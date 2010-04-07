Zalman'dan ATi Radeon HD 5800 serisi için yeni soğutucu: VF3000A

Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, ATi Radeon HD 5800 serisi için hazırladığı VF3000A isimli yeni ekran kartı soğutucusunu duyurdu. Hem ATi Radeon HD 5850 hem de ATi Radeon HD 5870'e destek veren soğutucu, Bakır tabanlı yüzeye, 5 adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 1300-2500 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm çapında iki adet fan ile donatılan soğutucu, bellek yongaları için pasif ısı dağıtıcılar ile birlikte sunuluyor.



Yanında gelen FAN MATE 2 isimli kontrolcü sayesinde kullanıcılarına, fan hızlarını ayarlama olanağı da sunan VF3000'nın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, aynı soğutucunun yüksek performanslı Nvidia ekran kartları için hazırlanan VF3000N isimli versiyonunun da takip eden süreçte pazara giriş yapacağı bildiriliyor.