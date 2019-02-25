12GB RAM'li telefon | Xiaomi Mi9 Explorer Edition

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi Mi9 hem özellikleri hem de fiyatıyla son derece heyecan verici bir amiral gemisi. Ancak özel versiyonu olan arkası şeffaf model, daha güçlü kamera ve 12GB RAM ile çıtayı yükseltiyor.
Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi9'un arkası şeffaf olan özel versiyonu 12GB RAM ile geliyor. Kamera tarafında da standart Mi9'a kıyasla f/1.45 diyafram ve 7 parçalı lense sahip olan telefona birlikte göz atıyoruz.
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Elbette gelişen uygulamaların ram ihtiyacını ve android işletim sisteminin ram optimizasyonunu biliyoruz. Ama günümüzde bir telefona 12 GB ram koymak bana göre göz boyamaktan başka bir şey değil. Telefonların 12 gb rame ihtiyaç duyacağı zamanda da bu telefon ekonomik ömrünü doldurmuş olacak büyük ihtimalle. İnsanların Xiaomi den beklentisi daha fazla batarya kapasitesi. 12 GB ram değil.
Not: 2.5 yıllık Xiaomi Mi5 kullanıcısıyım. Ve xiaomi gerçekten sevdiğim bir markadır.