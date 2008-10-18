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ZOTAC 1GB bellekli GeForce 9800GTX Plus modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZOTAC 1GB bellekli GeForce 9800GTX Plus modelini duyurdu
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Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisine geçiş sürecindeki ilk modeli olan ve AMD-ATi'nin Radeon HD 4850 modeline rakip olarak hazırlanan GeForce 9800GTX+ için ZOTAC, 1GB bellekli yeni bir model hazırladı. Tasarım ve saat hızları açısından Nvidia'nın referans modeliyle aynı çizgide olan yeni modelin temel farklılığı yüksek bellek kapasitesi.

Çift slot tasarıma sahip olduğu ve referans soğutucu ile geldiği belirtilen ZOTAC'ın yeni modeli 256-bit bellek veri yolunu kullanıyor ve 128x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 destekli olan ekran kartının grafik işlemcisi 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor.

CUDA ve PhysX desteği sunan ayrıca Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyan kart, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI ve HDTV destekli TV çıkışlarına da sahip olan ZOTAC'ın fiyatı henüz netleşmeyen yeni modelinin talep olması halinde Türkiye'ye de getirileceği belirtiliyor.


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mehmedakif 11 yıl
zotac marka ekran kartı kullandım. Güvenilecek bir markadır. "Mehmet Akif İlleez"
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dennjS 11 yıl
max 250dolar+kdv olmalı
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gprs78 11 yıl
Tercihim herzaman nvidia kartlardan yana kullanıyorum ama bu modelin ,çıkış fiyatının çok yüksek olup 4850 nin önünü kesemeyeceğini düşünüyorum.
Karizma olarak daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim
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emrozdmr2 11 yıl
güzel olmuş/olacak gibi gözüküyor..
rekabet iyidir fiyatlar kırılır :D:D
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Timeguard 11 yıl
ama fiyatı düsük olmalı yüksek olursa anlamı kalmaz
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cenkyyy 11 yıl
hadi bakalım hayırlısı olsun bu karttan alıcaklara

haber için teşekürler
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Timeguard 11 yıl
1Gb iyi oılmus hakkaten kart simdi tam randıman verir her kosulda
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