ZOTAC'dan Twin Turbo soğutuculu GeForce 9800GTX+ geliyor

Nvidia cephesinde özellikle son günlerde GeForce 9800GTX+ modeli için yaşanan hareketlilik dikkatlerden kaçmıyor. Arka arkaya duyurulan özelleştirilmiş GeForce 9800GTX+ akımına ZOTAC da yeni bir model ile katıldı. Arctic Cooling'in en yeni ekran kartı soğutucularından biri olan Twin Turbo'nun kullanıldığı model serin çalışma açısından segmentinin iddialı modellerinden biri olmaya aday.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b gpu'sunun kullanıldığı kart 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 128x paralel işlem birimiyle geliyor. Samsung üretimi 0.8ns'lik bellek yongalarıyla donatılan ZOTAC'ın DirectX 10 destekli yeni modeli PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

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Grafik işlem birimi 740MHz, paralel işlemcileri 1836MHz ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan model çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği de sunuyor. Belirttiğimiz üzere ZOTAC'ın yeni modeli özellikle soğutucusu ile öne çıkıyor.Merak eden okuyucularımız için Arctic Cooling'ın ekran kartları için hazırladığı Accelero Twin Turbo soğutucusunu hatırlamakta da fayda var.

Accelero Twin Turbo, 212x103x34mm boyutlarında ve 350 gram ağırlığında. Yüksek soğutma performansı için iki adet fana sahip olan soğutucu üzerinde Alüminyum tabanlı 30x yaprak ve 4x Bakır tabanlı ısı aktarım borusu yer alıyor. Belirttiğimiz gibi çift fanlı olan soğutucunun 80mm'lik fanları PWM kontrollü ve devir hızları 1200-2000rpm arasında değişmekte.

ZOTAC'ın Twin Turbo soğutuculu GeForce 9800GTX+ modelinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenebilir.