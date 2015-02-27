12 Maymun (2015) "12 Monkeys Dizi İnceleme"

teramit araba incelemesine laf ediyorduk dizi incelemesi geldi, bükemediğin eli sıkacaksın yemek tarifi istiyoruz :)
revelax güzel video olmuş devamını bekleriz.Dizi sürükleyici suan yanılmıyorsam 6 bölğm yayınlandı tavsiye edilir.
Açıkçası bende şaşırdım önce ama değişiklik her zaman iyidir. Berkans hocam yoluna devam, Türkiye'de kim ne zaman yenilik yapmaya çalışsa önünü keserler. Anlamadığım yüz tane haber var sitede bu mu rahatsız etti insanları. Bence çok güzel olmuş hatta cuma günü yeni filmler gelmeden önce bir kritik programı yaparsanız daha güzel olur.
Yine yeni ve farklı incelemelerinizi görmek isteriz.
Dizi sürükleyici suan yanılmıyorsam 6 bölğm yayınlandı tavsiye edilir.
ben 7 bolum yayinlandi saniyorum :)
sevdigim bir dizi insan bazen.zamanlari.sasortiyor ama olsun :)
Ayrıca Mobil chrome dan videolar açmıyor.
Bu dizi kıtlığında bilim kurgu olarak gayet başarılı bir dizi. Kesinlikle zaman kaybı değil.
Çok uçmuşsun burası teknoloji sitesi diyenler olabilir , derli toplu olmamasına rağmen teknoloji dışında da bir çok alanda aktif bir forum burası.
Fazla şey önermişsin diyenler olabilir , evet çok fazla yazdım ama gelişim adına yavaş yavaş da olsa adımların atılmasını umuyorum.
Bu Tür videolarda merak ve heyecan uyandırmayı kullanıcıda başlatıyorsan iyi bir iş yapmışın demektir.
Bu video bende tam bu etkiyi Bıraktı ama keşke içine diziden bir iki sahne konsa idi zaten konusu filan belli.
Birde orjinal film bence çekilmiş en iyi bilim kurgulardan birisidir. İzlediğimde hissettiğim Duyguları çoğu başka bilim kurguda hissetmedim.