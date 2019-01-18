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1,800 yıl önce de çocuklar ev ödevi yapmak zorundaydı

1.800 yıl öncesi ait ahşap bir levha, çocukların o zamanlar dahi ev ödevleri ile meşgul olduğunu ortaya koydu. Binlerce yıl önce çocukların ne tür ödevlerle boğuştuğunu haberimizde bulabilirsiniz.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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1,800 yıl önce de çocuklar ev ödevi yapmak zorundaydı
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1.800 yıl öncesi ait ahşap bir levha, çocukların o zamanlar dahi ev ödevleri olduğunu ortaya koydu. Antik Mısır döneminden kalma bal mumu plaka üzerinde yazılı, “ Sadece arif insanların tavsiyelerine uy” ve “ Bütün arkadaşlarına güvenmemelisin” ifadelerinin ilkokula giden bir öğrencinin Yunanca ödevine ait olduğu tahmin ediliyor.
 

Matematik ödevi de var 

Öğretmenin yazdıklarını kendi plakasına! geçiren öğrencinin ödevi iki bölümden oluşuyormuş. Yazma ödevi olan ilk bölüme ilaveten, okuma alıştırmalarının ve çarpım tablosunun olduğu diğer bölüm de öğrencinin sorumluluğu arasındaymış.

Levha üzerinde bir isim bulunmadığı için ödevin bir kız ya da erkek çocuğuna mı ait olduğu bilinemiyor. Ancak tabletin bulunduğu dönemde Mısır’da örgün eğitime genellikle varlıklı ailelerin erkek çocukları katıldığı için ödevin de bir erkek çocuğa ait olduğu düşünülüyor.

1892 yılında British Library tarafından alınan levha 1970’li yıllardan beri sergilenmiyor. Ancak tablet, yazının son 5,000 yılda uğradığı değişimi gözler önüne sermek amacıyla açılacak “Yazım: İzinizi Bırakmak” adlı sergide gösterime sunulacak.

Yarıyıl tatili arifesinde;  “Tatil ödevi” konusunun da sorgulandığı ülkemizde hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ebeveynlerin çocuklarına ara tatilde ders çalışmaları konusunda baskı yapmamasını bekliyoruz.” İfadelerini kullanmıştı.


https://mysteriousuniverse.org/2019/01/even-1800-years-ago-children-had-to-do-homework/ Yorum Yaz
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koçari 4 ay en beğenilen RaptorFX
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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murdocklawless 4 ay
- elektrikler kesikti, çalışamadım hocam.
- elektrik ne lan?
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profecco 4 ay
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hanımefendinin Sümerli Ludingirra adlı bir kitabı var okumanızı tavsiye ederim. 4000 yıl önce şehir parkında arkadaşlarıyla bankta otururken güzel kızları gören ve öğretmen olduktan sonra okulda çivi yazısı yazmayı öğreten Ludingirra adlı birini anlatıyor. Tamamı gerçektir ve yıllar boyu yapılan araştırmalar sonucu çivi yazılı belgelerden derlenmiştir. En inanılmazı ise Ludingirra bir tabletinde "Belki de yazdığımız bu tabletleri bizden binlerce yıl sonra insanlar bulup inceleyecek ve yaşantımız hakkında bilgi edineceklerdir!" demiştir.
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hanımefendinin Sümerli Ludingirra adlı bir kitabı var okumanızı tavsiye ederim. 4000 yıl önce şehir parkında arkadaşlarıyla bankta ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
sniper23 3 ay
Ödev lobisi gene iş başında anlaşılan.
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firat_kilic 4 ay
Ondan sonra kadim mısır battı zaten. Demek ki yunan kendine bile güvensiz. İçi karışık. Bugünün bilimi ise yunan üzerine. Mısır M.ö3200-M.ö.2600 ların hastasıyım. Sözde peygamber sızıyor bozuyor yunan giriyor roma giriyor mısır filan kalmıyor... devşirildikten sonra bitiyor kültür... yüksekte olunca bir toplum başka toplumun peygamberi bile kıskanmış. Şimdi bir parça geçmişten papirüs çıksın diye bekliyorlar.... Bildiğin tarih bildiğin gibi değil. Özellikle din kitaplarına tarih /arekeolji/bilim eşliğinde teyid etmeden inanmayın, inandırmayın. O zaman başka yere hizmet eder. Deden annen biz şu dindeyiz deyince olmuyor. O zaman tekrar oluyor. Aslında sen dinsiz oluyorsun. Ve uzun bir zamandır çoğunluk dinsiz aksi halde dünya nasıl böyle olur? !!! Herkesin/herşeyin daha daha üzerinde evrensel yasalar (döngüler/on-off çarklar) var ve evrenin hakikate ihtiyacı var ve geriye hakikat ve doğru bırakmaya ihtiyaç var. Öteki türlü doğru olmaz ise eğri olur. Eğri ise varması gereken noktayı kaçırır, farkına varıp aynı noktaya tekrar yönelir ise zaman kaybıyla yakalar bunlar ise derin felsefe ile olur. // 1Parça koyunca kaç atom değişir hangisi tepki verir göreceğiz. --Zen. //
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interwap 4 ay
Finlandıyalı öğrenciler yapmıyormuş. (Teyit lütfen)
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Omisis046 4 ay
Ev ödevini icad eden sağlam küfüler işitiyordur mezarında.
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murdocklawless 4 ay
- elektrikler kesikti, çalışamadım hocam.
- elektrik ne lan?
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the_dedektif 4 ay
o dönemde Bel fıtığı çok varmış. Çocuklar sırtında Taş defter taşımaktan sanırım.
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profecco 4 ay
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hanımefendinin Sümerli Ludingirra adlı bir kitabı var okumanızı tavsiye ederim. 4000 yıl önce şehir parkında arkadaşlarıyla bankta otururken güzel kızları gören ve öğretmen olduktan sonra okulda çivi yazısı yazmayı öğreten Ludingirra adlı birini anlatıyor. Tamamı gerçektir ve yıllar boyu yapılan araştırmalar sonucu çivi yazılı belgelerden derlenmiştir. En inanılmazı ise Ludingirra bir tabletinde "Belki de yazdığımız bu tabletleri bizden binlerce yıl sonra insanlar bulup inceleyecek ve yaşantımız hakkında bilgi edineceklerdir!" demiştir.
1 Yanıt Yanıtla +9
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cemsinan 4 ay profecco
Pisagor teoreminin uygulamalarını içeren birbirinin aynı tabletler ve çember soruları filan da var. Üstelik 1800 yıl önce değil daha da önce. Sümer, Yunan, Mısır’da var. Hatta Netflix’teki matematik belgeselinde gösteriliyor daireli olanlar.
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RaptorFX 4 ay
Arif derken ( lan yoksa )...
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Seyrim 4 ay
“ Sadece arif insanların tavsiyelerine uy” ve “ Bütün arkadaşlarına güvenmemelisin” güzel nasihatler..
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