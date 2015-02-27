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12 Maymun (2015) "12 Monkeys Dizi İnceleme"

4 yıl
36,3b
1
Diğer
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Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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2015'te başlayan yeni dizilerden biri olan 12 Maymun, 1995 yapımlı filmin devamı olarak dizi formatında çekiliyor. Dizi severler ve orijinal filmi beğenenler için kaçırılmaması gereken bir yapım.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teramit 4 yıl
araba incelemesine laf ediyorduk dizi incelemesi geldi, bükemediğin eli sıkacaksın yemek tarifi istiyoruz :)
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cihangir151 4 yıl
Baba Yega için söylediklerini duyuncaya kadar ciddiye almıştım ki o talihsiz cümleyi kurdun @berkans
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londonali 4 yıl teramit
teramit

araba incelemesine laf ediyorduk dizi incelemesi geldi, bükemediğin eli sıkacaksın yemek tarifi istiyoruz :)

Açıkçası bende şaşırdım önce ama değişiklik her zaman iyidir. Berkans hocam yoluna devam, Türkiye'de kim ne zaman yenilik yapmaya çalışsa önünü keserler. Anlamadığım yüz tane haber var sitede bu mu rahatsız etti insanları. Bence çok güzel olmuş hatta cuma günü yeni filmler gelmeden önce bir kritik programı yaparsanız daha güzel olur.
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someoneme 4 yıl
Berkan Bey,
Yine yeni ve farklı incelemelerinizi görmek isteriz.
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revelax 4 yıl
güzel video olmuş devamını bekleriz.
Dizi sürükleyici suan yanılmıyorsam 6 bölğm yayınlandı tavsiye edilir.
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...DeAtH... 4 yıl revelax
revelax
güzel video olmuş devamını bekleriz.
Dizi sürükleyici suan yanılmıyorsam 6 bölğm yayınlandı tavsiye edilir.

ben 7 bolum yayinlandi saniyorum :)

sevdigim bir dizi insan bazen.zamanlari.sasortiyor ama olsun :)
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reactor1111 4 yıl
Güzel dizi. Bu tür videolarin devamı gelir umarim.
Ayrıca Mobil chrome dan videolar açmıyor.
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stalker(1979) 4 yıl
Şu anda 5 veya 6 diziyi takip ediyorum bu dizide bunların içerisinde. Oyunculuklar gayet yeterli neden bu kadar eleştirmişler anlayamadım. Filmini seyrettiğim halde diziyi beğendim. Filmin tamamen aynısı değil onu söyleyeyim.
Bu dizi kıtlığında bilim kurgu olarak gayet başarılı bir dizi. Kesinlikle zaman kaybı değil.
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atilgan26 4 yıl
Arkadaş başarılı iş çıkarmış iyi bir açılım olmuş dh yükselişe devam
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mab4ever 4 yıl
bu videoyu gorunce bi bakıyım dedim 4. bölümdeyim klişeler yok değil ama en azından rahatsız etmiyor şimdilik
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FRIENDS 4 yıl
Sitenizin kadrosunun sayı olarak yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yeni birilerin katılıp çeşitli eğitim dersleri verilebilir (programlama , word , autodesk programları ... ) , bu şekilde olduğu gibi dizi-film kısa incelemeleri yapılabilir , parça parça gelen haftanın en iyi ios/android oyunları-uygulamaları serisi bir düzene sokulabilir , uygulama kısmı Mac ve Windows için de çekilebilir. Atılacak adımların illa teknolojik olmasına da gerek yok tabiki , sitenin her alanda gelilmesini isterim. Parfüm , saat , kitap , lise-üniversite dersleri , çizgi roman serileri , yemek tarifleri falan filan. Bedava olmasa da premium üyelik tarzı bir sistem getirilip paylaşımları onlara açabilirsiniz. Tabi bu yazdıklarım tüketici bakış açısından olduğu için zorluk derecesini bilmiyorum.

Çok uçmuşsun burası teknoloji sitesi diyenler olabilir , derli toplu olmamasına rağmen teknoloji dışında da bir çok alanda aktif bir forum burası.
Fazla şey önermişsin diyenler olabilir , evet çok fazla yazdım ama gelişim adına yavaş yavaş da olsa adımların atılmasını umuyorum.
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gun 4 yıl
Video beklediğimden iyi ve ilgi çekici çıktı.

Bu Tür videolarda merak ve heyecan uyandırmayı kullanıcıda başlatıyorsan iyi bir iş yapmışın demektir.

Bu video bende tam bu etkiyi Bıraktı ama keşke içine diziden bir iki sahne konsa idi zaten konusu filan belli.

Birde orjinal film bence çekilmiş en iyi bilim kurgulardan birisidir. İzlediğimde hissettiğim Duyguları çoğu başka bilim kurguda hissetmedim.
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Kroxos 4 yıl
John Wick'in suçu ne çok iyi bir aksiyon filmiydi.
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Gece772 4 yıl
Güzel film dir
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dante87 4 yıl
çok güzel dizi bence biraz kendini geliştirmesi lazım ama zevkli
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