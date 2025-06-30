Starlink açık ara en hızlı uçak içi internet hizmeti oldu: Listede Türk Telekom da var

Starlink başlangıçta internet erişiminin zayıf olduğu bölgeleri hedef alarak hizmete başladı. Zamanla denizcilik ve havayolu sektörlerinde de kendine yer edindi. Örneğin JSX, Hawaiian Airlines ve Qatar Airways gibi birçok havayolu şu anda Starlink hizmetini kullanıyor. United Airlines da yakın zamanda bu listeye katılacak. Denizcilik tarafında ise Royal Caribbean, Starlink’i gemilerine entegre etmek üzere SpaceX ile ortaklık kurdu.
Starlink, geleneksel uydu internet sağlayıcılarının aksine, LEO uydularını kullanıyor. Bu sayede kullanıcı ile uydu arasındaki veri aktarımı daha hızlı ve daha düşük gecikmeyle gerçekleşiyor.
Hawaiian Airlines ve Qatar Airways zirvede yer aldı
Önemli bir detay olarak, Hawaiian Airlines’ın medyan internet hızı, üçüncü sırada yer alan Spirit Airlines’ın hızının neredeyse iki katıydı. Ancak Spirit Airlines, Starlink yerine Hughes adlı başka bir internet sağlayıcısını kullanıyor. Hughes, ağırlıklı olarak orta yörünge (MEO) ve jeosenkron yörünge (GEO) uydularıyla çalışıyor, fakat kısmen LEO desteği de sunuyor.
Starlink açık ara lider
Türk Telekom ve Türk Hava Yolları geride kalıyor
Listede Türkiye'den Türk Telekom ve Türk Hava Yolları da bulunuyor. Türk Telekom'un uydu internet hizmeti, maksimum 40 Mbps hıza ulaşırken, ortanca hız 9 Mbps seviyesinde kalıyor. Türk Hava Yolları da Türk Telekom altyapısını kullandığı için aynı hızları elde ediyor. Türk Telekom'un uçak içi internet hizmeti için Panasonic Avionics gibi şirketlerle işbirliği yaptığı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: