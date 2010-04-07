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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zalman'dan ATi Radeon HD 5800 serisi için yeni soğutucu: VF3000A

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,2b
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33
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, ATi Radeon HD 5800 serisi için hazırladığı VF3000A isimli yeni ekran kartı soğutucusunu duyurdu. Hem ATi Radeon HD 5850 hem de ATi Radeon HD 5870'e destek veren soğutucu, Bakır tabanlı yüzeye, 5 adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 1300-2500 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm çapında iki adet fan ile donatılan soğutucu, bellek yongaları için pasif ısı dağıtıcılar ile birlikte sunuluyor.
Yanında gelen FAN MATE 2 isimli kontrolcü sayesinde kullanıcılarına, fan hızlarını ayarlama olanağı da sunan VF3000'nın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, aynı soğutucunun yüksek performanslı Nvidia ekran kartları için hazırlanan VF3000N isimli versiyonunun da takip eden süreçte pazara giriş yapacağı bildiriliyor.
 

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Ahm-@ 9 yıl
5800 serisi için yazılmış,acaba 4800 serisi içinde kullanılabilirmi,bir bilgisi olan varmı?
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Hicks 9 yıl

torque89

5800 serisi için yazılmış,acaba 4800 serisi içinde kullanılabilirmi,bir bilgisi olan varmı?


Merhaba,

Imzanizdaki 4890 icin kullanmayi dusunuyorsaniz bence hic masraf yapmayin, nacizane tavsiyem kisa surede o karti elinizden cikartip 58xx serisi bir kart almanizdir...

Tesekkurler,

Hicks
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lj94 9 yıl
@dehşet hocam süper bi açıklama yapmışsın katılıyorum
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Tolgá 9 yıl
fan kontrolcü ile gelmesi güzel olmuş ses konusunda hassas olanlar için..bu soğutucu iyi iş yapar
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IgorStravinsky 9 yıl
Bu soğutucu iş yapmaz bence. Kaç kişi şikayetci ki 5800 serisinden
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UzmaN345 9 yıl
Tam bir ferrari iyi sogutma sistemi oc sever için ve tabiki GTX470 ideal bir sogutucu olmuş bence ben 5850 toxıc modeli ile 775 hz daha 58C ustune çıkamadım
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ALBAY 9 yıl
En az 100 lira olur belki de daha fazla..
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huseyincarnege 9 yıl
ACABA GTX480 İÇİN NASIL YAPARLAR :)
DEVASA BOYUTA OLUR HARELDE ANA SOHUR
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Batuist 9 yıl
tam fermilik olmuş bunlar.. 5x serisindense ferminin bunlara ihtiyacı var...
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ibonline 9 yıl
5800 serisi kartlar zaten serin calışan kartlar bence soğutucu üreticileri nvidia için soğutucu üretsinler fermiler nerdeyse yanıyor incelemede nerdeyse 100 dereceyi gördü
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MÇKR_06 9 yıl

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