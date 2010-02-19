ZoomMediaPlus, iPhone ve iPod touch için kart okuyucusunu duyurdu

ZoomMediaPlus firması iPhone ve iPod Touch için oldukça kullanışlı olan kart okuyucularını duyurdu. ZoomIT adı verilen hafıza kartı okuyucusunu iPhone veya iPod touch'a bağlayarak SD kart üzerindeki verilere ulaşabiliceğimiz söyleniyor. Bu kart okuyucu ile iPhone OS 3.0 sürümünün desteklediği her türlü dosya formatını ZoomIT kart okuyucu ile cihazlarımıza kolay aktarabileceğimiz söyleniyor. Kart okucusu sayesinde fotoğraflara, müziklere, power point sunumlarına ve videolara kolayca erişim sağlayabileceğimiz belirtiliyor. ZoomMediaPlus aynı zamanda iPhone ve iPod touch'daki verilerinde SD karta yedeklenebileceğini belirtiyor.

ZoomMediaPlus'ın hazırladığı kart okuyucunun Nisan ayından itibaren 4GB SD kart ile birlikte 60$ fiyat etiketiyle satılacağı söylenirken, ön sipariş yapan ilk 250 müşterinin 10$ indirimli satın alabileceği ifade ediliyor.