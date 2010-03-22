Youtube'a dakikada 24 saatlik video yükleniyor

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En popüler video paylaşım sitesi unvanını kimselere bırakmayan YouTube'un önlenemez yükselişi rakamlara da yansıdı. Telif hakları ve içerik odaklı kimi anlaşmazlıklardan ötürü hakkında açılan davalar ve alınan erişimi engelleme kararlarıyla uğraşan YouTube'a, dakikada tam 24 saatlik video içerik yükleniyor. Açıklanan yeni bilgilere göre 2007 başında dakikada sadece 6 saatlik video yüklenirken, bugün durumun çok daha hızlı geliştiğini ve günlük yüklenen video süresi açısından dakika başına 4 kata varan artış yaşandığını görüyoruz.

Nisan ayı ile birlikte dakikada yüklenen video süresinin 25 saate ulaşması bekleniyor. Bu arada Viacom tarafından açılan 1 milyar dolarlık dava kapsamında Yotube'un telifli içeriği izinsiz gösterdiğiyle ilgili çeşitli iddialar dile getirilmiş hatta 2005 ve 2006 yıllarında trafiğin %80'e varan kısmının illegal içerikten sağlandığı gündeme gelmişti.