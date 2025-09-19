Yeni Huawei Watch GT 6 Pro'nun öne çıkan sağlık ve spor özellikleri!

Huawei'in akıllı saat pazarında çok ciddi adımlar attığını hepimiz biliyoruz. Özellikle tasarım ve teknik özellikler açısından her yeni model önceki modellere kıyasla gerçekten dikkat çekici yeniliklere sahip oluyor. Biz de bu yazımızda Huawei'in yeni akıllı saati Huawei Watch GT 6 Pro modeline göz atacağız.

Huawei Watch GT 6 Pro'yu satın almak için tıklayın

İlk olarak tasarımla başlamak gerek. Bunun en büyük nedeni ise saatin gerçek anlamda çok güzel görünmesi. Huawei Türkiye'nin bize göndermiş olduğu akıllı saat kahverengi renginde. Genel açıdan çok şık görünen bir akıllı saat olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim.

Kayış tarafında da kahverengi kompozit dokuma kayış tercih edilmiş. Görünüm olarak Huawei'in yine üzerine düşeni çok iyi bir şekilde yaptığını söyleyebilirim. Kola taktığınızda, kullanımınızda keyif alabileceğiniz bir akıllı saat olmuş. Safir cam ve titanyum alaşım gövdenin premium hissettirdiğini de vurgulamak gerekiyor.

Akıllı özellikler bölümüne gelecek olursak Huawei Watch GT 6 Pro modeli gelişmiş sporlar için doğru GPS ve kalp atış hızı takibi yapabiliyor. Hatta marka GPS bölümünü hassas GPS olarak adlandırmış. Huawei'in yeni Sunflower konumlandırma sistemi ile de açık hava egzersizleri bir üst seviyeye taşınmış durumda.

Her hareketin ölçülmesini sağlayan bu sistem, koşarken veya bisiklet sürerken, uydu sinyallerini akıllıca takip edecek şekilde ayarlayarak konumlandırma performansı sağlıyor. Bu sayede açık havada rotadan sapma durumu ortadan kalkmış oluyor.

Huawei'in burada öne çıkardığı yapılardan biri de profesyonel düzeyde doğruluk. Bisiklet sürüşü ve şehir içi koşusu için marka bu tarafta oldukça iddialı. Bisiklet kısmını biraz daha detaylandıracak olursak Huawei Watch GT 6 Pro, gerçek zamanlı hız, eğim, kilo ve bisikletinizin ağırlığına göre hesaplanan bisiklet sanal gücünü destekleyen ilk akıllı saat olarak karşımıza çıktı. Bu özellik, harici bir güç ölçere ihtiyaç duymadan bisiklet performansı hakkında bilgi almayı sağlıyor.

Çin'in Pekin kentinde yer alan Pekin Spor Üniversitesinde, kapsamlı antrenman rüzgar tüneli laboratuvarında gelişmiş algoritmalar kullanılarak rüzgar direnci katsayısı iyileştirilmiş. Bisiklet camiasında sıkça duyulan FTP, “Functional Threshold Power” yani “Fonksiyonel Eşik Gücü” anlamına geliyor. FTP, bir sporcunun bir saat boyunca sürdürebileceği maksimum ortalamagücü ifade ediyor ve watt cinsinden ölçülüyor. Peki bunu burada niye bahsediyoruz?

Huawei'in yeni akıllı saati Watch GT 6 Pro modeli güç ölçere bağlanabiliyor. Bisiklet sürerken FTP değerini hesaplamak için algoritmalardan faydalanılıyor. Bu sayede performansınızı anlayabiliyorsunuz. Normalde bu ölçümlerin yapılabilmesi için güç ölçer, bisiklet bilgisayarı, kalp atış hızı kemeri ve hız göstergesi kullanılıyor. Hepsi bir arada olacak şekilde Huawei Watch GT 6 Pro modelinde bu özellikler kullanıcılara sunulabiliyor.

HUAWEI WATCH GT 6 Serisi'ni Huawei Health uygulamasını kullanarak bir telefonla eşleştirdiğinizde, bisiklete binmeye başladığınızda saat otomatik olarak telefona bağlanacaktır. Bu, telefonun bisiklet bilgisayarınızın yerine veri ekranı olarak işlev görmesini sağlar. Saat ayrıca bisiklet sanal gücü, kalp atış hızı yayını ve bisiklet hızı izlemeyi de destekler. Güç ölçer, kalp atış hızı kayışı ve hız göstergesinin yerini alarak hepsi bir arada bisiklet aksesuarı haline gelir.

Burada güzel olan detaylardan biri de bisiklet rotalarını uygulamalardan Huawei Watch GT6'ya senkronize edebiliyorsunuz. Toplamda 20 adet bisiklet rotası saate aktarılabiliyor. Bisiklet sürüşünde tabii istenmedik durumlarda yaşanabilir. Mesela burada düşmeden örnek verebiliriz.

Huawei Watch GT 6 Pro modeli çoklu sensör füzyon teknolojisi ile destekleniyor. Ani bir düşme durumunda, saat anında bir SOS uyarısı tetikleyerek hızlı bir şekilde yardım almayı sağlıyor. 32 g ölçüm aralığı sunan A+G sensörleri ile saat, %90'lık bir düşme algılama doğruluğuna sahip. Markanın burada vermiş olduğu bilgi gerçek anlamda önemli.

Sağlık özellikleri bölümüne gelecek olursak yepyeni bir TruSense Sistemi karşımıza çıkıyor. HRV metriği de, antrenman durumunun gerçek zamanlı olarak değerlendirilmesini sağlayarak iyileşme verimliliğini artırabiliyor.

HUAWEI WATCH GT 6 Serisi, duygusal, uyku, fitness ve kalp sağlığı ölçümlerini bir araya getirerek stresin dinlenmeyi nasıl bozduğu veya egzersiz eksikliğinin kalp atış hızının düzelmesini nasıl etkilediği gibi bağlantıları ortaya çıkarır. Bu bütünsel yaklaşım, kullanıcılara ayrıntılı bilgiler sunarak genel sağlık durumlarını daha iyi anlamalarını ve optimize etmelerini sağlar.

WATCH GT 6 PRO, benzersiz bir duygusal destek sunmak için 12 farklı duygusal durumu gerçek zamanlı olarak izleyen yepyeni TruSense sistemi ile donatılmıştır. Sadece 10 dakikada stres algılama işlemini tamamlayan bu saat, gerginliği etkili bir şekilde azaltmak için tasarlanmış yeni Cuteness relief özelliğine de sahiptir.

Sizlerle yazımızın aralarında markanın vurguladığı ek detayları da paylaştım. Açık hava egzersizi konusunda da saatin ilgi çekici destekleri mevcut. Trail koşu özelliği, rakım eğilimi, kontrol noktalarına tahmini varış süresi, gerçek zamanlı eğim ve eğime göre ayarlanmış tempo gibi bilgileri bu akıllı saat modelinde görebilmek mümkün.

Bu ölçümler, engebeli arazideki yükseklik değişikliklerini canlı bir şekilde gösterebiliyor ve trail koşularını kolaylıkla tamamlamanıza olanak tanıyor. (Trail koşusu, klasik şehir koşularından farklı olarak doğada, patikalarda, orman yollarında, dağlık ve engebeli arazilerde yapılan bir koşu sporu)

Yazımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak sizlere batarya tarafında Huawei Watch GT 6 Pro'nun sunduklarından bahsedeceğim. Hafif kullanımda 21 gün, tipik kullanımda 14 gün ve 40 saat açık hava sporları modunda kullanım süresi verebilen bir akıllı saat. 3 haftaya kadar kullanım süresi gerçekten öne çıkan detaylardan bir tanesi. Bu tabii kullanım alışkanlıklarınıza göre şekil değiştirebilecek bir detay.

Burada yenilik olarak GT 6 Serisi, pil yoğunluğunu %37 ve alan kullanımını %26 artıran yüksek silikonlu özel şekilli pil ile satışa çıkıyor ve önceki nesile göre %65 kapasite artışı sağlıyor. Zaten kesin bildiğimiz bir şey varsa o da Huawei akıllı saat modellerinin şarj konusunda çok iyi işler başardığı.

Huawei Watch GT 6 Pro'nun Huawei ekosistemi içerisinde de avantajlı olduğundan bahsetmek gerek. Örnek vermek gerekirse Huawei'in yeni FreeBuds 7i modeliyle birlikte bu akıllı saati çok daha işlevli kullanabiliyorsunuz. Huawei Watch GT 6 Pro'nun dahili depolama alanına müzik yükleyerek ve FreeBuds 7i modelini doğrudan saate bağlayarak, telefondan bağımsız şekilde kullanım yapabilmek mümkün.

Performans tarafında da uzamsal ses ve ANC gibi detaylar mevcut. Hi-Res Audio sertifikasına da sahip olan bu ürünle birlikte keyifli vakitler geçirebilmeniz mümkün.

Ses kodek desteği olarak SBC, AAC, L2HC 2.0 ve LDAC'i destekelen FreeBuds 7i modeli, akıllı saat kullanımı senaryosunda sizlere keyifli bir müzik deneyimi sunabiliyor. Konuşma tarafında da çağrı gürültü azaltma desteğini görüyoruz. Bu sayede de temiz ve net bir konuşma gerçekleştirebiliyorsunuz.

Bu yazımızda kısa bir sürede edindiğim deneyimleri ve Huawei Watch GT 6 Pro özelliklerini sizlerle paylaştım. Şık tasarımı, yeni sağlık özellikleri, spor takibinde sunduğu yenilikçi detaylarıyla gerçekten çok beğendiğim bir akıllı saat oldu. Yazımızı bitirmeden fiyattan bahsedelim. Huawei Watch GT 6 Pro modeli 15.999 TL'ye satışa çıkıyor. Saatin yanında ek olarak HUAWEI FreeBuds SE 3 ve EasyFit 3 kayış hediye ediliyor.

HUAWEI Online Mağaza'dan yapacağınız alımlarda da AGT6PR kupon koduyla 800 TL indirim kazanabilirsiniz. Sizler fiyatı ve Huawei Watch GT 6 Pro modelini nasıl buldunuz?

