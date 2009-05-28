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Zalman 500 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zalman 500 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sundu
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Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden Zalman yeni güç kaynağını satışa sundu. Firmanın ZM500-RS.kod adını taşıyan 500 Watt'lık yeni güç kaynağının ATX12V v2.3 spesifikasyonuyla uyumlu olduğu ve %87'ye varan verimlilik değerine ulaşabildiği dolayısıyla 80Plus sertifikası ile geldiği belirtiliyor.

Çift 12v rail tasarımıyla gelen ve 22A sağlayabilen Zalman ZM500-RS'nin yüksek-düşük gerilim ve kısa devre koruması gibi önlemlerle donatıldığı, soğutmasından ise 120mm'lik fanın sorumlu olduğu belirtiliyor. Zalman'ın 500 Watt'lık yeni güç kaynağı yurt dışında 92 Avro'luk fiyatla listelere girmiş durumda.

Zalman 500 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sundu
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yawuz158 10 yıl
Ürüne sadece burdan bakıp çok para demek biraz önyargıdır.Ürünü elinize aldığınızda dış malzemenin bile ne kadar kaliteli yapıldığını anlayabiliyorsunuz.Ürünün üstündeki logo etiket değildir dökmedir.Bizim sıradan bildiklerimiz AKASA-AEROCOOL-BROSS-EVEREST-FRISBY gibi birçok firma içindeki psu ları çinden üzerlerine kendi etiketlerini bastırarak alırlar ve o kasanın içine sistem topladığınızda malüm memleketin dengesiz elektrik dalgalanmasında bilgisayarın içindeki bazı parçalarınız uçar 25 tl ye psu var 250 tl de psu var parasına göre kalite :)
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dante38 10 yıl
Zalman pahalıdır ama ürünleride fena değildir.
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sertacaygun 10 yıl
FAN sessiz olur umarım. Isı ya da yük olmama durumunda kapanıyor mu, bilgisi olan var mı ?
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Krak3n 10 yıl
Bir zalman klasiği.Fiyat politikasının değişmesi lazım.
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ErdemYalçın 10 yıl
Tamam Zalman çok kaliteli marka ama 500 watt için 92 euro fiyat çok tuzlu olmuş ya.
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_Berk__ 10 yıl
fiyatı acaip pahalı tr'de alan olmaz diye düşünüyorum..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
psu ya heatpipe koyma sevdasından vazgeçmiş zalman anlaşılan :D
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ToR 10 yıl
Türkiye' ye de bu fiyattan girerse vitrin süsü olarak kalır...
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