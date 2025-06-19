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    Google, sesli videolar üretebilen yapay zekası Veo 3'ü YouTube'a entegre ediyor

    Google, üretken yapay zekası Veo 3'ü çok daha geniş bir kitleye ulaştıracak bir hamle yapıyor. Sesli videolar üretebilen Google Veo 3, çok yakında YouTube'a entegre edilecek.

    Google Veo 3 Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında oldukça iddialı olan Google, bir yandan Gemini büyük dil modeli ailesiyle ile ChatGPT'ye rakip olurken, diğer yandan Veo 3 ile piyasadaki en etkileyici üretken yapay zekalardan birini kullanıcılara sunuyor. Üstelik Google Veo 3 yakında çok daha geniş bir kitleye ulaşacak gibi görünüyor. Çünkü Google bu yapay zeka aracını YouTube'a entegre etmeye hazırlanıyor.

    YouTube CEO'su Neal Mohan, dün katıldığı bir etkinlikte Google Veo 3'ün çok yakında YouTube Shorts'a entegre edileceğini duyurdu. Bu entegrasyon, içerik üreticilerinin Veo 3'ü kullanarak türlü türlü videolar üretmesini sağlayacak. Böylece Veo 3 çok daha geniş bir kitleye ulaşırken, YouTube da Instagram ve TikTok gibi rakiplerine karşı kendisini öne çıkarabilecek ilgi çekici bir araca kavuşmuş olacak.

    Google daha önce Veo'nun eski bir versiyonunu YouTube Shorts'a entegre etmişti ama bu eski versiyon sadece videolara arka plan oluşturmak için kullanılıyordu. Veo 3 ise içerik üreticilerine çok daha fazla imkân sunacak.

    Google Veo 3 ile YouTube Shorts Videoları Hazırlanabilecek

    Neal Mohan, bu yapay zeka aracının YouTube Shorts'a tam olarak ne zaman ekleneceğini açıklamamış olsa da bu entegrasyonun bu yazın sonuna doğru tamamlanmış olacağını söyledi.

    Geçtiğimiz ay Türkiye'de de kullanıma sunulan Google Veo 3, videolara senkronize ses ekleyebilmesiyle önceki modellerden ayrışıyor. Model sadece konuşma seslerini senkronize şekilde eklemekle kalmıyor aynı zamanda videonun geçtiği mekâna göre ortam sesi de ekliyor. Örneğin kuşların ötüşlerinin duyulduğu veya arka planda trafik seslerinin olduğu bir video üretebiliyor. Google, Veo 3’ün gerçek dünya fiziğinde ve dudak senkronizasyonunda oldukça başarılı olduğunu belirtiyor ki şu ana kadar yayınlanan videolar da şirketin bu iddiasını destekliyor.

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