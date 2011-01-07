1045’in Hedefi 2011 Yılında 3 Milyon Kullanıcı

Sabit hatlardan yapılan uluslararası, şehirlerarası, şehiriçi ve cep telefonu aramalarının indirimli tarifeler üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan 1045’i bugüne kadar 2 milyondan fazla kişi tuşladı. 1045’i ülkemizin dört bir yanında tercih edenlerin sayısının 2011 yılında yüzde 50 artarak 3 milyonu aşması bekleniyor.

1045’in 2010 yılına yönelik kullanıcı verileri incelendiğinde, Türkiye’nin iletişimine yönelik dikkat çekici bilgiler de ortaya çıkıyor. Örneğin, en çok arama yapan ilk 10 şehrimiz ve en çok aranılan 10 ülke sıralaması böylece belirlenebiliyor. Turizm, ticaret, sanayi ve eğitim merkezi konumunda bulanan illerimizin de 1045’i yoğun olarak kullandığı görülüyor.

Millenicom tarafından sunulan 1045 hizmetini kullanarak görüşme yapanların sayısı bugüne dek 2.000.000’a ulaşmış bulunuyor. 2011 yılında bu rakamın 3 milyonu aşacağı belirtiliyor. “Türkiye’de telefonla en çok hangi şehir aranıyor, en fazla hangi şehrin sakinleri telefon görüşmesi yapıyor?”, “Birbiriyle en çok konuşan iller hangileri?” gibi soruların yanıtları ise 1045 kullanıcılarının yaptıkları aramalarda yatıyor. Bir anlamda, 1045 kullanıcılarının yaptıkları telefon görüşmeleri, ülkemizin “telefonla konuşma haritası”nı da ortaya koyuyor.

Bugüne kadar ev ve işyeri telefonlarında 1045’i en çok tuşlayan ilk 4 şehir İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak sıralanıyor. Tüm Türkiye’de 1045’i tuşlayarak arama yapanların yarısından fazlası en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip 4 ilde ikamet ediyor. Bu iller, en fazla nüfusu barındırmalarının yanı sıra ticaret ve sanayi merkezi olmaları nedeniyle telefonla iletişime çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Aynı şekilde öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu illerde de iletişim ihtiyacının yoğunlaştığı görülüyor. Marmara Bölgesi’nin en önemli sanayi şehirleri arasındaki Kocaeli de 1045 kullanıcı sayısındaki artışla dikkat çekiyor.

Kim kimi arıyor?

İstanbuldaki 1045 kullanıcıları en çok Ankara’yı, Ankara ve İzmirliler ise İstanbul’u arıyorlar. Öte yandan diğer illerimizin de en çok aradığı şehirlerin başında İstanbul geliyor. Buna göre İstanbul’a doğru yapılan aramaların yüzde 12’si Ankara’dan, yüzde 7’si ise İzmir’den geliyor. İstanbul’u en çok arayanlar iller arasında Sivas, Trabzon ve Diyarbakır da bulunuyor.

Sanayisi gelişen illerin arama yoğunluğu artıyor

1045 kullanıcı sayısında 2010 yılında devam eden hızlı artışın 2011 boyunca sürmesi ve gelecek yıl 3.000.000’a ulaşması bekleniyor. Verilere bakıldığında yaz aylarında özellikle turistik bölgelerde 1045 hizmetine büyük ilgi olduğu görülüyor.

İç Anadolu Bölgesi’ne göz atıldığında sanayisi hızla gelişmekte olan şehirlerde 1045 kullanımı yoğunluk kazanıyor. Özellikle Kayseri, Eskişehir ve Konya başı çekiyor. 1045 gibi alternatif telekom hizmetlerinin 2010 yılında önceki senelere oranla daha yoğun ilgi görmeye başladığı bölgeler arasında ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri de yer alıyor. Bu bölgelerde Gaziantep, Malatya, Erzurum illerindeki artış dikkat çekerken Şırnak, Kilis, Hakkari ise 1045 hizmetini en az kullanan şehirler arasında yer alıyor. Gaziantep’teki 1045 kullanıcı sayısı ise 2010 yılında yüzde 45 artış göstermiş bulunuyor. Doğu Anadolu’nun yükselen değerleri Malatya ve Erzurum da artan kullanıcı sayısına sahip bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi’nde 1045 kullanarak telefonla iletişim kurmayı en çok seven illerin başında Samsun geliyor. Samsun’u Trabzon ve sonrasında Zonguldak izliyor.

Türkiye genelinde 1045 ile en çok arama yapan ilk 10 şehir şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya Kocaeli Muğla Tekirdağ Eskişehir Konya

1045 kullanıcılarının 2010 yılında en çok aradığı ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor:

Almanya ABD İngiltere Rusya Türkmenistan Bulgaristan Ukrayna Hollanda Moldova İsviçre

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