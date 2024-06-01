Kim Nerede? 93 Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı çamaşır makinesini tanıttı 92 Ses getiren ChatGPT-4o için sınırları kaldıran “Godmode GPT” yayınlandı 82 GPT-4o, ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına açıldı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Çin işi hibritle 2100 km menzil! Hibrit motorlu Porsche 911 tanıtıldı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin beşinci nesil şarj edilebilir hibrit teknolojisi, Çin'in AB ve ABD'ye karşı vergi tehdidi ve SWM'nin Türkiye'de satışa sunduğu elektrikli ticarisini konuştuk

    Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin beşinci nesil şarj edilebilir hibrit teknolojisi, Çin'in AB ve ABD'ye karşı vergi tehdidi ve SWM'nin Türkiye'de satışa sunduğu elektrikli ticarisi gibi haftanın dikkat çeken konularını değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:57 - BYD'nin yeni hibrit teknolojisiyle 2100 km menzil!

    14:00 - Porsche 911'in hibrit motorlu versiyonu tanıtıldı

    23:05 - Çin'den AB ve ABD'ye vergi misillemesi sinyali

    33:10 - SWM'nin yeni elektrikli ticari aracı Türkiye'de

    40:22 - Lexus'un elektrikli SUV modeli RZ 450e Türkiye'de

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız