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    Lynk & Co 01 Türkiye'de! Fiyatı ve özellikleri - BYD'ye dişli rakip

    Bu videoda siz değerli takipçilerimize Türkiye'de satışa sunulan Lynk & Co 01 hakkında bilgiler aktararak resmi veriler üzerinden en yakın rakibi BYD Seal U DM-i ile kısa bir karşılaştırmasını yaptık.

    Bu videoda siz değerli takipçilerimize Türkiye'de satışa sunulan Lynk & Co 01 hakkında bilgiler aktararak resmi veriler üzerinden en yakın rakibi BYD Seal U DM-i ile kısa bir karşılaştırmasını yaptık. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:56 - PHEV pazarında Çinli rekabeti

    02:45 - Lynk & Co 01 lansman fiyatı

    05:55 - Lynk & Co kimin markası?

    08:15 - Tasarım

    15:22 - Şarj edilebilir hibrit sistemin teknik detayları

    18:25 - Lynk & Co 01 vs BYD Seal U DM-i

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