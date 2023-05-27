Yüzde 10 ÖTV dilimine giren elektrikli Mercedesler | Renault Austral Haziran'da Türkiye'de - DH Oto Gündem

Nisan ayında ön siparişle 500 adet satılan yeni Renault Austral, 1 Haziran itibarıyla satışa sunuluyor. Elektrikli Mercedes EQA 250+ ve EQB 250+ Türkiye'de. İşte bu haftanın diğer konuları:

DH Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Renault Austral'in Türkiye'de satışa sunulması, EQA ve EQB'nin yüzde 10'luk dilime giren 250+ versiyonları, Opel Corsa'ya makyaj ile gelen yenilikler ve Volkswagen'in Rusya pazarından çekilmesi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak ve beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler!

00:00 - Renault Austral 1 Haziran'da satışa sunuluyor

04:21 - Yeni BMW 5 Serisi ve elektrikli i5 tanıtıldı

11:32 - Makyajlı Opel Corsa tanıtıldı

19:21 - Yüzde 10 ÖTV dilimine giren EQA 250+ ve EQB 250+ Türkiye'de

23:57 - Makyajlı Volkswagen Touareg tanıtıldı

29:06 - Volkswagen Rusya'dan tamamen çekildi

33:46 - Çinli BYD, fabrika kurmak için Fransa ile görüşüyor

37:46 - Euro 7 standartları otomobil fiyatlarını beklenenden 10 kat fazla artırabilir

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.