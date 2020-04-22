Z490 yongaseti PCIe 4.0 desteğiyle geliyor-şimdilik kullanılamayacak

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Son haftalarda donanım dünyasının en çok konuştuğu başlıklardan birisi şüphesiz Comet Lake işlemcileri. LGA 1200 soketiyle gelecek işlemcileri beklerken şu ana dek hakkında pek fazla detaya vakıf olamadığımız Rocket Lake’le ilgili önemli bilgiler açığa çıktı.

Z490 anakartlar PCIe 4.0 destekleyecek

Gigabyte’ın paylaşılan Z490 yongasetli anakartlarıyla birlikte ortaya çıkan özellik listesi Z490 yongasetinin PCIe 4.0 destekli olacağına işaret ediyor. Bununla birlikte yüksek veri aktarımı için gereken yüksek frekanslı sinyallerin sağlıklı bir şekilde taşınabilmesi için anakartlara ektra bir PCB katmanının daha ekleneceğini de belirtelim.

PCIe 4.0 desteği güzel haber, buna karşın önemli bir noktanın altını çizmek gerekli. Her ne kadar Z490 yongasetli anakartlar üzerinde PCIe 4.0 aygıtları kullanılabilse de yeni standartın sağlayacağı bant genişliğinden faydalanmak için gerekli kontrolcü, aynı Ryzen 3000 işlemcilerinde olduğu gibi Rocket Lake modellerinde bulunacak.

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PCIe 4.0 için Rocket Lake beklenecek.

Dolayısıyla da Comet Lake işlemcisi Z490’lı anakartta kullanıldığında PCIe 4.0 hızlarına erişilemeyecek. Bunun için Z490’ın Rocket Lake işlemcisiyle kombine edilmesi gerekecek. Destek hem PCIe slotlarına hem de M.2 yuvalarına sağlanacak.

Burada Z490 için ileriye dönük uyumluluk detayı da ortaya çıkmış oluyor. Coffe Lake döneminde olduğu gibi Z370-Z390 çipsetli anakartların sunduğu ileriye ve geriye dönük uyumluluk sağlanır mı şimdilik bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "AMD B550 yongaseti, Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X resmileşti"

LGA 1200 soketiyle gelecek Rocket Lake işlemcileri hakkında bilgilerimiz şu anlık 14 nm’nin kullanılacağı son nesil olacağı. 11. nesil olarak mı yoksa 10. nesile ek olarak gelip gelmeyecekleri ise henüz netlik kazanmadı. Rocket Lake için çıkış tarihi olaraksa bu yılın sonları ya da en geç önümüzdeki yılın ilk ayları tahmin ediliyor.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/gigabyte_s_aorus_z490_motherboards_reportedly_support_limited_pcie_4_0_capabilities/1

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