 to, başka platformlarda paylaşmak üzere beğendiğiniz YouTube videolarını kolay ve tamamen ücretsiz olarak indirmenizi sağlayan etkili bir site. YouTube MP4 indirmek için tek yapmanız gereken; YouTube linkini kutucuğa yapıştırıp Convert butonuna tıklamak. Dilediğiniz çözünürlüğü seçip videoyu en yüksek kalitede cihazınıza indirebilirsiniz.

    Ücretsiz YouTube video indirme programları (Windows & Mac) 💻

    youtube video indirme programları
    En iyi ücretsiz YouTube indirici programlar, videoları internetsiz izlemenize izin verir. Premium aboneliği olmadan sevdiğiniz YouTube videolarını indirip izlemenin bir yolunu arıyorsanız, bu listedeki Windows PC ve Mac bilgisayarlar için en iyi YouTube video indirme programları işinizi görecektir. Kullanımları kolaydır ve YouTube video dönüştürücü olarak da kullanabilirsiniz.

    1️⃣ 4K Video Downloader

    4K Video Downloader, hızlı, sorunsuz video indirmeleri için en iyi ücretsiz YouTube video indirici. Kullanımı basit, son derece özelleştirilebilir, reklamsız ve herhangi bir ekstra yazılım paketi içermiyor. Tek bir videoyu veya oynatma listesini indirebiliyorsunuz. Web tarayıcınızdan YouTube video URL'sini kopyalayıp programda uygun alana yapıştırıyorsunuz. YouTube videosu MP4 olarak dilediğiniz konuma indiriliyor.

    2️⃣ Any Video Converter Free

    Any Video Converter Free, piyasadaki en iyi ücretsiz YouTube video indirme programlarından biri. Ücretsiz sürümde tek seferde tek video indirmen sınırlaması var. Program, çok sayıda video formatını destekliyor. İndirdiğiniz videoyu kırpmak, renk ayarı gibi basit efektler eklemek ve metni eklemek için kullanabileceğiniz basit bir video düzenleyiciye de sahip. Bu programla YouTube’dan video indirmek inanılmaz basit.

    3️⃣ Free YouTube Download

    Free YouTube Download, sadece kullanıcı arayüzüne sahip ücretsiz YouTube indiricisi. Otomatik indirme, çoklu indirme gibi güzel özelliklere sahip olan YouTube video indirme programı, kendi içinde dönüştürücüye de sahip. Bu sayede mp4 başta olmak üzere videoyu dilediğiniz kalitede indirebiliyorsunuz. YouTube videosunun sesini indirmek için de harika bir program.

    4️⃣ aTube Catcher

    aTube Catcher, YouTube dahil olmak üzere birçok video izleme sitesinden indirme yapabileceğiniz bir video indirici. İndirilen videolar otomatik olarak popüler formatlara dönüştürülebiliyor, böylece videoları hangi cihazda izlemeyi düşünüyorsanız, ona göre iniyor, ayrıca YouTube video dönüştürme programı kullanmanız gerekmiyor. Programla aynı anda birkaç YouTube videosu indirebiliyorsunuz, Bu ücretsiz YouTube indirici, izlenen herhangi bir videoyu kaydetme, video birleştirme ve yazdırma gibi ekstra özellikler sunuyor.

    YouTube video indirme uygulamaları (Android ve iOS) 📱

    youtube video indirme uygulamaları Tam Boyutta Gör
    En iyi YouTube video indirme uygulamaları ile YouTube videosunu Android telefon veya iPhone’unuza kolayca indirebilir ve videoları internet bağlantısı olmadan izleyebilirsiniz. Android ve iOS için YouTube video indirici uygulamalar, medya dosyalarını indirmek, cihazınızda tutmak ve sosyal medya platformlarında paylaşmak için geliştirilmiştir. Bilgisayara ihtiyaç duymadan en sevdiğiniz YouTube videolarını akıllı telefona indirmek için listedeki mobil uygulamaları kullanabilirsiniz:

    En iyi 9 Android YouTube video indirme uygulaması 🔽

    1. Video Downloader (Android)
    2. All Video Downloader (Android)
    3. Snaptube (Android)
    4. Videoder (Android)
    5. Video Saver PRO+ Cloud Drive (Android)
    6. iDownloader (Android)
    7. Downloader Pro (Android)
    8. Cloud Video Player (Android)
    9. DownloadMate (Android)

    En iyi 5 iPhone (iOS) video indirme uygulaması 🔽

    1. FoxFm (iOS)
    2. Documents (iOS)
    3. Total Files (iOS)
    4. Cloud Video Player Pro (iOS)
    5. Easy Downloader (iOS)

    YouTube video indirme Chrome eklentileri ⬇️

    youtube video indirme eklentileri
    YouTube videolarını indirmek için cihazınıza bir program veya uygulama yüklemenize gerek yok. Google Chrome eklentileri, programsız YouTube videolarını indirmenin en iyi yollarından biri. YouTube video indirme için kullanabileceğiniz en iyi 5 Chrome video indirme eklentisi şöyle:
    1. Video Downloader Professional
    2. Video Downloader PLUS
    3. Video indirici profesyonel
    4. Foxified
    5. Video DownloadHelper
    6. Tampermonkey

    YouTube video indirme nasıl yapılır? (iPhone) 📲

    iphone youtube video indirme Tam Boyutta Gör

    1. Documents by Readdle uygulamasını indirin.
    2. Pusula simgesine dokunarak web tarayıcıyı açın.
    3. Online video indirme sitesine girin.
    4. YouTube video linkini yapıştırın ve Download’a dokunun.
    5. Video formatını, kalitesini seçin ve tekrar Download’a dokunun.
    6. İsim verin ve video indirme yerini belirleyin.
    7. Downloads bölümüne dokunun.
    8. Başlangıç ekranına dönün ve Downloads klasörünü açın.
    9. Videonun yanında üç noktaya dokunun ve Videoyu kaydedin.
    10. iPhone YouTube video indirme bu kadar kolay!

    YouTube video indirme nasıl yapılır? (Android) 📲

    android youtube video indirme Tam Boyutta Gör

    1. TubeMate uygulamasını indirin.
    2. İndirmek istediğiniz YouTube videosunu açın.
    3. Download butonuna dokunun.
    4. Kalite ve format seçin.
    5. Aşağıda Download List simgesine dokunun.
    6. Videonun yanındaki üç noktaya dokunun ve kaydedin.
    7. Android YouTube video indirme tamamdır!

    Youtube MP4 video indirme nasıl yapılır? (Windows PC) 🖥️

    bilgisayara youtube video indirme Tam Boyutta Gör

    1. VLC Media Player’ı açın.
    2. Medya menüsüne tıklayın.
    3. Ağ Akışını Aç’ı seçin.
    4. YouTube videosunun linkini yapıştırın.
    5. Oynat butonuna tıklayın.
    6. Araçlar - Codec Bilgisine girin.
    7. Konum kutucuğundaki uzun linki kopyalayın.
    8. Tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın.
    9. Sağ tıklayıp “Videoyu farklı kaydet”i seçin.

    YouTube video indirme nasıl yapılır? (Mac) 💻

    mac youtube video indirme Tam Boyutta Gör

    1. 4K video downloader programını açın.
    2. YouTube videosunun bağlantısını kopyalayın.
    3. Menüde “Paste link”e tıklayın.
    4. Kalite ve format seçenekleri arasından seçim yapın.
    5. Download’e tıklayın.
    6. Video indirildikten sonra üç noktaya tıklayın.

    Windows PC, Mac bilgisayar, iPhone, Android telefon, hangi cihazı kullanıyor olursanız olun YouTube videolarını indirmek çok kolay iştir. YouTube Premium üyelik ücreti vermeden YouTube MP4 video indirmenin yollarını arıyorsanız, doğru yerdesiniz. En iyi ve ücretsiz YouTube video indirme programları ve YouTube video indirici uygulamaları da listeledik.

    YouTube Video İndirme Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 33185

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    imei kayıt bulunamadı steelseries arctis 3 mikrofon sorunu ucuzbudur güvenilir mi tyt felsefe kavramlar ses nasıl kısılır evde

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