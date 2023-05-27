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    Yüzde 10 ÖTV dilimine giren elektrikli Mercedesler | Renault Austral Haziran'da Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Nisan ayında ön siparişle 500 adet satılan yeni Renault Austral, 1 Haziran itibarıyla satışa sunuluyor. Elektrikli Mercedes EQA 250+ ve EQB 250+ Türkiye'de. İşte bu haftanın diğer konuları:

    DH Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Renault Austral'in Türkiye'de satışa sunulması, EQA ve EQB'nin yüzde 10'luk dilime giren 250+ versiyonları, Opel Corsa'ya makyaj ile gelen yenilikler ve Volkswagen'in Rusya pazarından çekilmesi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

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    00:00 - Renault Austral 1 Haziran'da satışa sunuluyor

    04:21 - Yeni BMW 5 Serisi ve elektrikli i5 tanıtıldı

    11:32 - Makyajlı Opel Corsa tanıtıldı

    19:21 - Yüzde 10 ÖTV dilimine giren EQA 250+ ve EQB 250+ Türkiye'de

    23:57 - Makyajlı Volkswagen Touareg tanıtıldı

    29:06 - Volkswagen Rusya'dan tamamen çekildi

    33:46 - Çinli BYD, fabrika kurmak için Fransa ile görüşüyor

    37:46 - Euro 7 standartları otomobil fiyatlarını beklenenden 10 kat fazla artırabilir

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