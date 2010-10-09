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Zalman yeni işlemci soğutucusu CNPS9900 MAX'ı duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, ilk defa Haziran ayında gösterdiği yeni işlemci soğutucusu CNPS9900 MAX'ı resmi olarak duyurdu. Hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunları için hazırlanan yeni soğutucu 94 x 131 x 152 mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığında. Siyah nikel kaplı soğutucununen önemli özelliklerinden biri olarak kompoziy ısı borularına sahip olması gösteriliyor. Geleneksel ısı borularına göre ısıyı 1.5 kata daha iyi transfer edern tasarım ile CNPS9900 MAX iddialı geliyor.

Mavi ve Kırmızı olmak üzere iki farklı LED seçeneği ile alınabilen soğutucu, 900-1700 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 18-30 dbA arasında gürültü yayan 135mm çapında fana sahip. Intel ve AMD'nin piyasada satılmakta mevcut masaüstü işlemcilerinin tamamıyla uyumlu olan CNPS9900 MAX 79.90$ seviyesinden satışa sunuluyor.


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Denubis 9 yıl
mükemmel işçilik :)
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acbold 9 yıl
tasarım çok iyi , fiyatınada yansımış zaten.yoksa aynı performanslarda başka iyi soğutucularda var.renkli led li değilde.ortadaki beyaz led le gelirse.değiştirmeye gerek yok.metalic bi hava verir.kasaya eğilip arada izlmeek lazım :D
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car_26 9 yıl
9900a led performans berbattı.bu nasıl acaba
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artenis 9 yıl
Güzel Render.
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alperen_69 9 yıl
vallaha kule tiplerin yanında iddia lı olacağını pek sanmıyorum
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UzmaN345 9 yıl
Uçak türübünü gibi xd
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Furkán 9 yıl
Güzel bir soğutucu yapmışlar ama fiyat biraz pahalı olmuş.. Ama Zalman verdiğiniz paraya değecek türden soğutucular üretiyo onun için fiyata da pek takılmamak lazım..
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fatihcanery 9 yıl
fanı ortaya almakla akıllılık etmişler,gürültü seviyesini düşürmüştüm diyecektim fan büyüklüğü ile ama pek etkisi olmamış
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carloska 9 yıl
4 çekirdek işlemci fiyatına fan
... işlemci en az 2 ghz o.c olacak ki verdiğin paraya değsin...
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Guest-19232E7C9 9 yıl
Yok mu mor renkli LED fan alalım hemen.
(Sparkle gtx480 gibi)
---

Fiyatı çok oluyor bu Zalmanın hep.En iyisi Akasa Nero ya da Gelid.


Ekleme:
TIKLA--151TL. [>:]

Ekleme2:

O paraya Corsair H50 alınıyordu yahu zamanında. Şimdi bu yeni soğutucu da 140tl filan olur artık.
Ya da daha iyi soğutucular alabilirim şahsen.Thermaltake Frio,Thermalright gibi,Noctua NHD14.

sanalmarketim.com/...

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hapocod 9 yıl
fiyat pahalı olmuş
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