Adres değişikliği için e-Devlet'e yeni özellik eklendi

Tam Boyutta Gör

Vatandaşların kamu işlemlerini internet üzerinden kolayca halletmesine yarayan e-Devlet’e yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Son olarak adres değişikliği bildirme özelliği eklendi.

İkametgahınızı tanıdığınız bir kişinin yanına alacaksanız nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan adres değişikliği bildiriminde bulunabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için adreste oturan bir kişinin size muvafakat vermesi yani onaylaması gerekiyor. Muvafakat işlemini de e-Devlet’ten yapılabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

E-devlet’in ardından şimdi de e-İŞ geliyor

Boş bir konuta taşınmak istiyorsanız bu durumda da e-Devlet'i kullanabilirsiniz. Boş konuta adres değişikliği yapma özelliği daha önceden eklendi.

Ayrıca Bkz. "Antalya'da Five Eyes'ın çekimlerini yapan usta yönetmen Guy Ritchie, Türkiye'de daha fazla film çekmek istediğini söyledi"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'e eklenen bu hizmet hakkında şunları söyledi:

"Anne babası köyde olduğu halde şehirde akrabası yanında eğitim gören birçok gencimiz, üniversite öğrenimi sebebiyle birlikte ev kiralayan öğrencilerimiz, çeşitli sebeplerle bir yakını yanında kalan yetişkin vatandaşlarımız artık adres beyanlarını, e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek. Önceden bu işlem için vatandaşlarımız, ayrı ayrı ya da münferit olarak nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunuyorlardı. Artık tüm bu adamlar dijitalleşti ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilir hale geldi."

Nasıl kullanılır?

Bu özellik iki aşamalı çalışıyor. Tanıdığınız ikametgahınızı tanıdığınız birisinin yanına almak istiyorsanız önce bu adresteki kişinin işlem yapması gerekiyor. Adreste bulunan kişinin işlemi tamamlandıktan sonra, adrese kaydolmak isteyen kişi işlem yapacak ve adres değişikliği tamamlanacak.

Adreste bulunan kişinin yapması gerekenler:

Adreste oturan ve ikametgahı bu adrese kayıtlı kişinin e-Devlet hesabına girin. e-Devlet’te Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çatısı altındaki “Adres Beyanı İçin Muvafakat Verme” hizmetini seçin.

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-adres-beyan-icin-muvafakat-verme “Yeni Muvafakat” butonuna basın. “Adres Beyanı için Muvafakat Ver” seçeneğini seçin. Adresinize kaydolmak istetyen kişinin adını, soyadını ve TC kimlik numarasını sisteme girin. SMS ile doğrulama, e-imza ya da mobil imza doğrulama yöntemlerinden birini seçerek onay verin.

İkametgahını taşımak isteyen kişinin yapması gerekenler:

Tanıdığı kişinin adresine kaydolmak isteyen kişinin e-Devlet hesabına girin. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çatısı altındaki “Adres Değişikliği Bildirimi (Birlikte Oturma İçin / Muvafakatlı)” hizmetini seçin.

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-adres-degisikligi-bildirimi-muvafakatli Adrese kaydolmanız için izin veren kişinin adres bilgileri görüntülenecek. Bu adres seçin. Varsa eş, çocuk ve taşınma tarihi bilgilerini girin. SMS ile doğrulama, e-imza veya mobil imza yöntemlerini kullanarak onay verin. Adres değişikliği işleminiz tamamlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.