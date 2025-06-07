YouTube Müzik uygulamasında reklamların sayısı artırıldı

Şu Anda Çalınan ekranında banner reklamlar
Sosyal medyada bir YouTube Music kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsüne göre, banner reklamının albüm resmi ile şarkı ismi arasında konumlandırılacak. Albüm kapağı görseli yerine sol alt köşede “Sponsorlu” yazan bir görsel gösterilecek, ilerleme çubuğu da sarıya dönecek, ilerletme/atlama devre dışı bırakılacak.
Reklamlar, birkaç aydır test aşamasında olan ve henüz tüm kullanıcılara açılmayan yeni Şu Anda Çalınan tasarımına bağlı olabilir. Bu nedenle, mevcut kontrollere sahip çoğu kişi henüz reklamları görmüyor. YouTube Music Premium, YouTube Premium üyeliğine dahil ve ülkemizde aylık 79,99 TL (bireysel), 159,99 TL (aile), 52,99 TL (öğrenci) olarak fiyatlandırılıyor. YouTube Premium yıllık fiyatı 799,99 TL.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.