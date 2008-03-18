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ZOTAC GeForce 9800GX2 modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,6b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşık 1 sene önce operasyonlarına başlayan ve hazırladığı AMP! serisi yüksek performanslı ekran kartları ile kısa sürede popüler olmayı başaran ZOTAC, Nvidia'nın resmi lansmanına paralel olarak hazırladığı GeForce 9800GX2 modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı ilk çıkan pek çok model gibi referans tasarımı baz alıyor ve standart saat hızları ile geliyor. 600MHz gpu, 1500MHz shader ve 2000MHz bellek saat hızına sahip olan ekran kartı çift slot tasarıma sahip. 256 adet paralel işlem birimi ve 1GB GDDR3 bellek ile donatılan ekran kartı Nvidia'nın iddiasına göre GeForce 8800 Ultra'dan uygulamasına göre değişmekle birlikte %30'a varan oranda daha hızlı çalışabiliyor. Çift DVI ve HDMI konnektörüne de sahip olan ekran kartını takiben daha yüksek saat hızlarına sahip olan 9800GX2 AMP! Edition gibi özel bir modelin gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmiş değil. Lost: Via Domus isimli oyun ile gelen ZOTAC'ın yeni amiral gemisinin fiyatı ise netlik kazanmış değil.
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CaSsErDoDo 11 yıl
walla kart çok güzelde bunlar çok pahalı olur şimdianca 2 sene sonra kullanırız
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sinanx 11 yıl
Zotac bakalım bununda AMP sini çıkarabilecekmi
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Ce5uR 11 yıl
EVGA & ZOTAC rekabeti performans konusunda başlicak gibi.
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black64 11 yıl
9800GX2 nin amp editionu olacağını sanmıyorum.
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Tinúviel 11 yıl
Zotac bide kutu içeriğine el atsa diyodum bu karta olmuş keşke 8800gt dede böyle bi güzellik yapsaydı
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siyah845 11 yıl

Orjinalden alıntı: Witch-king-05

Zotac bide kutu içeriğine el atsa diyodum bu karta olmuş keşke 8800gt dede böyle bi güzellik yapsaydı





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zalman_1 11 yıl
en çok ta fiyatları beni heyecanlandırıyor

haber için tşk ler
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Susturucu10Şanlı 11 yıl

Orjinalden alıntı: zalman_1

en çok ta fiyatları beni heyecanlandırıyor

haber için tşk ler



ben tahmin ediyorum ama söylemek istemiyorum



işin sakası bir yana güzel görüntü falan kutu içeriği de güzel performans fiyat olarak 3870x2lerle kıyaslanırsa en fazla 650ytl civarı yoksa kesinlikle alınası olmaz...önemli bir ayrıntı performans testi varmı 3870x2 ye karşı testi varmı acaba ?
bir de tabi ısı değerleri çok çok önemli 90c 100c lerden bahsediliyor umarım o derece yüksek olmaz.....
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