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Youtube'a dakikada 24 saatlik video yükleniyor

9 yıl
18,5b
1
43
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Youtube'a dakikada 24 saatlik video yükleniyor
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En popüler video paylaşım sitesi unvanını kimselere bırakmayan YouTube'un önlenemez yükselişi rakamlara da yansıdı. Telif hakları ve içerik odaklı kimi anlaşmazlıklardan ötürü hakkında açılan davalar ve alınan erişimi engelleme kararlarıyla uğraşan YouTube'a, dakikada tam 24 saatlik video içerik yükleniyor. Açıklanan yeni bilgilere göre 2007 başında dakikada sadece 6 saatlik video yüklenirken, bugün durumun çok daha hızlı geliştiğini ve günlük yüklenen video süresi açısından dakika başına 4 kata varan artış yaşandığını görüyoruz.

Nisan ayı ile birlikte dakikada yüklenen video süresinin 25 saate ulaşması bekleniyor. Bu arada Viacom tarafından açılan 1 milyar dolarlık dava kapsamında Yotube'un telifli içeriği izinsiz gösterdiğiyle ilgili çeşitli iddialar dile getirilmiş hatta 2005 ve 2006 yıllarında trafiğin %80'e varan kısmının illegal içerikten sağlandığı gündeme gelmişti.


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Virinom 6 yıl
Ledulth
Orijinalden alıntı: radressss oha ya bu adamlar her yüklenen videoyu kontrol edip öyle yayınlıyo kaç kişi çalışıyoki bu videoları kontrol için? acaba bikaç karesini kontrol etmesini sağlayan bi program filan mı var mesela bi video yüklemiştim sonunda adam kendini vuruyodu bunu kabul etmemişlerdi yani sonuna kadar izlemişler çok ilginç eğer hepsini izliyolarsa 1 dkde 24 saatlik videoyu kontrol etmek için 3600 kişi lazım
evet gerçekten garip

O kontrolleri gerek kişiler yapmıyor tamamen bilgisayar programlarından ibaret video şiddet mi içeriyor cinsel içerikli mi vs sistem otomatik tespit ediyor zaten Google'ın büyüklüğüde buradan geliyor.
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SaatliBomba 8 yıl
google satın almasaydı batardı youtube
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MxFxOx 8 yıl
Allah youtube de en çok tıklananlardan eylesin bizi
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speedman 8 yıl
doğrudur biraz önce bi video atacaktım oraya sonra vazgeçtim
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dahi anlamındaki de 9 yıl
Server dayanmaz diyenler youtube u google ın satın aldığını utunuyorlar sanırım?
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FrecoB 9 yıl

dahi anlamındaki de

Server dayanmaz diyenler youtube u google ın satın aldığını utunuyorlar sanırım?


Evet.Bunu duymuştum. Mesela siteye Google Chrome ile girilmediğinde Google Chrome reklamları çıkıyor.
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stradosphere 9 yıl
@bilalMW
Ona bakarsan rapid serverları da var,google da var youtube a varıncaya kadar,açıkçası pek olası birşey değil diye düşünüyorum
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kenan yavuz 9 yıl
slm arkadaşlar youtube yasak diyorsunzu ama turkey youtube ziyaret eden çok ıp degiştirip
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Bul3nt 9 yıl
biz zor yükleriz ttnet ile
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bilalMW 9 yıl
DH gidip Youtube'n serverları ile belgesel yapsa ne bilgilendirici bir yapıt olurdu hem ufkumuzda açılrdı. :)
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Takao 9 yıl

bilalMW

DH gidip Youtube'n serverları ile belgesel yapsa ne bilgilendirici bir yapıt olurdu hem ufkumuzda açılrdı. :)

Merhaba ben Mesut Çevik. Bu günkü videomuzda YouTube adlı Video Paylaşım Sitesinin Serverlarını inceleyeceiğiz
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Bu günkü videomuzda YouTube'un inanılmaz serverlarını inceledik bir sonraki videomuzda görüşmek üzere


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kaptan69 9 yıl
iyi yolda bunlar yasaklara ragmen
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revenger11 9 yıl

kaptan69

iyi yolda bunlar yasaklara ragmen


Hacı yasak bir burda var, dünyanın geri kalan 5.9 milyarlık kesiminin büyük kısmı girebiliyor
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goosebumps 9 yıl
youtube artık uzun metraj film bile yayınlıyor
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Magilum 9 yıl




Bunların serverları nasıl bir icat merak ediyorum.
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