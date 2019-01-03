ASELSAN Lisesi kurulacak!

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı MTEGM ile ASELSAN arasında mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Törende açıklamalar yapan Savunma Sanayii Bakanı İsmail Demir ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.
İmzalanan protokol kapsamında ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. Bu lisede "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Makine Teknolojisi" alanları ile "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" dalı programları açılacak. Söz konusu dalların öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve MTEGM tarafından oluşturulacak bir çalışma ekibiyle geliştirilip, güncellenecek.
Okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması, desteklenmesi, okul alan mezunlarının ASELSAN'da istihdamlarına öncelik sağlanması, okulun başarılı öğrencilerine burs verilmesi, okula temrinlik malzeme desteğinin sağlanması, okul mezunlarından uygun bulunanlara, araştırma üniversitelerinin ASELSAN'ın ilgi alanına giren mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde, yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesi gibi faaliyetler de protokol kapsamında ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek.
http://www.haber7.com/guncel/haber/2798021-bakan-selcuk-mujdeyi-verdi-muthis-hamle Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunu iyi karşılamak bozuk bir sistemdeki bir yamaya sevinmek olabilir ancak. Demek ki nasıl bozuk bir sistem varsa, üniversite yeterli gelmiyor farkı kapatıp meslek kazandırabilmeye.
İşte beyin göçü budur
Hollanda, TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve TAI’deki mühendisleri transfer ediyor.
Son dönemde Hollanda’daki savunma sanayii ve teknoloji şirketlerinin TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ve ASELSAN’dan 100’e yakın mühendisi transfer ettiği ortaya çıktı. CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun, konuyu Meclis gündemine taşırken TL’nin dolar ve Avro karşısında erimesi ve Hollanda hükümetinin mühendislere vatandaşlık sözü vermesinin “beyin göçünü” hızlandırdığına dikkat çekti.
odatv.com/...
Lise dediğin zaman benim aklıma farklı şeyler geliyor.
Genelde lise yıllarında yoldan çıkıldığı için ASELSAN'ın imajına zarar verecek her türlü olaya hazırlıklı olmak gerekir.
Düşünce güzel lise seviyesinde açılacak olması kötü olmuş.
Adam ODTÜ, İTÜ gibi yerlerde okuyor ve bitirene kadar anasından içtiği süt burnundan geliyor ama elin Çorum Üniversitesindeki mühendisi, ortalaması daha yüksek diye işe başvurabiliyor ve ODTÜ'lü, İTÜ'lü başvuramıyor bile. Gerekçe ise "ortalama yetersiz"..
Ha şu var adamlar iyisine gerek yok zaten mezun bol deyip oda mühendis buda gözüyle bakıp her sene değiştirerek böyle bir işe başvurmuş olabilir ha buna başvuran yerlerde zaten mühendis odaklı gelişmeye değil sadece prensip ve iş amacı gereği mühendis bulundurmak zorunda olduğundan dolayıdır o yüzdende dediğimi yapar e ne kadar az maaş verirsem o kadar fazla kazanırım kafasıyla.
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