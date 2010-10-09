Zalman yeni işlemci soğutucusu CNPS9900 MAX'ı duyurdu

Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, ilk defa Haziran ayında gösterdiği yeni işlemci soğutucusu CNPS9900 MAX'ı resmi olarak duyurdu. Hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunları için hazırlanan yeni soğutucu 94 x 131 x 152 mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığında. Siyah nikel kaplı soğutucununen önemli özelliklerinden biri olarak kompoziy ısı borularına sahip olması gösteriliyor. Geleneksel ısı borularına göre ısıyı 1.5 kata daha iyi transfer edern tasarım ile CNPS9900 MAX iddialı geliyor.

Mavi ve Kırmızı olmak üzere iki farklı LED seçeneği ile alınabilen soğutucu, 900-1700 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 18-30 dbA arasında gürültü yayan 135mm çapında fana sahip. Intel ve AMD'nin piyasada satılmakta mevcut masaüstü işlemcilerinin tamamıyla uyumlu olan CNPS9900 MAX 79.90$ seviyesinden satışa sunuluyor.