Zalman, Full HD destekli 3D monitörünü satışa sunuyor

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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan komponent üreticisi Zalman, yüksek tanımlı çözünürlük desteği sunan 3 boyutlu yeni monitörünü tanıttı. ZM-M215W kod adını taşıyan ve 21.5-inç büyüklüğünde olan yeni monitör, TN panel kullanıyor ve 5ms tepki süresi ile geliyor. Maksimum ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel olan monitörde karşıtlık oranı 1000:1, parlaklık seviyesi ise 300cd/m2 olarak belirlenmiş. 2D > 3D dönüştürme için üzerinde geçiş butonu da bulunan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI ara birimlerini kullanıyor.

Her biri 2 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre sahip olan ve beraberinde iki adet Stereoscopic gözlük getiren Zalman ZM-M215W, iki yıllık garanti ile 265 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

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