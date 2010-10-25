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Avea, Nokia 2690 Alanlara 1 Yıl Konuşma Hediye Ediyor

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
DH Bülten
Dh Bülten
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Cazip cihaz kampanyalarıyla müşterilerini avantajlarla buluşturan Avea, şimdi de Nokia 2690’a sadece 199 TL’ye sahip olma imkânı sunuyor. Üstelik Avea, Nokia 2690alanlara 1 yıl boyunca her ay 300 dakika her yöne konuşma da hediye ediyor.

Türkiye’nin avantajı en bol operatörü Avea, cazip cihaz kampanyalarıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam ediyor. Avea’nın yeni kampanyasıyla Nokia’nın 2690 modeli çok özel fiyatlarla Avea bayilerinde kullanıcılara sunuluyor.

21 Ekim -31 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kampanya kapsamında; Nokia 2690 Avea bayilerinde sadece 199 TL’ye satılıyor. Avea Nokia 2690’ı bu cazip fiyat ile sunmakla kalmıyor, ayrıca cihazı Avea bayilerinden satın alan müşterilerine 1 yıl boyunca her ay 300 dakika  her yöne konuşma hediye ediyor.

1.8” renkli ekran,  8 GB’a kadar MicroSD kart yuvası, e-posta, VGA kamera, müzik çalar ve FM radyoya sahip olan Nokia 2690’a, Avea bayilerindenWorldcard’a özel peşin fiyatına 12 taksit avantajıyla sahip olmak mümkün.

Avea Ortaklık Yönetimi Direktörü Sertaç Şener konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ‘‘Türkiye’nin en çok konuşturan, en genç ve dinamik operatörü olarak, sektörün lider markalarıyla işbirliklerimize devam ediyor, müşterilerimize cihazları en avantajlı konuşma koşullarıyla sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nokia 2690 cihaz kampanyamızla müşterilerimiz Avea’lı olmanın ayrıcalığını bu kampanya ile bir kez daha yaşayacak. ’’ dedi. Şener, Nokia 2690 cihaz kampanyası ile Avea müşterilerinin 199 TL ödeyerek Nokia 2690’a sahip olmakla kalmayacaklarını, ayrıca yılda tam 3600 dakika ücretsiz konuşma imkânına sahip olacaklarını da belirtti.


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