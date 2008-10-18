ZOTAC 1GB bellekli GeForce 9800GTX Plus modelini duyurdu

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Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisine geçiş sürecindeki ilk modeli olan ve AMD-ATi'nin Radeon HD 4850 modeline rakip olarak hazırlanan GeForce 9800GTX+ için ZOTAC, 1GB bellekli yeni bir model hazırladı. Tasarım ve saat hızları açısından Nvidia'nın referans modeliyle aynı çizgide olan yeni modelin temel farklılığı yüksek bellek kapasitesi.

Çift slot tasarıma sahip olduğu ve referans soğutucu ile geldiği belirtilen ZOTAC'ın yeni modeli 256-bit bellek veri yolunu kullanıyor ve 128x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 destekli olan ekran kartının grafik işlemcisi 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor.

CUDA ve PhysX desteği sunan ayrıca Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyan kart, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI ve HDTV destekli TV çıkışlarına da sahip olan ZOTAC'ın fiyatı henüz netleşmeyen yeni modelinin talep olması halinde Türkiye'ye de getirileceği belirtiliyor.