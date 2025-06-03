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    Anlık Bildirim

    YouTube iOS uygulaması güncellendi, bazı iPhone modellerine destek kesildi

    YouTube iOS uygulaması 20.22.1 sürümüne güncelledi. Güncelleme, hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerse de yeni sürümle birkaç eski iPhone modeline resmi destek kesildi.

    youtube ios desteklenmeyecek telefonlar Tam Boyutta Gör
    Google, YouTube iOS uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu, hâlâ eski iPhone modellerini kullananlar için kötü bir haber. iPhone için YouTube uygulaması artık iOS 16 ve daha yeni sürümün yüklü olduğu cihaz gerektiriyor. Güncellemeden önce iOS 15 yüklü cihazlar destekleniyordu.

    YouTube iOS uygulaması artık iOS 16 ve daha yeni sürüm gerektiriyor

    Yeni donanım gereksinimi, birkaç iPhone'u YouTube uygulamasının en son sürümüyle uyumsuz hale getiriyor. Bunlar arasında; iPhone 6S/6S Plus, iPhone 7/7 Plus ve iPhone SE 1. nesil artık uyumlu değil. iPad tarafında, 2. nesil iPad Air ve 4. nesil Pad mini için destek kesildi.

    Ancak, bu eski cihaza sahip olanların artık YouTube’u kullanamayacağı anlamına gelmiyor. 20.22.1 sürümü yüklenemese de eski iPhone’larda YouTube sorunsuz çalışmaya devam edecek. Ancak, bundan sonra kullanıcılar yeni özellikler ve iyileştirmeleri alamayacak. Elbette m.youtube.com adresinden YouTube'a erişilebilir ancak deneyim uygulamayla aynı olmayacaktır.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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    hava alan hap bozulur mu bozuk yoğurt yedim ne yapmalıyım araba kapısı içerden ve dışardan açılmıyor sıfır araç aldıktan sonra yapılması gerekenler burun üstünde neden kıl çıkar

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