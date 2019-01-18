1,800 yıl önce de çocuklar ev ödevi yapmak zorundaydı

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1.800 yıl öncesi ait ahşap bir levha, çocukların o zamanlar dahi ev ödevleri olduğunu ortaya koydu. Antik Mısır döneminden kalma bal mumu plaka üzerinde yazılı, “ Sadece arif insanların tavsiyelerine uy” ve “ Bütün arkadaşlarına güvenmemelisin” ifadelerinin ilkokula giden bir öğrencinin Yunanca ödevine ait olduğu tahmin ediliyor.

Matematik ödevi de var

Öğretmenin yazdıklarını kendi plakasına! geçiren öğrencinin ödevi iki bölümden oluşuyormuş. Yazma ödevi olan ilk bölüme ilaveten, okuma alıştırmalarının ve çarpım tablosunun olduğu diğer bölüm de öğrencinin sorumluluğu arasındaymış.

Levha üzerinde bir isim bulunmadığı için ödevin bir kız ya da erkek çocuğuna mı ait olduğu bilinemiyor. Ancak tabletin bulunduğu dönemde Mısır’da örgün eğitime genellikle varlıklı ailelerin erkek çocukları katıldığı için ödevin de bir erkek çocuğa ait olduğu düşünülüyor.

1892 yılında British Library tarafından alınan levha 1970’li yıllardan beri sergilenmiyor. Ancak tablet, yazının son 5,000 yılda uğradığı değişimi gözler önüne sermek amacıyla açılacak “Yazım: İzinizi Bırakmak” adlı sergide gösterime sunulacak.

Yarıyıl tatili arifesinde; “Tatil ödevi” konusunun da sorgulandığı ülkemizde hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ebeveynlerin çocuklarına ara tatilde ders çalışmaları konusunda baskı yapmamasını bekliyoruz.” İfadelerini kullanmıştı.

https://mysteriousuniverse.org/2019/01/even-1800-years-ago-children-had-to-do-homework/