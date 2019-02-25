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12GB RAM'li telefon | Xiaomi Mi9 Explorer Edition

2 ay
10,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi Mi9 hem özellikleri hem de fiyatıyla son derece heyecan verici bir amiral gemisi. Ancak özel versiyonu olan arkası şeffaf model, daha güçlü kamera ve 12GB RAM ile çıtayı yükseltiyor.
Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi9'un arkası şeffaf olan özel versiyonu 12GB RAM ile geliyor. Kamera tarafında da standart Mi9'a kıyasla f/1.45 diyafram ve 7 parçalı lense sahip olan telefona birlikte göz atıyoruz. 

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Tr@mmler 2 ay en beğenilen
Video incelemeler iyi güzel ama bir onerim olacak. Mesela bu içeriği görseller ile zenginleştirilmiş bir şekilde yazıya dökme şansınız yok mu acaba ? Bunu bir deneseniz. Çoğu zaman video içeriği açıp izlemek zor. Ama yazılı içerik daha ulaşılabilir ve tüketilebilir. Videolara bakamadığım çoğu zaman gsmarena vs. gibi yerlerden yazılı içeriklerden faydalanıyorum. Eminim bir cok kişi de böyle yapıyordur. Hem click oranlarını artıracağını düşünüyorum video+yazılı içeriğin. Naçizane tavsiyem.
Video incelemeler iyi güzel ama bir onerim olacak. Mesela bu içeriği görseller ile zenginleştirilmiş bir şekilde yazıya dökme şansınız yok mu acaba ? Bunu bir d...
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hamza5806 2 ay
Xiaomi onu bunu birakip samsung ve applein yari fiyatina amiral gemisi yaptigi gibi 1000 dolara katlanir bir cihaz yapsa piyasayi siler süpürür 12 gb ram olsa ne olmasa ne 4ten sonrasi gayet gereksiz suan
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Selçuk ALAGÖZ 2 ay
Masaüstü bilgisayarımda 8 GB Ram mevcut ve Metro Exodus oyununu 2560x1440 çözünürlükte Ultra ayarlarda akıcı olarak oynuyorum.
Elbette gelişen uygulamaların ram ihtiyacını ve android işletim sisteminin ram optimizasyonunu biliyoruz. Ama günümüzde bir telefona 12 GB ram koymak bana göre göz boyamaktan başka bir şey değil. Telefonların 12 gb rame ihtiyaç duyacağı zamanda da bu telefon ekonomik ömrünü doldurmuş olacak büyük ihtimalle. İnsanların Xiaomi den beklentisi daha fazla batarya kapasitesi. 12 GB ram değil.
Not: 2.5 yıllık Xiaomi Mi5 kullanıcısıyım. Ve xiaomi gerçekten sevdiğim bir markadır.
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DH Misafiri 2 ay
Hayallerimin telefonu. Umarım 12gb Ram var diye fırsatçılar fiyatı uçurmazlar.
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01halil 2 ay
12 gb iyi olmuş halihazırda 4 GB altı ram yetersiz şu andaki android sistemi için özellikle bu durumu birden çok uygulama açınca ortaya çıkıyor,multitasking için ram 4 gb ve üzeri olması gerekliliğini düşünüyorum
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smart1978 2 ay
Fuarda Turkiye resmi reseller i Evofone yetkililerini goremedik :) . Neden acaba :)
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TITAN 2 ay
Ha 8 gb ha 12 gb aradaki farkı kimse hissetmez
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WaylandIZMIR 2 ay TITAN
3 sene sonra hissedersin.
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abdusauk 2 ay
şeffaf tasarım ilginç geldi bana
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Tr@mmler 2 ay en beğenilen
Video incelemeler iyi güzel ama bir onerim olacak. Mesela bu içeriği görseller ile zenginleştirilmiş bir şekilde yazıya dökme şansınız yok mu acaba ? Bunu bir deneseniz. Çoğu zaman video içeriği açıp izlemek zor. Ama yazılı içerik daha ulaşılabilir ve tüketilebilir. Videolara bakamadığım çoğu zaman gsmarena vs. gibi yerlerden yazılı içeriklerden faydalanıyorum. Eminim bir cok kişi de böyle yapıyordur. Hem click oranlarını artıracağını düşünüyorum video+yazılı içeriğin. Naçizane tavsiyem.
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deniz_sea 2 ay
Şeffaf kısımda quallcom reklamı bile koymuşlar :)
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0quz28 2 ay
yalnız f-1.47 diafram açıklığı çok iyi bunu bilmiyordum teşekkürler bu telefonun kamera puanı daha yüksek olacaktır normal mi 9'a göre ki şuan mi 9, 3. sırada dxomarkta gerisini siz düşünün
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