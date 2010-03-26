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Zalman, Full HD destekli 3D monitörünü satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zalman, Full HD destekli 3D monitörünü satışa sunuyor
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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan komponent üreticisi Zalman, yüksek tanımlı çözünürlük desteği sunan 3 boyutlu yeni monitörünü tanıttı. ZM-M215W kod adını taşıyan ve 21.5-inç büyüklüğünde olan yeni monitör, TN panel kullanıyor ve 5ms tepki süresi ile geliyor. Maksimum ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel olan monitörde karşıtlık oranı 1000:1, parlaklık seviyesi ise 300cd/m2 olarak belirlenmiş. 2D > 3D dönüştürme için üzerinde geçiş butonu da bulunan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI ara birimlerini kullanıyor.

Her biri 2 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre sahip olan ve beraberinde iki adet Stereoscopic gözlük getiren Zalman ZM-M215W, iki yıllık garanti ile 265 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

Zalman, Full HD destekli 3D monitörünü satışa sunuyor
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Xagdas 9 yıl
Aynen...
Ben kullandım 3D monitör bilgisayarda, beğendim.
Burda bi internet cafe 10 tane 3D monitör ve nvidia 3D gözlük almış.
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Xagdas 9 yıl
Vay beee... İşte şimdi köşeye sıkıştım... ATI HD5870 veya 5850 ekran kartlı kurulum yapmak istiyodum. Nvidia 3D teknolojosi güzel de destekleyen monitörler 1600x1050, full hd değil diye gönül rahatlığı ile nvidia ve 3D teknolojilerini elimin tersiyle bir kenera itiyodum.

"3D için Full HD monitörleri çıksın o zaman alırım" diyodum. Gerçi Zalman çok monitörcü bi marka değil ama gönlüm karıştı, malum GTX480/470 de çıktı. İşler kızıştı. Bir de ben Zalman GS1000B kasa da almak istiyorum (700Watt Xilence dahil).

Yalnız birinin NVIDIA GÖZLÜK almadan da AYNI görüntüyü yakalayabilecek miyiz, yakalayamayacak mıyız konusunu açıklığa kavuşturması lazım. Ama bilen birinin.
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NevNiyaz 9 yıl
neden 3d konusunda kimse biraz daha bekleyelim demiyor, herkes ne kadar da hevesli öyle
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Batuist 9 yıl
monitör oldukça şık görünüyor.. yinede tercih edebilmem için kırk fırın ekmek yemesi lazım.. senelerin üreticileri dururken adını ilk defa monitörde duyduğum bir markanın ürününü almam...
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McCarty 9 yıl
sunsun tabii bi zalman eksikti piyasada
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siLahsz 9 yıl
HDMI
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man utd 9 yıl
Diyor işte;
iki yıllık garanti ile 265 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.
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TELESCOPE 9 yıl

man utd

Diyor işte;

iki yıllık garanti ile 265 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.





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DH Misafiri 9 yıl
tamam güzel monitör ama fiyatları hakkında en küçük bir bilgiye dahi ulaşamaım acaba tahmini fiyat aralığı varmı elinizde ?
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nirvanha 9 yıl
İlginç ,ben sadece 24-inc monitörlerin 1920x1080 desteklediğini sanıyordum.Haftaya ACER GD245HQBID almayı planlıyorum , ama HDMI var mı yok mu hala muamma.Sanalmarketime sordum yok dediler , bazı yerlerde ürün özelliklerinde HDMI var yazıyor.
Zalman ZM-M215W gelince 21.5-inc monitör için 5ms tepkime kötü değilmi?Entegre hoparlörü varsa , neden HDMI bağlantısı yok?Sesi neyle aktaracağız.Başka bir kaynakta 2 adet 3d gözlüğün de beraberinde geldiği söyleniyor.Acaba ne kadar işe yarıyor NVIDIA 3d vision gözlük' almaktan kurtarıyor mu?
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ExECaLiBuR 9 yıl

nirvanha

İlginç ,ben sadece 24-inc monitörlerin 1920x1080 desteklediğini sanıyordum.Haftaya ACER GD245HQBID almayı planlıyorum , ama HDMI var mı yok mu hala muamma.Sanalmarketime sordum yok dediler , bazı yerlerde ürün özelliklerinde HDMI var yazıyor.



Zalman ZM-M215W gelince 21.5-inc monitör için 5ms tepkime kötü değilmi?Entegre hoparlörü varsa , neden HDMI bağlantısı yok?Sesi neyle aktaracağız.Başka bir kaynakta 2 adet 3d gözlüğün de beraberinde geldiği söyleniyor.Acaba ne kadar işe yarıyor NVIDIA 3d vision gözlük' almaktan kurtarıyor mu?


21"-65" arasında istemediğin kadar full hd model var. ACER GD245HQ'da hdmi girişi mevcut. En yeni teknolojiyi destekleyen full hd bir monitörde hdmi çıkışı olmazsa ayıp olur zaten.

3D'yi yerinde test etmeden kağıt üstünde tartışmak doğru olmaz. İncelemek lazım bir kere.


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ikista 9 yıl
nirvanha

İlginç ,ben sadece 24-inc monitörlerin 1920x1080 desteklediğini sanıyordum.Haftaya ACER GD245HQBID almayı planlıyorum , ama HDMI var mı yok mu hala muamma.Sanalmarketime sordum yok dediler , bazı yerlerde ürün özelliklerinde HDMI var yazıyor.



Zalman ZM-M215W gelince 21.5-inc monitör için 5ms tepkime kötü değilmi?Entegre hoparlörü varsa , neden HDMI bağlantısı yok?Sesi neyle aktaracağız.Başka bir kaynakta 2 adet 3d gözlüğün de beraberinde geldiği söyleniyor.Acaba ne kadar işe yarıyor NVIDIA 3d vision gözlük' almaktan kurtarıyor mu?


5ms, gerçek 5ms ise oyun için yeterlidir.

3d monitörlerin 3d olmayanlardan farkı, 60hz yerine 120hz olmalarıdır.

3d destekli ekran kartı ve monitörün olsa bile 3d için gözlük olmadan, sadece bulanık bir görüntü görürsün
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