Çin işi hibritle 2100 km menzil! Hibrit motorlu Porsche 911 tanıtıldı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin beşinci nesil şarj edilebilir hibrit teknolojisi, Çin'in AB ve ABD'ye karşı vergi tehdidi ve SWM'nin Türkiye'de satışa sunduğu elektrikli ticarisi gibi haftanın dikkat çeken konularını değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:57 - BYD'nin yeni hibrit teknolojisiyle 2100 km menzil!
14:00 - Porsche 911'in hibrit motorlu versiyonu tanıtıldı
23:05 - Çin'den AB ve ABD'ye vergi misillemesi sinyali
33:10 - SWM'nin yeni elektrikli ticari aracı Türkiye'de
40:22 - Lexus'un elektrikli SUV modeli RZ 450e Türkiye'de