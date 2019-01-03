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Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlarının ardından ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla ASELSAN Lisesi kurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı MTEGM ile ASELSAN arasında mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Törende açıklamalar yapan Savunma Sanayii Bakanı İsmail Demir ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

İmzalanan protokol kapsamında ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. Bu lisede "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Makine Teknolojisi" alanları ile "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" dalı programları açılacak. Söz konusu dalların öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve MTEGM tarafından oluşturulacak bir çalışma ekibiyle geliştirilip, güncellenecek.

Alan/dal derslerinden uygun bulunanlar ASELSAN eğiticileri ve uzmanlarınca verilecek. Okulun alan öğrencilerinden uygun olanlara ASELSAN tesislerinde staj imkanı da sağlanacak.

Okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması, desteklenmesi, okul alan mezunlarının ASELSAN'da istihdamlarına öncelik sağlanması, okulun başarılı öğrencilerine burs verilmesi, okula temrinlik malzeme desteğinin sağlanması, okul mezunlarından uygun bulunanlara, araştırma üniversitelerinin ASELSAN'ın ilgi alanına giren mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde, yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesi gibi faaliyetler de protokol kapsamında ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayii Bakanı İsmail Demir , sadece ASELSAN ile değil diğer savunma sanayi şirketleri ile de bu yönde anlaşma imzalanabileceğinin sinyalini verdi. Diğer şirketler ile görüşme yapılacak

http://www.haber7.com/guncel/haber/2798021-bakan-selcuk-mujdeyi-verdi-muthis-hamle