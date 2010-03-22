Youtube'a dakikada 24 saatlik video yükleniyor

En popüler video paylaşım sitesi unvanını kimselere bırakmayan YouTube'un önlenemez yükselişi rakamlara da yansıdı. Telif hakları ve içerik odaklı kimi anlaşmazlıklardan ötürü hakkında açılan davalar ve alınan erişimi engelleme kararlarıyla uğraşan YouTube'a, dakikada tam 24 saatlik video içerik yükleniyor. Açıklanan yeni bilgilere göre 2007 başında dakikada sadece 6 saatlik video yüklenirken, bugün durumun çok daha hızlı geliştiğini ve günlük yüklenen video süresi açısından dakika başına 4 kata varan artış yaşandığını görüyoruz.
Nisan ayı ile birlikte dakikada yüklenen video süresinin 25 saate ulaşması bekleniyor. Bu arada Viacom tarafından açılan 1 milyar dolarlık dava kapsamında Yotube'un telifli içeriği izinsiz gösterdiğiyle ilgili çeşitli iddialar dile getirilmiş hatta 2005 ve 2006 yıllarında trafiğin %80'e varan kısmının illegal içerikten sağlandığı gündeme gelmişti.
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O kontrolleri gerek kişiler yapmıyor tamamen bilgisayar programlarından ibaret video şiddet mi içeriyor cinsel içerikli mi vs sistem otomatik tespit ediyor zaten Google'ın büyüklüğüde buradan geliyor.
Evet.Bunu duymuştum. Mesela siteye Google Chrome ile girilmediğinde Google Chrome reklamları çıkıyor.
Ona bakarsan rapid serverları da var,google da var youtube a varıncaya kadar,açıkçası pek olası birşey değil diye düşünüyorum
Merhaba ben Mesut Çevik. Bu günkü videomuzda YouTube adlı Video Paylaşım Sitesinin Serverlarını inceleyeceiğiz
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Bu günkü videomuzda YouTube'un inanılmaz serverlarını inceledik bir sonraki videomuzda görüşmek üzere
Hacı yasak bir burda var, dünyanın geri kalan 5.9 milyarlık kesiminin büyük kısmı girebiliyor
Bunların serverları nasıl bir icat merak ediyorum.