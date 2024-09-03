Lynk & Co 01 Türkiye'de! Fiyatı ve özellikleri - BYD'ye dişli rakip

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Bu videoda siz değerli takipçilerimize Türkiye'de satışa sunulan Lynk & Co 01 hakkında bilgiler aktararak resmi veriler üzerinden en yakın rakibi BYD Seal U DM-i ile kısa bir karşılaştırmasını yaptık.

Bu videoda siz değerli takipçilerimize Türkiye'de satışa sunulan Lynk & Co 01 hakkında bilgiler aktararak resmi veriler üzerinden en yakın rakibi BYD Seal U DM-i ile kısa bir karşılaştırmasını yaptık. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:56 - PHEV pazarında Çinli rekabeti

02:45 - Lynk & Co 01 lansman fiyatı

05:55 - Lynk & Co kimin markası?

08:15 - Tasarım

15:22 - Şarj edilebilir hibrit sistemin teknik detayları

18:25 - Lynk & Co 01 vs BYD Seal U DM-i

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