Zalman 500 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sundu

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Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden Zalman yeni güç kaynağını satışa sundu. Firmanın ZM500-RS.kod adını taşıyan 500 Watt'lık yeni güç kaynağının ATX12V v2.3 spesifikasyonuyla uyumlu olduğu ve %87'ye varan verimlilik değerine ulaşabildiği dolayısıyla 80Plus sertifikası ile geldiği belirtiliyor.

Çift 12v rail tasarımıyla gelen ve 22A sağlayabilen Zalman ZM500-RS'nin yüksek-düşük gerilim ve kısa devre koruması gibi önlemlerle donatıldığı, soğutmasından ise 120mm'lik fanın sorumlu olduğu belirtiliyor. Zalman'ın 500 Watt'lık yeni güç kaynağı yurt dışında 92 Avro'luk fiyatla listelere girmiş durumda.

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