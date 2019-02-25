12GB RAM'li telefon | Xiaomi Mi9 Explorer Edition

Xiaomi Mi9 hem özellikleri hem de fiyatıyla son derece heyecan verici bir amiral gemisi. Ancak özel versiyonu olan arkası şeffaf model, daha güçlü kamera ve 12GB RAM ile çıtayı yükseltiyor.

Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi9'un arkası şeffaf olan özel versiyonu 12GB RAM ile geliyor. Kamera tarafında da standart Mi9'a kıyasla f/1.45 diyafram ve 7 parçalı lense sahip olan telefona birlikte göz atıyoruz.