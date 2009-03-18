Zotac enerji verimli GeForce 9800GT Eco modelini tanıttı

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Nvidia cephesinde GeForce 9600GT Green Edition modelinden sonra daha yüksek performanslı GeForce 9800GT'nin enerji verimli versiyonları tanıtılmaya başlandı. Satılmakta olan olağan GeForce 9800GT versiyonuna kıyasla güç verimliliğinin %40 arttırıldığı belirtilen yeni modelde ek güç girişi de kaldırılmış. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Zotac, enerji verimli GeForce 9800GT için kendi modelini tanıtan ilk üreticilerden birisi oldu.

Zotac'ın tanıttığı GeForce 9800GT Eco modeli, standart modele göre kısmen daha kısa baskılı devre tasarımıyla gelen. Firmaya özgü özel bir soğutucu kullanan kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip olan 512MB GDDR3 belelkli ekran kartının grafik işlemcisi 550MHz'de, paralel işlem birimleri 1375MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor.

Güç verimliliğinin ve performansın bir araya getirildiği belirtilen ekran kartı standart modelde olduğu gibi DirectX 10, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veriyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı ayrıca destek veren anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. Zotac'ın önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı GeForce 9800GT Eco modelinin fiyatı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.

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