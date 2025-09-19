Giriş
    2005’te kaçan fırsat bugün, Intel’in kurtarıcısı oldu

    2005’te Intel’in reddettiği Nvidia satın alması, bugün yapay zeka ve çip ortaklığıyla şirketin kurtarıcısı olarak geri dönüyor. Ortaklık, Intel’in yeni nesil üretim süreçleri için kritik öneme sahip.

    2005’te kaçan fırsat bugün, Intel’in kurtarıcısı oldu Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın Intel ile kurduğu stratejik ortaklık, zor günler geçiren çip üreticisi Intel’in gelecek nesil üretim teknolojilerini güçlendirme potansiyelini son zamanlarda hiç olmadığı kadar güçlendirebilir.

    Perşembe günü duyurulan anlaşma kapsamında Nvidia, Intel’e yaklaşık yüzde 4’lük hisse karşılığında 5 milyar dolar yatırım yaptı. İki şirket ayrıca, Intel’in işlemcileri ile Nvidia’nın yapay zeka ve grafik çiplerini NVLink adlı hızlı ve özel bağlantı teknolojisiyle birleştirecek “birden fazla nesil” ortak ürün geliştirme konusunda anlaşmaya vardı.

    Intel'e talih kuşu 

    Analistlere göre bu iş birliği, Intel’e rakipleri AMD karşısında önemli bir avantaj sağlayabilir. Intel’in çipleri, Nvidia’nın amiral gemisi ürünleriyle doğrudan entegre olacak; böylesi bir entegrasyon başka hiçbir şirketle gerçekleştirilmedi. Ortak ürünler henüz geliştirme aşamasında ve büyük olasılıkla gelecek üretim hatlarında üretilecek. Bu ürünler ayrıca Intel’in 2027’de hayata geçirmeyi planladığı 14A üretim sürecine dolaylı bir destek de sağlayabilir. Analistler, 14A sürecinin Intel’in başarısı için kritik olduğunu ve şirketin yeterli müşteri taahhüdü alamazsa bu süreci sürdüremeyebileceğini belirtiyor.

    2005’te kaçan fırsat bugün, Intel’in kurtarıcısı oldu Tam Boyutta Gör
    Bu arada belirtelim, yapılan açıklamaların hiçbirinde Intel’in doğrudan Nvidia için kendi çip üretim birimini kullanmasından bahsedilmiyor. Anlaşma çerçevesinde Intel Foundry, ortak ürünler için merkezi işlemcileri tedarik edecek ve bazı ürünlerde Nvidia çiplerini paketleyecek. İki şirketin mühendisleri Nvidia teknolojisini Intel fabrikalarında üretilen fiziksel çiplere dönüştürmek için birlikte çalışacak. Bu durum Intel için kritik, çünkü şirket her zaman kendi tasarımlarını kendi fabrikalarında üretmiyor. Aksine son dönemlerde TSMC gibi dış kaynaklara güveniyor. Nvidia da aynı şekilde üretim için dış kaynaklara başvuruyor.

    Analistler, Intel'in ortak ürünler için çipleri tedarik etmesi ve bunların popüler olması durumunda iş birliğinin Intel’in yatırımlarını sürdürülebilir kılacak üretim hacmini sağlamaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Nvidia açısından ise bu anlaşma, Intel çipleri için onlarca yıldır yazılmış yazılımlara sahip geniş bir iş ve kamu müşterisi ağına daha iyi erişim anlamına geliyor. Bu noktada anlaşmanın asıl kaybedeninin ise Nvidia ve Intel ile rekabet eden farklı tip çipler tasarlayan AMD gibi görünüyor.

    2005’te ne yaşandı?

    2005 yılında Intel’in o dönemin CEO’su Paul Otellini, Nvidia’yı 20 milyar dolara satın almayı yönetim kuruluna önermişti. Bazı isimler Nvidia’nın grafik işlemci tasarımlarının veri merkezlerinde büyük rol oynayacağını düşünüyordu. Ancak maliyet ve entegrasyon kaygıları nedeniyle öneri reddedilmiş ve Intel, kendi dahili grafik projesi Larabee’ye yönelmişti.

    Larabee, CPU ve GPU’nun bir melezi olarak x86 teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve bir süre sonra da iptal edilmişti. Aradan geçen yılların ardından ise Intel, Xe ve Arc gibi daha yeni projelerle grafik işlemcilere geri dönüş yapmıştı.

    Bugün Nvidia, yapay zeka çipleri ve GPU’lar sayesinde 4 trilyon doların üzerinde piyasa değerine sahip. Intel ise Nervana Systems ve Movidius gibi yapay zeka odaklı şirketleri satın alarak sektöre ayak uydurmaya çalışsa da Nvidia’nın yanında gölgede kalıyor. Intel’in piyasa değeri şu an yaklaşık 140 milyar dolar civarında.

