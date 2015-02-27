12 Maymun (2015) "12 Monkeys Dizi İnceleme"

2015'te başlayan yeni dizilerden biri olan 12 Maymun, 1995 yapımlı filmin devamı olarak dizi formatında çekiliyor. Dizi severler ve orijinal filmi beğenenler için kaçırılmaması gereken bir yapım.

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