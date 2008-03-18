ZOTAC GeForce 9800GX2 modelini duyurdu

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Yaklaşık 1 sene önce operasyonlarına başlayan ve hazırladığı AMP! serisi yüksek performanslı ekran kartları ile kısa sürede popüler olmayı başaran ZOTAC, Nvidia'nın resmi lansmanına paralel olarak hazırladığı GeForce 9800GX2 modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı ilk çıkan pek çok model gibi referans tasarımı baz alıyor ve standart saat hızları ile geliyor. 600MHz gpu, 1500MHz shader ve 2000MHz bellek saat hızına sahip olan ekran kartı çift slot tasarıma sahip. 256 adet paralel işlem birimi ve 1GB GDDR3 bellek ile donatılan ekran kartı Nvidia'nın iddiasına göre GeForce 8800 Ultra'dan uygulamasına göre değişmekle birlikte %30'a varan oranda daha hızlı çalışabiliyor. Çift DVI ve HDMI konnektörüne de sahip olan ekran kartını takiben daha yüksek saat hızlarına sahip olan 9800GX2 AMP! Edition gibi özel bir modelin gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmiş değil. Lost: Via Domus isimli oyun ile gelen ZOTAC'ın yeni amiral gemisinin fiyatı ise netlik kazanmış değil.