Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac enerji verimli GeForce 9800GT Eco modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,2b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zotac enerji verimli GeForce 9800GT Eco modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Nvidia cephesinde GeForce 9600GT Green Edition modelinden sonra daha yüksek performanslı GeForce 9800GT'nin enerji verimli versiyonları tanıtılmaya başlandı. Satılmakta olan olağan GeForce 9800GT versiyonuna kıyasla güç verimliliğinin %40 arttırıldığı belirtilen yeni modelde ek güç girişi de kaldırılmış. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Zotac, enerji verimli GeForce 9800GT için kendi modelini tanıtan ilk üreticilerden birisi oldu.

Zotac'ın tanıttığı GeForce 9800GT Eco modeli, standart modele göre kısmen daha kısa baskılı devre tasarımıyla gelen. Firmaya özgü özel bir soğutucu kullanan kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip olan 512MB GDDR3 belelkli ekran kartının grafik işlemcisi 550MHz'de, paralel işlem birimleri 1375MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor.

Güç verimliliğinin ve performansın bir araya getirildiği belirtilen ekran kartı standart modelde olduğu gibi DirectX 10, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veriyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı ayrıca destek veren anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. Zotac'ın önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı GeForce 9800GT Eco modelinin fiyatı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.

Zotac enerji verimli GeForce 9800GT Eco modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu ekran kartı eco modeli olduğu için verimli ve iyi değil bu ekran kartı zaten metro 2033 ü zor kaldırıyo
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hogcada 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar bu ekran kartı eco modeli olduğu için verimli ve iyi değil bu ekran kartı zaten metro 2033 ü zor kaldırıyo

hoşt
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerokeso 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar bu ekran kartı eco modeli olduğu için verimli ve iyi değil bu ekran kartı zaten metro 2033 ü zor kaldırıyo

Abi hasta msınız 2 senelik kart ne verimi bekliyorsunuz eco kart arıyorsanız alın 7750 keyfinize bakın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcanzar 8 yıl
''ben yeni aldım ve kullanıyorum hiç bir şekilde ses yok ısı ise en son ayarlarda ve %20 overclocklu iken ısı en fazla 55 dereeyi gördü bence çok başarılı olmuş''
Diyen arkadaşıma ufak bir bilgi vermek istiyorum.Bu kartı yaklaşık 8 aydır kullanıyorum ve üzerindeki soğutma sistemi tamamen ZOTAC firmasının ürettiği özel bir soğutucudur. Kartın standart frekanslarda, hiç bir işlem yapmaması dahilinde ısısı ortalama 60 derecedir. O.C ile max yüklendildiğinde ise 70 derecenin üzerine çıkmıyor.Bu nedenle O.C ile 55 derecenin üzerine çıkmadı gibi yalan yanlış bilgiler verip de buradaki okuyucuların aklını karıştırma derim...

Arkadaşlar o.c. hassas iştir şartlara göre değişir. Özellikle oc ile ısı en fazla şu oldu bu oldu derken "ORTAM SICAKLIĞI" nı belirtelim 10 derecelik bir odada max sıcaklık 55 oluyorsa 25 derecelik bir ortamda bu rahatlıkla 70 dereceye çıkabilir.. Saygılarımla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Tyler Durden__ 8 yıl
2,5 sene önceki başlığı canlandırmışsınız bravo valla

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
''ben yeni aldım ve kullanıyorum hiç bir şekilde ses yok ısı ise en son ayarlarda ve %20 overclocklu iken ısı en fazla 55 dereeyi gördü bence çok başarılı olmuş''
Diyen arkadaşıma ufak bir bilgi vermek istiyorum.Bu kartı yaklaşık 8 aydır kullanıyorum ve üzerindeki soğutma sistemi tamamen ZOTAC firmasının ürettiği özel bir soğutucudur. Kartın standart frekanslarda, hiç bir işlem yapmaması dahilinde ısısı ortalama 60 derecedir. O.C ile max yüklendildiğinde ise 70 derecenin üzerine çıkmıyor.Bu nedenle O.C ile 55 derecenin üzerine çıkmadı gibi yalan yanlış bilgiler verip de buradaki okuyucuların aklını karıştırma derim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
ben yeni aldım ve kullanıyorum hiç bir şekilde ses yok ısı ise en son ayarlarda ve %20 overclocklu iken ısı en fazla 55 dereeyi gördü bence çok başarılı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rx7enes 10 yıl
nm'lik küçülme olmadan da güç tüketimi ciddi şekilde düşürülebiliyomuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
ya nvidia iyi tuturdu bu düşük güç işini. tebrikler valla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maviay1980 10 yıl
zotac 9600gt eco modelinde ek güç girişi var bunda yok zotac'ı anlamak zor galiba biraaz.350 watt bilem kaldırır bunu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufukaya 10 yıl
Ah bi de gelse bunlar Türkiye'ye... :((
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Tyler Durden__ 10 yıl

Orjinalden alıntı: ufukaya

Ah bi de gelse bunlar Türkiye'ye... :((

Ekran kartları genel olarak Türkiye'ye getiriliyor. Psu'lar gibi değil durum
Zotac yapmışsa iyi yapmıştır. Gerçekten en kaliteli nvidia üreticisi zotac şu an.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yanng 10 yıl
güç verimliliğinin %40 artması aynı zmanda %40 az ısınacağı anlamına geliyor süper bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl
Fan yerine pasif soğutma geliştirilmiş.Çok sessiz bir karttır bu.Saat hızları ise çok düşük değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 10 yıl
made for physx bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23177 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
zotac, Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Empire: Total War inceleme videosu 10 yıl Nvidia Tegra ile tanışıyoruz! 10 yıl WEB Tarayıcı Testi: En hızlısı hangisi? 10 yıl CeBIT 2009: Point of View ile röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Taksi şöförlerinin yolu uzatması
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim