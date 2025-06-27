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    Android 16, sahte baz istasyonu algılandığında uyaracak

    Google, stingray telefon takip cihazlarına karşı önlem alıyor. Android 16, telefon sahte veya güvenli olmayan bir mobil ağa bağlandığında kullanıcıyı uyaracak yeni bir güvenlik özelliği kazanıyor.

    android 16 stingray sahte baz istasyonu uyarı Tam Boyutta Gör
    Android 16, casus "stingray" cihazı kullanıcıyı gözetlemeye çalıştığında uyaran yeni bir ağ bildirimi ayarı ekliyor. Yeni donanım gereksinimleri nedeniyle, bu güvenlik özelliği muhtemelen yalnızca Android 16 ile piyasaya sürülen yeni cihazlarda (Pixel 10 gibi) olacak.

    Stingray olarak adlandırılan cihazla kötü niyetli kişiler, gözetlemek istedikleri hedefin yakınına konuşlanıp gerçek baz istasyonunu taklit ediyor. Yakındaki mobil cihazlar bağlandığında, saldırıyı gerçekleştirenler benzersiz tanımlayıcıları (IMEI gibi) toplayabiliyor ve hatta cihazları daha eski, güvenli olmayan iletişim protokolü kullanmaya zorlayabiliyor. Bu tanımlayıcılar kötü niyetli kişilerin analiz için belirli cihazları hedeflemesine olanak tanırken, protokolleri değiştirmek şifrelenmemiş kısa mesajları ve telefon görüşmelerini engellemelerine olanak tanıyor.

    Bazıları, stingray cihazların suçluları gözetlemek için gerekli bir araç olduğunu düşünse de, sıradan insanların verilerini gizlice toplamak için de kullanılabiliyor. Hatırlanacağı üzere, yakın zamanda MİT, İstanbul’da sahte baz istasyonu kuran birkaç yabancı uyruklu şüpheliyi suç üstü yakalamıştı. Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edilmiş, cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak, kullanıcılara GSM Operatörü gibi hareket edip ödeme talebinde bulunan sahte mesajlar gönderildiği belirlenmişti.

    Android 16, telefonunuz "stingray" olarak bilinen sahte veya güvenli olmayan bir mobil ağa bağlandığında sizi uyaracak. Bu özellik, şifrelenmemiş bağlantılar veya ağ, telefonunuzun tanımlayıcılarını istediğinde sizi uyaracak; bu da izlemeye karşı koruma sağlayacak.

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