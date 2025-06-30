Starlink açık ara en hızlı uçak içi internet hizmeti oldu: Listede Türk Telekom da var

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Tam Boyutta Gör SpaceX'in Starlink uydu internet hizmeti, havayollarının Wi-Fi internet hızlarını önemli ölçüde arttırdı. Alçak dünya yörüngesindeki (LEO) uydularıyla hizmet veren Starlink, en büyük uydu internet ağı konumunda.

Starlink başlangıçta internet erişiminin zayıf olduğu bölgeleri hedef alarak hizmete başladı. Zamanla denizcilik ve havayolu sektörlerinde de kendine yer edindi. Örneğin JSX, Hawaiian Airlines ve Qatar Airways gibi birçok havayolu şu anda Starlink hizmetini kullanıyor. United Airlines da yakın zamanda bu listeye katılacak. Denizcilik tarafında ise Royal Caribbean, Starlink’i gemilerine entegre etmek üzere SpaceX ile ortaklık kurdu.

Starlink, geleneksel uydu internet sağlayıcılarının aksine, LEO uydularını kullanıyor. Bu sayede kullanıcı ile uydu arasındaki veri aktarımı daha hızlı ve daha düşük gecikmeyle gerçekleşiyor.

Hawaiian Airlines ve Qatar Airways zirvede yer aldı

Tam Boyutta Gör Ookla tarafından paylaşılan verilere göre, 2025’in ilk çeyreğinde uçak içi internet hızlarında Hawaiian Airlines ve Qatar Airways zirvede yer aldı. Bu iki havayolunda ulaşılan en yüksek hızlar sırasıyla 276 Mbps ve 236 Mbps oldu. Medyan (ortanca) hızlar ise Hawaiian Airlines için 161 Mbps, Qatar Airways için 120 Mbps olarak kaydedildi. En düşük hızlar ise sırasıyla 57 Mbps ve 15 Mbps seviyelerindeydi.

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Önemli bir detay olarak, Hawaiian Airlines’ın medyan internet hızı, üçüncü sırada yer alan Spirit Airlines’ın hızının neredeyse iki katıydı. Ancak Spirit Airlines, Starlink yerine Hughes adlı başka bir internet sağlayıcısını kullanıyor. Hughes, ağırlıklı olarak orta yörünge (MEO) ve jeosenkron yörünge (GEO) uydularıyla çalışıyor, fakat kısmen LEO desteği de sunuyor.

Starlink açık ara lider

Tam Boyutta Gör Genel tabloya bakıldığında, Starlink uçak içi internet hızlarında açık ara lider konumda. Starlink’in medyan hızı 152 Mbps iken, ikinci sıradaki Hughes’un medyan hızı yalnızca 84 Mbps. Ayrıca, Starlink verilerde 254 Mbps gibi 200 Mbps’nin üzerine çıkan hızlara ulaşabilen tek hizmet oldu. Gecikme açısından da Starlink, 44 milisaniye ile lider durumda. Bu, ikinci sıradaki MTN’in 667 milisaniyelik gecikmesinden yaklaşık 15 kat daha iyi performans anlamına geliyor.

Türk Telekom ve Türk Hava Yolları geride kalıyor

Listede Türkiye'den Türk Telekom ve Türk Hava Yolları da bulunuyor. Türk Telekom'un uydu internet hizmeti, maksimum 40 Mbps hıza ulaşırken, ortanca hız 9 Mbps seviyesinde kalıyor. Türk Hava Yolları da Türk Telekom altyapısını kullandığı için aynı hızları elde ediyor. Türk Telekom'un uçak içi internet hizmeti için Panasonic Avionics gibi şirketlerle işbirliği yaptığı belirtiliyor.

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Starlink açık ara en hızlı uçak içi internet hizmeti oldu

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