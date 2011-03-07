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1 Milyon gence iş imkanı! Callpex ile doğu illerine yatırımları ve gelecek üzerine konuştuk

8 yıl
44,7b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Callpex genel müdürü Oğuz Taşkent ile Bingöl'de faliyete başlayan yeni merkezlerini ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın Çağrı Merkezleri 1.000.000 gence iş imkanı sağlayabilir sözleri üzerine konuştuk.


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xCixLandx 5 yıl
BENDE CALLPEXTE İŞE BAŞLAYACAM TEKNOSA BÖLÜMÜN
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baris_55 7 yıl
oktayd
ilgi cekmek icin yapılmış bir haber bence. cagrı merkezi ıstihdamı da enteresan bir sektör. ayrıca koskoca firma sadece bir tane firmayla mı çalışıyor.

tabi ki de hayır.
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SmallCoder 7 yıl
sallama..
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murdocklawless 8 yıl
çok geleceği olan bir işmiş valla. bugün var yarın yok. peeeh.
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ozkan_tpc 8 yıl
Benim aklıma ilk gelen de oydu. Sanırım gelecekte gelişmiş Avrupa ülkelerinin call center hizmetlerini Türkiye'ye çekmeye çalışacaklar. Şu anda Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi ülkeler bu hizmetleri karşılamaktalar. Fakat yine de milyon ifadesi çok uçuk duruyor. Misal koskoca bir futbol stadyumunu dip dibe 40 bin kişi dolduruyor. Anca bütün dünyaya hizmet verecek ki o zaman milyona ulaşsın.
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Nike 8 yıl
Rakam büyük bir sallama bence genelde şirketlerin call centerlarında az adam çalışıyor zaten şimdi isim vermek istemiyorum koskoca firmanın call centerında 8 kişi çalışıyordu şoke olmuştum görünce adam bir bağlanıyor yarım saat bekliyor bu yüzden. Bunun dışında Allah call centerda çalışanlara sabır versin.
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Volkanbaba 8 yıl
Biraz sallamışlar 1milyon çok büyük rakam ama ne kadar kişiyi istihdam ederlerse iyidir
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ozkan_tpc 8 yıl
Şu anda bütün call centerlar harıl harıl adam arıyo zaten. başvurum olmadığı halde beni aramayan banka, iletişim şirketi kalmadı call center için. istiyolar ki üniversite mezunu olsun, diksiyonu düzgün olsun, ingilizcesi az da olsa olsun, 7/24 mesai yapsın, müşteri bağırsın çağırsın stress atsın bizimki sus pus dinlesin, karşılığında da asgari ücretle çalışsın.
Ne yapsın yurdum gençleri de mecburen kabul ediyor ne olduğunu bilmeyerek. Evet Türkiye şartlarında iyi bi işle başlamak zor ama zırdeli değilseniz kesinlikle bu işe bulaşmayın.
Ayrıca o rakam da hayal, her 8 kişiden biri call center çalışanı mı olacak? saçmalığın daniskası. 100 bin yerine bir sıfır fazla koyup milyon demiş heralde.
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sabe 8 yıl
Seni arayan insanların anlama ve anlatma yetenekleri önemli.ayrıca call centerlarda adam gibi para vermedikleri gibi çalışma saatleride çok kötü olabiliyor.Hakedilen primlerinizide zor alıyorsunuz.Yakın bir arkadaşımın evinde bankanın verdiği yılın en çok satış yapan çalışanı diye plaketi var, adliyedede prim alacaklarına dair davası var.
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chakra 8 yıl
1 milyon
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Deniztns 8 yıl
Call Center işi dünyanın en zor ikinci mesleği olarak seçilmiştir Madencilikten sonra. Araştırın nedenlerini çok kısa bir zamanda öğrenirsiniz. Tanıdığınız varsa bir konuşun derim Call Center işi yapmış =)
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umutarslan.com 8 yıl
ttnetin call centerinde bi kadınla konuştum yemin ediyorum ne dediğini anlamıyorum.(ben bile daha iyi konuşuyorum o derece)İstanbul türkçesiyle konuşan diksiyonu da iyi insanları almaları lazım.Mesela ben kekemeyim benim gibi olanlar 1milyondan fazladır nerede çalışacak bu insanlar :)) ki söz konusu doğu ise orada kekemelik oranı daha fazla.Daha zor işler yapın bizim gibiler de rahatça çalışsın :)

edit: adamın lafa bak kişilerin teknik bilgisi önemli deil. nası deil arıyorum ttneti efendim kablonuzu çıkarın 5 saniye bekleyin.yok ben 10saniye beklicem efenim.Ben adama diyorum hat değerlerim düşük geliyo neden efendim sizin hattınız en fazla 4mbit destekler öyle gözüküyo diyo.ben 8aydır 8mbit sınırsızı zaten kullanıyorum diom neden şimdi desteklemio :D bi türlü anlaşamıyoz.Boşu boşuna vakit kaybı işten anlayan adam koysalar sorunu gerçekten çözerler.lafım ttnet'e "alt yapınızı düzgün yapın yıldırım düşmezse bozulmaz :D sizi aramak zorunda kalmayız
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miroglu6 8 yıl

umutarslan.com

ttnetin call centerinde bi kadınla konuştum yemin ediyorum ne dediğini anlamıyorum.(ben bile daha iyi konuşuyorum o derece)İstanbul türkçesiyle konuşan diksiyonu da iyi insanları almaları lazım.Mesela ben kekemeyim benim gibi olanlar 1milyondan fazladır nerede çalışacak bu insanlar :)) ki söz konusu doğu ise orada kekemelik oranı daha fazla.Daha zor işler yapın bizim gibiler de rahatça çalışsın :)

edit: adamın lafa bak kişilerin teknik bilgisi önemli deil. nası deil arıyorum ttneti efendim kablonuzu çıkarın 5 saniye bekleyin.yok ben 10saniye beklicem efenim.Ben adama diyorum hat değerlerim düşük geliyo neden efendim sizin hattınız en fazla 4mbit destekler öyle gözüküyo diyo.ben 8aydır 8mbit sınırsızı zaten kullanıyorum diom neden şimdi desteklemio :D bi türlü anlaşamıyoz.Boşu boşuna vakit kaybı işten anlayan adam koysalar sorunu gerçekten çözerler.lafım ttnet'e "alt yapınızı düzgün yapın yıldırım düşmezse bozulmaz :D sizi aramak zorunda kalmayız



senin gibi arkadaşları da msnden bağlarlar. help desk olursun. illa call center die bişi yok.
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