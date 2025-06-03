YouTube iOS uygulaması güncellendi, bazı iPhone modellerine destek kesildi

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Tam Boyutta Gör Google, YouTube iOS uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu, hâlâ eski iPhone modellerini kullananlar için kötü bir haber. iPhone için YouTube uygulaması artık iOS 16 ve daha yeni sürümün yüklü olduğu cihaz gerektiriyor. Güncellemeden önce iOS 15 yüklü cihazlar destekleniyordu.

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YouTube iOS uygulaması artık iOS 16 ve daha yeni sürüm gerektiriyor

Yeni donanım gereksinimi, birkaç iPhone'u YouTube uygulamasının en son sürümüyle uyumsuz hale getiriyor. Bunlar arasında; iPhone 6S/6S Plus, iPhone 7/7 Plus ve iPhone SE 1. nesil artık uyumlu değil. iPad tarafında, 2. nesil iPad Air ve 4. nesil Pad mini için destek kesildi.

Ancak, bu eski cihaza sahip olanların artık YouTube’u kullanamayacağı anlamına gelmiyor. 20.22.1 sürümü yüklenemese de eski iPhone’larda YouTube sorunsuz çalışmaya devam edecek. Ancak, bundan sonra kullanıcılar yeni özellikler ve iyileştirmeleri alamayacak. Elbette m.youtube.com adresinden YouTube'a erişilebilir ancak deneyim uygulamayla aynı olmayacaktır.

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YouTube, bazı iPhone modellerine desteği kesti

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