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    Adres değişikliği için e-Devlet'e yeni özellik eklendi

    Daha önce e-Devlet üzerinden sadece boş konuta adres değişikliği yapılabiliyordu. Adresinizi yakınınızın dairesine aktarmak isterseniz bunu e-Devlet'ten yapabileceksiniz.
    18 Mart 2021, 17:45 (2 gün)
    7,9b
    7
    50
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    69

    Adres değişikliği için e-Devlet'e yeni özellik eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Vatandaşların kamu işlemlerini internet üzerinden kolayca halletmesine yarayan e-Devlet’e yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Son olarak adres değişikliği bildirme özelliği eklendi.

    İkametgahınızı tanıdığınız bir kişinin yanına alacaksanız nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan adres değişikliği bildiriminde bulunabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için adreste oturan bir kişinin size muvafakat vermesi yani onaylaması gerekiyor. Muvafakat işlemini de e-Devlet’ten yapılabilirsiniz.

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    Boş bir konuta taşınmak istiyorsanız bu durumda da e-Devlet'i kullanabilirsiniz. Boş konuta adres değişikliği yapma özelliği daha önceden eklendi.

    Ayrıca Bkz. "Antalya'da Five Eyes'ın çekimlerini yapan usta yönetmen Guy Ritchie, Türkiye'de daha fazla film çekmek istediğini söyledi"

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'e eklenen bu hizmet hakkında şunları söyledi:

    "Anne babası köyde olduğu halde şehirde akrabası yanında eğitim gören birçok gencimiz, üniversite öğrenimi sebebiyle birlikte ev kiralayan öğrencilerimiz, çeşitli sebeplerle bir yakını yanında kalan yetişkin vatandaşlarımız artık adres beyanlarını, e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek. Önceden bu işlem için vatandaşlarımız, ayrı ayrı ya da münferit olarak nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunuyorlardı. Artık tüm bu adamlar dijitalleşti ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilir hale geldi."

    Adres değişikliği için e-Devlet'e yeni özellik eklendi

    Nasıl kullanılır?

    Bu özellik iki aşamalı çalışıyor. Tanıdığınız ikametgahınızı tanıdığınız birisinin yanına almak istiyorsanız önce bu adresteki kişinin işlem yapması gerekiyor. Adreste bulunan kişinin işlemi tamamlandıktan sonra, adrese kaydolmak isteyen kişi işlem yapacak ve adres değişikliği tamamlanacak.

    Adreste bulunan kişinin yapması gerekenler:

    1. Adreste oturan ve ikametgahı bu adrese kayıtlı kişinin e-Devlet hesabına girin. e-Devlet’te Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çatısı altındaki “Adres Beyanı İçin Muvafakat Verme” hizmetini seçin.
      https://www.turkiye.gov.tr/nvi-adres-beyan-icin-muvafakat-verme
    2. “Yeni Muvafakat” butonuna basın. “Adres Beyanı için Muvafakat Ver” seçeneğini seçin.
    3. Adresinize kaydolmak istetyen kişinin adını, soyadını ve TC kimlik numarasını sisteme girin. SMS ile doğrulama, e-imza ya da mobil imza doğrulama yöntemlerinden birini seçerek onay verin.

    İkametgahını taşımak isteyen kişinin yapması gerekenler:

    1. Tanıdığı kişinin adresine kaydolmak isteyen kişinin e-Devlet hesabına girin. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çatısı altındaki “Adres Değişikliği Bildirimi (Birlikte Oturma İçin / Muvafakatlı)” hizmetini seçin.
      https://www.turkiye.gov.tr/nvi-adres-degisikligi-bildirimi-muvafakatli
    2. Adrese kaydolmanız için izin veren kişinin adres bilgileri görüntülenecek. Bu adres seçin.
    3. Varsa eş, çocuk ve taşınma tarihi bilgilerini girin.
    4. SMS ile doğrulama, e-imza veya mobil imza yöntemlerini kullanarak onay verin.
    5. Adres değişikliği işleminiz tamamlandı.


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    Furkooo85 1 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 4 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 6 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    eseremlak (Eser Oral) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Muhtarlara iş kalmadı be :) kapatılsın abi muhtarlıklar falan ne yapıyorlar cidden
    6 Yanıt Yanıtla +97
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    J Juggernaut005 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yararlı bir iş olmuş. Böyle işlerde gereksiz bürokrasiden kurtulmuş olmak iyi oluyor.
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    @bdullah (Abdullah Sevilmis) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha önceden de vardı benzer işlem. Sadece boş adrese geçilebiliyordu. Lazım oldu geçen gün kullanayım dedim nüfus müdürlüğüne gidin hatası çıkmıştı. Yine aynıysa ne anladık.
    Daha önceden de vardı benzer işlem. Sadece boş adrese geçilebiliyordu. Lazım oldu geçen gün kullanayım dedim nüfus müdürlüğüne gidin hatası çıkmıştı. Yine aynıy...
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    Yanıtla +11
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    6
    E Elnino_1789 42 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    vardı zaten. ama pasifte duruyordu.

    Boşuna sandığa muhtar seçmeyr gidiyoruz. köyler harici muhtarlık kalkmalı
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    gezginherif 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    kira sözleşmesi de resmi belge olarak e-devlet te geçerli belge olmalı adreste kayıtlı kim varsa kira sözleşmesi ile güncellenmeli. yada adrese dayalı kayıt sistemi kaldırılmalı. ikametgah istemek yasaklanmalı. arabaya binen 1 saatte kıta değişiyor. ikametgaha gerk yok artık. devlet hesabına gelenin konumunu alabiliyor. ikametgah belgesi kadar gereksiz bir belge yok. gerekli belgeler tapular, kira sözleşmeleri, kimlikler. diğer belgeler kağıt israfı.

    Özellikle kanuni işlerde MERNIS adresi önemli..
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    A Aydinölü (AYDIN AYDIN) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alaska malaska yazsam gelip yine pse ps parası telefona 2 telefon parası ister mi yüzsüzler?
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yararlı uygulama, bence muhtarlıklar kapanmalı sadece köylerde olmalı muhtarlık. Boşuna devlet muhtarlara para ödeniyor
    Yanıtla +1
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    MUTAF ( MUTAF) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle çok faydalı. Tamda yakın zamanda yapacağım iş..
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    J JrFuKi (furkan furki) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi olmus
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    Why Shy 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu özellik yeni değil ki, geçen sene e-devlette görmüştüm. Kim bilir ne zamandan beri var.
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    S serhatdaki (Serhat AKİN) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok saçma salak bir sistem. adreste başkası kayıtlı diye ikamet alamamak çok adi bir hata. yıl 2021 türkiye 1970 lerde sürünüyor. adreste oturana 1 haftalık ihtar maili ve sms yolla e devlete girip yeni ikametini belirlesin yoksa ikametten at.
    kira sözleşmesi de resmi belge olarak e-devlet te geçerli belge olmalı adreste kayıtlı kim varsa kira sözleşmesi ile güncellenmeli. yada adrese dayalı kayıt sistemi kaldırılmalı. ikametgah istemek yasaklanmalı. arabaya binen 1 saatte kıta değişiyor. ikametgaha gerk yok artık. devlet hesabına gelenin konumunu alabiliyor. ikametgah belgesi kadar gereksiz bir belge yok. gerekli belgeler tapular, kira sözleşmeleri, kimlikler. diğer belgeler kağıt israfı.
    Yanıtla
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    K Kitapcanavari16 (irem dere) 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ben hala yapamadım. nüfusa git diyor
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    S Sirkadyen 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Kitapcanavari16
    Adresiniz inşaat ya da arsa olarak görünüyorsa ikametgahı alamıyorsunuz. Aynısı benim de başıma geldi dün. Üzerinizde olan bir fatura ile müdürlüğe başvurmanız lazım.
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    L laylaylom07 (Serdar Demir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ve bu özelliğin benim nüfus müdürlüğüne gitmemden 3 gün sonra açılması...
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    e-devlet, ikametgah ve
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