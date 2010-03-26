Zalman, Full HD destekli 3D monitörünü satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan komponent üreticisi Zalman, yüksek tanımlı çözünürlük desteği sunan 3 boyutlu yeni monitörünü tanıttı. ZM-M215W kod adını taşıyan ve 21.5-inç büyüklüğünde olan yeni monitör, TN panel kullanıyor ve 5ms tepki süresi ile geliyor. Maksimum ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel olan monitörde karşıtlık oranı 1000:1, parlaklık seviyesi ise 300cd/m2 olarak belirlenmiş. 2D > 3D dönüştürme için üzerinde geçiş butonu da bulunan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI ara birimlerini kullanıyor.
Her biri 2 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre sahip olan ve beraberinde iki adet Stereoscopic gözlük getiren Zalman ZM-M215W, iki yıllık garanti ile 265 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.
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Ben kullandım 3D monitör bilgisayarda, beğendim.
Burda bi internet cafe 10 tane 3D monitör ve nvidia 3D gözlük almış.
"3D için Full HD monitörleri çıksın o zaman alırım" diyodum. Gerçi Zalman çok monitörcü bi marka değil ama gönlüm karıştı, malum GTX480/470 de çıktı. İşler kızıştı. Bir de ben Zalman GS1000B kasa da almak istiyorum (700Watt Xilence dahil).
Yalnız birinin NVIDIA GÖZLÜK almadan da AYNI görüntüyü yakalayabilecek miyiz, yakalayamayacak mıyız konusunu açıklığa kavuşturması lazım. Ama bilen birinin.
iki yıllık garanti ile 265 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.
okumadan yapılan yorumlar
Zalman ZM-M215W gelince 21.5-inc monitör için 5ms tepkime kötü değilmi?Entegre hoparlörü varsa , neden HDMI bağlantısı yok?Sesi neyle aktaracağız.Başka bir kaynakta 2 adet 3d gözlüğün de beraberinde geldiği söyleniyor.Acaba ne kadar işe yarıyor NVIDIA 3d vision gözlük' almaktan kurtarıyor mu?
21"-65" arasında istemediğin kadar full hd model var. ACER GD245HQ'da hdmi girişi mevcut. En yeni teknolojiyi destekleyen full hd bir monitörde hdmi çıkışı olmazsa ayıp olur zaten.
3D'yi yerinde test etmeden kağıt üstünde tartışmak doğru olmaz. İncelemek lazım bir kere.
5ms, gerçek 5ms ise oyun için yeterlidir.
3d monitörlerin 3d olmayanlardan farkı, 60hz yerine 120hz olmalarıdır.
3d destekli ekran kartı ve monitörün olsa bile 3d için gözlük olmadan, sadece bulanık bir görüntü görürsün