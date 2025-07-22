YouTube, Çin ve Rusya bağlantılı binlerce propaganda kanalını kapattı

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Tam Boyutta Gör Google, devlet destekli dezenformasyon kampanyalarına karşı yürüttüğü küresel mücadele kapsamında 2025’in ikinci çeyreğinde Çin, Rusya ve diğer ülkelere bağlı yaklaşık 11 bin YouTube kanalı ile çeşitli hesapları platformdan kaldırdığını duyurdu. Özellikle Çin bağlantılı 7.700’den fazla kanalın silinmesi, raporda dikkat çeken en büyük temizlik olarak öne çıktı.

Binlerce Rus ve Çin kanalı kapatıldı

Silinen Çin kaynaklı hesapların, ağırlıklı olarak Çince ve İngilizce içeriklerle Çin Halk Cumhuriyeti’ni öven, Devlet Başkanı Şi Cinping’i destekleyen ve ABD dış politikası üzerine yorum yapan videolar paylaştığı belirtildi. Rusya ile bağlantılı 2 binden fazla kanalın ise Ukrayna karşıtı ve NATO ile Batı’ya eleştirel içerikler sunduğu ifade edildi.

Mayıs ayında ise Google, Rusya devlet medyası RT’ye ait olduğu tespit edilen 20 YouTube kanalı, 4 reklam hesabı ve 1 Blogger blogunu kaldırdı. Bu ağın, 2024 seçimleri öncesinde bazı muhafazakâr içerik üreticilerine sosyal medya paylaşımları karşılığında ödeme yaptığı öne sürüldü. Adı geçen kişiler arasında Tim Pool, Dave Rubin ve Benny Johnson gibi Trump yanlısı influencer’lar da yer aldı. Google, RT’nin YouTube’daki yayınlarını Mart 2022’de Ukrayna işgalinin ardından durdurmuştu.

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Google’ın ikinci çeyrek raporunda ayrıca Azerbaycan, İran, Türkiye, İsrail, Romanya ve Gana kaynaklı siyasi içerik odaklı kampanyalara da yer verildi. Bu kampanyaların çoğunlukla yerel rakipleri hedef aldığı ve bazı durumlarda İsrail-Filistin çatışması gibi jeopolitik krizlere dair farklı anlatılar sunduğu belirtildi. Google, yılın ilk çeyreğinde ise 23 binden fazla hesabı benzer nedenlerle platformdan kaldırmıştı

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YouTube, Çin ve Rusya bağlantılı propaganda kanallarını kapattı

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