1 Milyon gence iş imkanı! Callpex ile doğu illerine yatırımları ve gelecek üzerine konuştuk

Callpex genel müdürü Oğuz Taşkent ile Bingöl'de faliyete başlayan yeni merkezlerini ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın Çağrı Merkezleri 1.000.000 gence iş imkanı sağlayabilir sözleri üzerine konuştuk.
oktayd ilgi cekmek icin yapılmış bir haber bence. cagrı merkezi ıstihdamı da enteresan bir sektör. ayrıca koskoca firma sadece bir tane firmayla mı çalışıyor.
umutarslan.com ttnetin call centerinde bi kadınla konuştum yemin ediyorum ne dediğini anlamıyorum.(ben bile daha iyi konuşuyorum o derece)İstanbul türkçesiyle konuşan diksiyonu da iyi insanları almaları lazım.Mesela ben kekemeyim benim gibi olanlar 1milyondan fazladır nerede çalışacak bu insanlar :)) ki söz konusu doğu ise orada kekemelik oranı daha fazla.Daha zor işler yapın bizim gibiler de rahatça çalışsın :) edit: adamın lafa bak kişilerin teknik bilgisi önemli deil. nası deil arıyorum ttneti efendim kablonuzu çıkarın 5 saniye bekleyin.yok ben 10saniye beklicem efenim.Ben adama diyorum hat değerlerim düşük geliyo neden efendim sizin hattınız en fazla 4mbit destekler öyle gözüküyo diyo.ben 8aydır 8mbit sınırsızı zaten kullanıyorum diom neden şimdi desteklemio :D bi türlü anlaşamıyoz.Boşu boşuna vakit kaybı işten anlayan adam koysalar sorunu gerçekten çözerler.lafım ttnet'e "alt yapınızı düzgün yapın yıldırım düşmezse bozulmaz :D sizi aramak zorunda kalmayız
tabi ki de hayır.
Ne yapsın yurdum gençleri de mecburen kabul ediyor ne olduğunu bilmeyerek. Evet Türkiye şartlarında iyi bi işle başlamak zor ama zırdeli değilseniz kesinlikle bu işe bulaşmayın.
Ayrıca o rakam da hayal, her 8 kişiden biri call center çalışanı mı olacak? saçmalığın daniskası. 100 bin yerine bir sıfır fazla koyup milyon demiş heralde.
edit: adamın lafa bak kişilerin teknik bilgisi önemli deil. nası deil arıyorum ttneti efendim kablonuzu çıkarın 5 saniye bekleyin.yok ben 10saniye beklicem efenim.Ben adama diyorum hat değerlerim düşük geliyo neden efendim sizin hattınız en fazla 4mbit destekler öyle gözüküyo diyo.ben 8aydır 8mbit sınırsızı zaten kullanıyorum diom neden şimdi desteklemio :D bi türlü anlaşamıyoz.Boşu boşuna vakit kaybı işten anlayan adam koysalar sorunu gerçekten çözerler.lafım ttnet'e "alt yapınızı düzgün yapın yıldırım düşmezse bozulmaz :D sizi aramak zorunda kalmayız
senin gibi arkadaşları da msnden bağlarlar. help desk olursun. illa call center die bişi yok.