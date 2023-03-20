YouTube video indirme nasıl yapılır? YT video indirici site ve programlar

YouTube, başlangıçtan günümüze en kaliteli videoları barındıran popüler bir platform. YouTube’da çocuklardan gençlere yaşlılara kadar her yaşa uygun videolar var. Çoğu kişinin varsayılan video izleme platformu olan YouTube, birçok kaynaktan milyarlarca video barındırıyor. Peki, YouTube’dan video nasıl indirilir? Bu rehber yazıda en iyi YouTube video indirme siteleri ve programlarını bulacaksınız. Ayrıca telefona ve bilgisayara YouTube video indirme işleminin nasıl yapıldığını da anlattık.

Kolay, hızlı ve güvenli YouTube’dan video indirme sitesi arayanlar için bir başka alternatif. YouTubemp4 to, başka platformlarda paylaşmak üzere beğendiğiniz YouTube videolarını kolay ve tamamen ücretsiz olarak indirmenizi sağlayan etkili bir site. YouTube MP4 indirme k için tek yapmanız gereken; YouTube linkini kutucuğa yapıştırıp Convert butonuna tıklamak. Dilediğiniz çözünürlüğü seçip videoyu en yüksek kalitede cihazınıza indirebilirsiniz.

Online Video Converter , YouTube HD videoları kalite kaybı olmadan indirme özelliğine sahip başka bir online video indirme sitesi. YouTube videolarını MP4, AVI, MOV, MKV, FLV, gibi farklı formatlarda indirebilen profesyonel bir video indirici ve YouTube dönüştürücü sitesi. Yüksek hızlı indirme ve dönüştürme işleviyle öne çıkan Online Video Converter, modern tarayıcılarla tamamen uyumlu.

Y2mate, popüler YouTube video indirme siteleriarasında. Y2mate, aslında her siteden video indirme işlemine izin veriyor. YouTube için HD videoları mp4 olarak indirip dilediğiniz formata dönüştürebiliyorsunuz. Videoları iki farklı yolla indirmenize izin veriliyor. Birincisi; videonun linkini ilgili alana kopyalayıp yapıştırmak ve çözünürlüğü seçmek; video hemen inmeye başlayacak. Diğer yol; YouTube videosu açıkken, adres çubuğunda youtube’dan sonra pp eklemek.

SaveFrom.net mp4 video indirici , YouTube videoları hızlı ve ücretsiz olarak indirmenize yardımcı olan harika bir servis. SaveFrom, video indirmenin en kolay yolu da diyebiliriz. Örneğin; bir YouTube videosunu indirme k istiyorsunuz. Tek yapmanız gereken; YouTube videosunun linkini kopyalayıp siteye yapıştırmak ve Download butonuna tıklamak. Video mp4 formatında inecektir. Dilerseniz, YouTube sitesinin başına savefrom.net, sfrom.net veya ss ekleyerek de ilgili YouTube videosunu indirebilirsiniz.

ClipConverter.CC, en iyi online video indirme siteleri arasında. YouTube 1080p, 4K ve hatta 8K videoları indirmek dışında videoları farklı formatlara dönüştürmeye olanak tanıyan yerleşik bir dönüştürücüye sahip. YouTube videolarından sesi almak başka bir deyişle YouTube video ses indirme için de bu siteyi kullanabilirsiniz. ClipConverter.CC, YouTube’dan video indirme hızlı ve güvenli şekilde nasıl yapılır? sorusunun yanıtı diyebiliriz.

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Ücretsiz YouTube video indirme programları (Windows & Mac) 💻

En iyi ücretsiz YouTube indirici programlar, videoları internetsiz izlemenize izin verir. Premium aboneliği olmadan sevdiğiniz YouTube videolarını indirip izlemenin bir yolunu arıyorsanız, bu listedeki Windows PC ve Mac bilgisayarlar için en iyi YouTube video indirme programları işinizi görecektir. Kullanımları kolaydır ve YouTube video dönüştürücü olarak da kullanabilirsiniz.

1️⃣ 4K Video Downloader 4K Video Downloader, hızlı, sorunsuz video indirmeleri için en iyi ücretsiz YouTube video indirici. Kullanımı basit, son derece özelleştirilebilir, reklamsız ve herhangi bir ekstra yazılım paketi içermiyor. Tek bir videoyu veya oynatma listesini indirebiliyorsunuz. Web tarayıcınızdan YouTube video URL'sini kopyalayıp programda uygun alana yapıştırıyorsunuz. YouTube videosu MP4 olarak dilediğiniz konuma indiriliyor.

2️⃣ Any Video Converter Free Any Video Converter Free, piyasadaki en iyi ücretsiz YouTube video indirme programlarından biri. Ücretsiz sürümde tek seferde tek video indirmen sınırlaması var. Program, çok sayıda video formatını destekliyor. İndirdiğiniz videoyu kırpmak, renk ayarı gibi basit efektler eklemek ve metni eklemek için kullanabileceğiniz basit bir video düzenleyiciye de sahip. Bu programla YouTube’dan video indirmek inanılmaz basit.

3️⃣ Free YouTube Download Free YouTube Download, sadece kullanıcı arayüzüne sahip ücretsiz YouTube indiricisi. Otomatik indirme, çoklu indirme gibi güzel özelliklere sahip olan YouTube video indirme programı, kendi içinde dönüştürücüye de sahip. Bu sayede mp4 başta olmak üzere videoyu dilediğiniz kalitede indirebiliyorsunuz. YouTube videosunun sesini indirmek için de harika bir program.