VPN ile ucuz YouTube Premium dönemi sona eriyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör İçerik uygulamalarının abonelik fiyatları genelde ülkeye göre değişiklik gösterebiliyor ve kullanıcılar VPN üzerinden daha ucuz abonelik bulmaya çalışıyor. YouTube abonelerinin farklı ülkelerden satın alım yapmasına pek sıcak bakmıyor.

YouTube Premium’da yeni dönem

Reddit üzerinde paylaşılan bilgilere göre pek çok kullanıcının VPN ile farklı ülkeden aldığı YouTube Premium aboneliği iptal edildi. YouTube müşteri hizmetleri de konuyla ilgili abonelik iptallerini doğruladı.

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YouTube bir ülkedeki fiyatları o ülkedeki ekonomik şartlara ve tüketici beklentilerine göre belirliyor. VPN ile daha ucuz abonelik bulmak haliyle YouTube’un o ülkede zarara girmesi anlamına geliyor. YouTube Premium aboneliği iptal edilenlerin tekrar bulunduğu ülkeden aboneliğini yenilemesi tavsiye ediliyor.

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