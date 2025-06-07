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    YouTube Müzik uygulamasında reklamların sayısı artırıldı

    YouTube Music'i ücretsiz kullananlar artık daha fazla reklamla karşılaşacak: Google, müzik uygulamasında çalma bölümünün üstünde değişen banner reklamlar göstermeye başladı.

    youtube music ücretsiz banner reklamlar Tam Boyutta Gör
    YouTube Music Premium aboneliği birçok avantajla birlikte gelse de, dinleyicilerin önemli bir kısmı müziği, podcast yayınlarını ve diğer içerikleri ücretsiz sürümde dinlemeyi tercih ediyor. Google, bir süredir parçalar arasında atlanabilir video reklamlarıyla ücretsiz YouTube Müzik kullanıcılarından da gelir ediyor. Şirket, kazancını daha da artırmak için Şu Anda Çalınan ekranında statik banner reklamları göstermeye başladı.

    Şu Anda Çalınan ekranında banner reklamlar

    Sosyal medyada bir YouTube Music kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsüne göre, banner reklamının albüm resmi ile şarkı ismi arasında konumlandırılacak. Albüm kapağı görseli yerine sol alt köşede “Sponsorlu” yazan bir görsel gösterilecek, ilerleme çubuğu da sarıya dönecek, ilerletme/atlama devre dışı bırakılacak.

    Reklamlar, birkaç aydır test aşamasında olan ve henüz tüm kullanıcılara açılmayan yeni Şu Anda Çalınan tasarımına bağlı olabilir. Bu nedenle, mevcut kontrollere sahip çoğu kişi henüz reklamları görmüyor. YouTube Music Premium, YouTube Premium üyeliğine dahil ve ülkemizde aylık 79,99 TL (bireysel), 159,99 TL (aile), 52,99 TL (öğrenci) olarak fiyatlandırılıyor. YouTube Premium yıllık fiyatı 799,99 TL.

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    turkelvis 1 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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