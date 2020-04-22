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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Z490 yongaseti PCIe 4.0 desteğiyle geliyor-şimdilik kullanılamayacak

    Biz Comet Lake’i bekleyeduralım Intel Rocket Lake’le de uyumlu olacak PCIe 4.0 destekli Z490 yongaseti şimdiden sızdı.
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    Anakart
    Metehan Göktaş
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    Z490 yongaseti PCIe 4.0 desteğiyle geliyor-şimdilik kullanılamayacak
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    Son haftalarda donanım dünyasının en çok konuştuğu başlıklardan birisi şüphesiz Comet Lake işlemcileri. LGA 1200 soketiyle gelecek işlemcileri beklerken şu ana dek hakkında pek fazla detaya vakıf olamadığımız Rocket Lake’le ilgili önemli bilgiler açığa çıktı.

    Z490 anakartlar PCIe 4.0 destekleyecek

    Gigabyte’ın paylaşılan Z490 yongasetli anakartlarıyla birlikte ortaya çıkan özellik listesi Z490 yongasetinin PCIe 4.0 destekli olacağına işaret ediyor. Bununla birlikte yüksek veri aktarımı için gereken yüksek frekanslı sinyallerin sağlıklı bir şekilde taşınabilmesi için anakartlara ektra bir PCB katmanının daha ekleneceğini de belirtelim.

    PCIe 4.0 desteği güzel haber, buna karşın önemli bir noktanın altını çizmek gerekli. Her ne kadar Z490 yongasetli anakartlar üzerinde PCIe 4.0 aygıtları kullanılabilse de yeni standartın sağlayacağı bant genişliğinden faydalanmak için gerekli kontrolcü, aynı Ryzen 3000 işlemcilerinde olduğu gibi Rocket Lake modellerinde bulunacak.

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    PCIe 4.0 için Rocket Lake beklenecek.

    Dolayısıyla da Comet Lake işlemcisi Z490’lı anakartta kullanıldığında PCIe 4.0 hızlarına erişilemeyecek. Bunun için Z490’ın Rocket Lake işlemcisiyle kombine edilmesi gerekecek. Destek hem PCIe slotlarına hem de M.2 yuvalarına sağlanacak.

    Burada Z490 için ileriye dönük uyumluluk detayı da ortaya çıkmış oluyor. Coffe Lake döneminde olduğu gibi Z370-Z390 çipsetli anakartların sunduğu ileriye ve geriye dönük uyumluluk sağlanır mı şimdilik bilinmiyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD B550 yongaseti, Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X resmileşti"

    LGA 1200 soketiyle gelecek Rocket Lake işlemcileri hakkında bilgilerimiz şu anlık 14 nm’nin kullanılacağı son nesil olacağı. 11. nesil olarak mı yoksa 10. nesile ek olarak gelip gelmeyecekleri ise henüz netlik kazanmadı. Rocket Lake için çıkış tarihi olaraksa bu yılın sonları ya da en geç önümüzdeki yılın ilk ayları tahmin ediliyor.



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/gigabyte_s_aorus_z490_motherboards_reportedly_support_limited_pcie_4_0_capabilities/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jowiyaga (Samet Cengiz) 2 sa.
    İntel kullanan kaldı mı ya?
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    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 2 sa.
    Güzel tasarımlar, büyük soğutucu bloklarıyla x570'leri anımsatıyor. :) PCIe 4.0 intelde de ısı sorunlarına yol açacak gibi, chipsetlerde fan var sanırım.
    Intel işlemciler normalde de çok ısınıyor ve çok güç istiyorlar, PCIe 4 güç ihtiyacı da malum, bu kartlarda vrmlerin durumu nasıl olacak acaba. :)

    @fotifoti
    Yalnızca tekerler olsa neyse de adamlar tüm yürüyen aksamı, şasiyi değiştiyorlar.
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    fhrstw 2 sa.
    Intel ileriye dönük uyumluluk yapacakmış bende bunu yedim
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    fotifoti (foti ) 3 sa.
    Amd akar, intel bakar . Sen işlemciye bi anakart çıkarmak nasıl bi kafadır . Her arabaya yeni lastik tasarlamak gibi bişey . Buna 6 bijon koyalım bu 8 olsun :)
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    sething (Sélahattin Işık) 3 sa.
    50 dolarlık bıos mod koduyla pcı e açıp keyfini sürmemize izin verecek intel..

    nankörlüğün vakti değil..

    50dolar dediğiniz nedir ki..çerez parası..

    bu muhabbetlerin geçtiği konu neydi acaba...
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