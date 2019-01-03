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ASELSAN Lisesi kurulacak!

Savunma sanayisine yönelik nitelikli iş gücü yetiştirilmesi amacıyla ASELSAN Lisesi kuruluyor. Lisenin adı ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak. İşte detaylar:
4 ay
8,4b
1
42
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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ASELSAN Lisesi kurulacak!
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Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlarının ardından ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla ASELSAN Lisesi kurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı MTEGM ile ASELSAN arasında mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Törende açıklamalar yapan Savunma Sanayii Bakanı İsmail Demir ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

İmzalanan protokol kapsamında ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. Bu lisede  "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Makine Teknolojisi" alanları ile "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" dalı programları açılacak. Söz konusu dalların öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve MTEGM tarafından oluşturulacak bir çalışma ekibiyle geliştirilip, güncellenecek.

Alan/dal derslerinden uygun bulunanlar ASELSAN eğiticileri ve uzmanlarınca verilecek. Okulun alan öğrencilerinden uygun olanlara ASELSAN tesislerinde staj imkanı da sağlanacak.

Okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması, desteklenmesi, okul alan mezunlarının ASELSAN'da istihdamlarına öncelik sağlanması, okulun başarılı öğrencilerine burs verilmesi, okula temrinlik malzeme desteğinin sağlanması, okul mezunlarından uygun bulunanlara, araştırma üniversitelerinin ASELSAN'ın ilgi alanına giren mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde, yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesi gibi faaliyetler de protokol kapsamında ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayii Bakanı İsmail Demir , sadece ASELSAN ile değil diğer savunma sanayi şirketleri ile de bu yönde anlaşma imzalanabileceğinin sinyalini verdi. Diğer şirketler ile görüşme yapılacak

http://www.haber7.com/guncel/haber/2798021-bakan-selcuk-mujdeyi-verdi-muthis-hamle Yorum Yaz
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Feyzuli 4 ay en beğenilen
Çok iyi. Köy enstitüleri gibi olmaz sonu umarım.
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fhrstw 4 ay
Bir nane olmaz liyakat olmadıktan sonra hiç birşeye yaramaz iç parti üyesinin çocuklarını yerleştirirler onlarda anca patates silahı yapar. Ahaberde yerli ve milli patates silahımız dosta güven düşmana korku saldı diye yayın yapar.
Bir nane olmaz liyakat olmadıktan sonra hiç birşeye yaramaz iç parti üyesinin çocuklarını yerleştirirler onlarda anca patates silahı yapar. Ahaberde yerli ve m...
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ESOES1981TR 4 ay fhrstw
+1 kesinlikle bu ülkenin en büyük sorunu liyakat yıllarca gülen cemaatine üniversite ve onlarca sınav soruları servis edildi millet üniversite sınavı zor diye strese boşa giriyordu meğerse elemanlar bedavadan ülkenin en iyi okullarına laylom şekilde giriyormuş bizde aldığımız puan ile dışarıda kalıyormuşuz
+1 kesinlikle bu ülkenin en büyük sorunu liyakat yıllarca gülen cemaatine üniversite ve onlarca sınav soruları servis edildi millet üniversite sınavı zor diy...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Karbon 12 4 ay
Avrupa politekniklerden, yüksekokullardan vazgeçip eğitimi homojenleştirirken biz eğitimde birlikten hepten vazgeçiyoruz.
Bunu iyi karşılamak bozuk bir sistemdeki bir yamaya sevinmek olabilir ancak. Demek ki nasıl bozuk bir sistem varsa, üniversite yeterli gelmiyor farkı kapatıp meslek kazandırabilmeye.
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bozyoo 4 ay
Düşünce iyi ama bakalım..
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Xrollann 4 ay
Düşünceyi güzel buldum ancak tabii ki de arada kaynayanlar kaynatılanlar olacaktır. Göreceğiz.
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lterlemez 4 ay
Yazmayayım diyordum ama dayanamadım: Neden tek bir lise? Diğer liselilerin, hatta ortaokulluların suçu nedir peki? Neden, düz ve imam hatipe mecburlar?
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DH Misafiri 4 ay
önemli olan bunları elde tutmak galiba
İşte beyin göçü budur
Hollanda, TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve TAI’deki mühendisleri transfer ediyor.
Son dönemde Hollanda’daki savunma sanayii ve teknoloji şirketlerinin TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ve ASELSAN’dan 100’e yakın mühendisi transfer ettiği ortaya çıktı. CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun, konuyu Meclis gündemine taşırken TL’nin dolar ve Avro karşısında erimesi ve Hollanda hükümetinin mühendislere vatandaşlık sözü vermesinin “beyin göçünü” hızlandırdığına dikkat çekti.
odatv.com/...
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fablebora 4 ay
Boşta gezen yüksek tahsilli insanlarımız için keşke ASELSAN AKADEMİ türünde bir yer açılsaydı.
Lise dediğin zaman benim aklıma farklı şeyler geliyor.
Genelde lise yıllarında yoldan çıkıldığı için ASELSAN'ın imajına zarar verecek her türlü olaya hazırlıklı olmak gerekir.
Düşünce güzel lise seviyesinde açılacak olması kötü olmuş.
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DH Misafiri 4 ay
yanlış düşünüyorsun
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oneminut 4 ay
Aselsandan bi cacık olmaz boş işlerle para kaldırıyor anca
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cntzlm 4 ay oneminut
şu yoruma bak ya aselsan dediğin şirket türkiyenin lokomotiflerinden biridir boş beleş sallıyorsnuz...
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Zero Degrees 4 ay
İlk önce keşke işe alım şartlarını değiştirseler.
Adam ODTÜ, İTÜ gibi yerlerde okuyor ve bitirene kadar anasından içtiği süt burnundan geliyor ama elin Çorum Üniversitesindeki mühendisi, ortalaması daha yüksek diye işe başvurabiliyor ve ODTÜ'lü, İTÜ'lü başvuramıyor bile. Gerekçe ise "ortalama yetersiz"..
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Hendrik Johannes Cruijff 4 ay Zero Degrees
Kardeş ortalaması ile ben işe alınan bir kişi görmedim genellikle tecrübe dersen neyse derimde hiçbir işveren ortalamaya bakmaz ortalamaya sadece üniversiteler yüksek lisans doktora felan onun için bakar.
Ha şu var adamlar iyisine gerek yok zaten mezun bol deyip oda mühendis buda gözüyle bakıp her sene değiştirerek böyle bir işe başvurmuş olabilir ha buna başvuran yerlerde zaten mühendis odaklı gelişmeye değil sadece prensip ve iş amacı gereği mühendis bulundurmak zorunda olduğundan dolayıdır o yüzdende dediğimi yapar e ne kadar az maaş verirsem o kadar fazla kazanırım kafasıyla.
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dr20mouse 4 ay
Keşke benim zamanımda olsaydı :(
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