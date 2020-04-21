AMD B550 yongaseti, Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X resmileşti

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Kırmızı ekipten son dönemde en fazla beklenen hamlelerden birisi şüphesiz PCIe 4.0 destekli orta segment bir yongasetiydi. Firma nihayet beklenen müjdeyi verdi.

PCIe 4.0 destekli B550 anakartlar Haziran'da bizlerle

B550 yongasetiyle başlayalım dilerseniz. AMD tarafından PCIe 4.0 destekli ilk orta sınıf yognaseti olarak lanse edilen çözümde hızaşırtma desteğini selefinde olduğu gibi sürdürülürken kırmızı ekip yongaseti hakkında detay vermekten kaçınmış. B550 yongasetli anakartların 16 Haziran’dan itibaren raflardaki yerini alacağını da belirtelim.

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Ryzen 3 3300X

Son günlerde sızıntılarını paylaştığımız 2 Ryzen 3 işlemcisi de resmileşen modellerden. Her ikisi de SMT desteğiyle gelen yongalar 65 wattlık ısıl tasarım sınırları içerisinde çalışacak. Ryzen 3 3300X 4/8 konfigürasyonda toplamda 18 MB önbellekle desteklenirken 3.8 GHz’den 4.3 GHz’e yükselebiliyor.

Ryzen 3 3100

Ryzen 3 3100’de ise ağabeyine göre yalnızca frekans kanadında kırpmaya gidilmiş. 3.6GHz’den 3.9 GHz’e yükselebilen yonga için 99 dolarlık etiket belirlenirken Ryzen 3 3300X 120 dolardan satışa sunulacak.

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Modellerin hız aşırtma kilitsiz olduğu düşünüldüğünde önümüzdeki dönem, bir zamanların tepe seviye işlemcisi Core i7-7700K işlemcisiyle izlek sayısı bakımından eşleşen 99 dolarlık işlemcinin maharetlerini bir çok kez heyecanla gözlemleyeceğimiz bir zaman dilimi olacağa benziyor.

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Bununla birlikte yonganın uygun fiyatlı bir B450 anakartıyla eşleştirilmesiyle oldukça uygun fiyatlı ve tatmin edici bir oyuncu sistemi kurulması mümkün görünüyor. Son olarak yeni Ryzen 3 işlemcileri önümüzdeki aydan itibaren raflardaki yerini almaya başlayacak.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-introduces-ryzen-3-desktop-processors-and-b550-chipset.html

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